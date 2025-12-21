El consumidor prioriza productos esenciales

Un informe de Worldpanel refleja un incremento en la presión financiera sobre los hogares, que ajustan sus decisiones de compra y priorizan los productos esenciales.

El porcentaje de compradores que declara llegar ajustado a fin de mes asciende a 43%, tras haber alcanzado un 29% en el primer trimestre del año. La esperanza sigue siendo el sentimiento predominante (38%) en el ánimo de los encuestados, mientras que el optimismo retrocede a 42% y un 22% prevé estar en una peor situación dentro de un año.

Esta percepción se refleja en el mix del gasto del tercer trimestre. El consumo se vuelve más selectivo y se prioriza la compra de productos esenciales como alimentos secos (+0,8%), lácteos (+0,5%) y cuidado personal (+1,9%), siendo estas las categorías de mayor crecimiento entre enero y septiembre, junto a alimentos refrigerados. En contraste, las categorías más prescindibles y con mayores aumentos de precio retroceden, como bebidas con alcohol (-4,8%).

En este escenario, muchos hogares intensifican la búsqueda de alternativas más accesibles. En el tercer trimestre, las marcas del segmento más económico aumentaron su volumen de compra en 2,3% y las marcas propias de los comercios crecieron 6,8%.

“Un 39% del gasto hoy se realiza a través de promociones”, destaca Esteban Cagnoli, managing director de Worldpanel by Numerator en Argentina. “El encargado de compra necesita una justificación clara para pagar más por una marca. La propuesta de valor tiene que ser concreta: beneficios reales o un diferencial que se perciba en la experiencia de uso”, afirma.

Este año, ha sido difícil para las ventas comerciales. En noviembre, por ejemplo, las ventas minoristas PyME registraron una caída interanual de 4,1% a precios constantes, de acuerdo con el reporte de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En tanto, en la comparación mensual desestacionalizada, la variación fue negativa, de 9,1%. Sin embargo, en lo que va del año las ventas acumulan un incremento interanual del 3,4%.

Al analizar la situación económica actual de los comercios, el 54,2% de los empresarios encuestados por la CAME reportó estabilidad en la comparación interanual. No obstante, un 37% señaló un deterioro en las condiciones, cifra que representa un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto a octubre, revirtiendo parcialmente la mejora de percepción registrada el mes anterior.

En cuanto a las expectativas para el próximo año, el 48,6% proyecta un escenario de mejora, mientras que el 43,7% estima que la situación se mantendrá invariable y sólo el 7,7% anticipa una evolución negativa.