EN VIVO: Estudiantes y Platense buscan una nueva estrella

El "Pincharrata" y el "Calamar" juegan en San Nicolás por el Trofeo de Campeones. Seguí las acciones minuto a minuto en LA GACETA.

Hace 6 Min
19:13 hs

4' ST: Gol de Platense

Franco Zapiola capturó un rebote y pone el 1 a 0 con un derechazo cruzado.

19:10 hs

Comenzó el segundo tiempo

Ambos equipos mantienen el mismo once que terminó la primera etapa.

18:52 hs

Sin ventajas al descanso

Leandro Rey Hilfer decretó el final del primer tiempo. Estudiantes y Platense prácticamente no atacaron en un partido muy cortado.
En el "Calamar", fueron amonestados Saborido, Mainero, Schor y Silva, mientras que en el "Pincha" solo Piovi.

18:34 hs

Verón, nuevamente en la tribuna con los hinchas

El presidente de Estudiantes, que cumple una sanción de seis meses impuesta por la AFA, repitió lo hecho la semana pasada en Santiago del Estero y fue visto entre la gente en el Único de San Nicolás.

18:29 hs

Partido cerrado en San Nicolás

Estudiantes comenzó un poco mejor pero se fue apagando. En 27 minutos casi no hubo situaciones de peligro.

18:20 hs

Las formaciones

ESTUDIANTES: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez; Gastón Benedetti; Joaquín Tobio Burgos, Santiago Ascacibar, Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Edwuin Cetré y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

PLATENSE: Federico Losas; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Franco Zapiola, Guido Mainero, Ignacio Schor; y Ronaldo Martínez. DT: Walter Zunino

Lo que tenés que saber

Estudiantes, campeón del Torneo Clausura quiere seguir de racha y celebrar un nuevo título. Platense intenta impedirlo y dar una nueva sorpresa, como la que dio al gritar campeón en el Apertura. 

