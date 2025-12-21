En Famaillá inauguran un polo comercial con servicios integrados

Un lugar para que los viajeros, en general, y los habitantes de la zona, en particular, puedan contar con distintos servicios en un mismo lugar. Con ese espíritu se inauguró el Complejo Comercial FOM (Famaillá Open More). A la ceremonia asistieron, entre otros, el vicegobernador Miguel Acevedo, el intendente municipal Juan Enrique Orellana y autoridades provinciales y municipales. El emprendimiento, desarrollado por la empresa familiar Lubre SRL representa la tercera y ambiciosa etapa de un plan integral que comenzó en 2018 con la apertura de la Estación de Servicio YPF en Famaillá.
El proyecto que esta liderado por los contadores Carlos Alberto Barbaglia y Stella Maris Diambra, se posiciona como el primer centro comercial del país en instalar un YPF FULL stand alone -un local de la marca gastronómica de YPF independiente de una estación de servicio- una novedad que ya despierta interés a nivel nacional.
Este centro comercial ubicado en el centro geográfico de la principal franja productiva de Tucumán, surge como respuesta a una demanda identificada tras estudios de mercado. Según datos compartidos durante la inauguración, el 62% de la población tucumana se concentra en la capital provincial, mientras que el interior demanda inversiones que generen descentralización económica y fuentes de empleo.
El complejo comercial a cielo abierto cuenta con ocho locales comerciales distribuidos en una moderna estructura de hierro diseñada por el estudio de “Plural arquitectos”, liderado por Juan Martínez. La arquitectura del proyecto respeta el entorno natural, permitiendo la visibilidad de los cerros y cañaverales característicos de la región.
Con franquicias
Lubre SRL fue fundada en 1989 y comenzó proveyendo insumos a la agroindustria azucarera y citrícola, se consolidó como distribuidor clave de productos YPF Agro en el NOA. Su Estación de Servicio YPF Famaillá, inaugurada en 2018, fue reconocida como mejor estación de servicios de YPF 2021.
El intendente Orellana destacó el crecimiento notable de Famailla, que pasó de 15.000 habitantes a más de 60.000 en las últimas décadas, posicionándose como destino de inversión con su parque industrial y ahora con este polo comercial.
Durante su discurso, Barbaglia explicó que la inspiración para FOM surgió tras observar las plazas de servicio en autopistas del sur de Estados Unidos, donde cada 70 o 100 kilómetros los viajeros encuentran servicios integrados. Bajo esa noción, el objetivo es replicar ese concepto, ofreciendo gastronomía, indumentaria, farmacia, cajeros automáticos y espacios de esparcimiento que incentiven a los usuarios a detenerse y consumir.
Con franquicias gastronómicas nacionales y marcas de indumentaria internacionales en negociaciones, FOM se perfilará como un motor económico para Famaillá.
Por otra parte, representantes de nuevos proyectos de FULL, confirmaron que esta apertura se alinea con la estrategia de YPF de cuadruplicar la rentabilidad de la compañía en cuatro años, según los objetivos trazados por el CEO de la compañía petrolera de bandera nacional, Horacio Marín.