Elecciones presidenciales en Chile, EN VIVO: a qué hora se sabrá el resultado del balotaje entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

18:48 hs

Expectativa en el entorno de José Antonio Kast: "Esperamos que sea nuestro próximo presidente"

La vocera del candidato republicano, Mara Sedini, se mostró con buenas expectativas en cuanto a los resultados del balotaje que se levaron adelante este domingo en Chuile. "Esperamos que José Antonio Kast sea el próximo presidente de nuestro país", sostuvo.

Según el portal Bio Bio Chile, Sedini confirmó que, e caso de ser electo, Kast irá a la casa de gobierno a reunirse con el mandatario actual, Gabriel Boric.

"Creemos firmemente en el respeto de las instituciones democráticas, más allá de quienes gobiernan, Chile tiene que seguir funcionando de aquí en adelante y eso implica siempre estar resguardando nuestras instituciones, nuestras tradiciones, nuestra cultura y eso parte por La Moneda y la Presidencia", agregó.