En Famaillá inauguran un polo comercial con servicios integrados

Un lugar para que los viajeros, en general, y los habitantes de la zona, en particular, puedan contar con distintos servicios en un mismo lugar. Con ese espíritu se inauguró el Complejo Comercial FOM (Famaillá Open More). A la ceremonia asistieron, entre otros, el vicegobernador Miguel Acevedo, el intendente municipal Juan Enrique Orellana y autoridades provinciales y municipales. El emprendimiento, desarrollado por la empresa familiar Lubre SRL representa la tercera y ambiciosa etapa de un plan integral que comenzó en 2018 con la apertura de la Estación de Servicio YPF en Famaillá.