EN VIVO: Estudiantes y Platense buscan una nueva estrella

4' ST: Gol de Platense
Franco Zapiola capturó un rebote y pone el 1 a 0 con un derechazo cruzado.
Comenzó el segundo tiempo
Ambos equipos mantienen el mismo once que terminó la primera etapa.
Sin ventajas al descanso
Leandro Rey Hilfer decretó el final del primer tiempo. Estudiantes y Platense prácticamente no atacaron en un partido muy cortado.
En el "Calamar", fueron amonestados Saborido, Mainero, Schor y Silva, mientras que en el "Pincha" solo Piovi.
Verón, nuevamente en la tribuna con los hinchas
El presidente de Estudiantes, que cumple una sanción de seis meses impuesta por la AFA, repitió lo hecho la semana pasada en Santiago del Estero y fue visto entre la gente en el Único de San Nicolás.
Partido cerrado en San Nicolás
Estudiantes comenzó un poco mejor pero se fue apagando. En 27 minutos casi no hubo situaciones de peligro.
Las formaciones
ESTUDIANTES: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez; Gastón Benedetti; Joaquín Tobio Burgos, Santiago Ascacibar, Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Edwuin Cetré y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
PLATENSE: Federico Losas; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Franco Zapiola, Guido Mainero, Ignacio Schor; y Ronaldo Martínez. DT: Walter Zunino