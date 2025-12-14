Secciones
En Vivo Mundo

Elecciones presidenciales en Chile, EN VIVO: a qué hora se sabrá el resultado del balotaje entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

Elecciones presidenciales en Chile, EN VIVO: a qué hora se sabrá el resultado del balotaje entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

La candidata oficialista ganó la primera vuelta, pero el representante de la derecha llega mejor en los sondeos precios.

Hace 1 Hs
18:48 hs

Expectativa en el entorno de José Antonio Kast: "Esperamos que sea nuestro próximo presidente"

La vocera del candidato republicano, Mara Sedini, se mostró con buenas expectativas en cuanto a los resultados del balotaje que se levaron adelante este domingo en Chuile. "Esperamos que José Antonio Kast sea el próximo presidente de nuestro país", sostuvo.

Según el portal Bio Bio Chile, Sedini confirmó que, e caso de ser electo, Kast irá a la casa de gobierno a reunirse con el mandatario actual, Gabriel Boric.

"Creemos firmemente en el respeto de las instituciones democráticas, más allá de quienes gobiernan, Chile tiene que seguir funcionando de aquí en adelante y eso implica siempre estar resguardando nuestras instituciones, nuestras tradiciones, nuestra cultura y eso parte por La Moneda y la Presidencia", agregó.

18:19 hs

Jara se impuso en el voto en el exterior

El voto de los chilenos en el extranjero volvió a inclinarse mayoritariamente por la opción de izquierda. Según resultados parciales no oficiales recopilados por la plataforma DecideChile, de Unholster, Jeannette Jara concentra hasta ahora el 63,4% de las preferencias fuera del país, frente al 36,6% de José Antonio Kast, en base a datos de 19 países que ya cerraron sus mesas.

La carta comunista se impone con claridad en Europa, donde gana en los ocho países con resultados disponibles, además de registrar amplias ventajas en Australia y Nueva Zelanda y en países asiáticos como Corea del Sur, Japón y Vietnam. Kast, en tanto, obtiene sus mejores desempeños en China, Emiratos Árabes Unidos, Malasia, Israel y Singapur, además de imponerse en Kenia.

17:49 hs

¿A qué hora cierran las mesas de votación en Chile?

Faltando poco para el cierre de la votación en la segunda vuelta para elegir al próximo presidente de Chile, el Servicio Electoral del país (Servel) recordó a los ciudadanos que pueden acercarse a votar hasta las 18, hora local.

“El presidente de mesa cerrará la votación a las 18:00 horas, siempre que no haya electores esperando para votar, ya sea dentro o fuera del local”, aclaró la autoridad electoral en X.

Lo que tenés que saber

Jeannette Jara y José Antonio Kast definen este domingo en balotaje las elecciones presidenciales en Chile. La candidata oficialista ganó la primera vuelta por casi tres puntos de diferencia, pero los sondeos previos favorecen al referente de la derecha. Los primeros resultados se conocerán cerca de las 20. Seguí la cobertura minuto a minuto.



Temas José Antonio KastJeannette Jara
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Un síntoma nocturno poco conocido podría ser una alerta temprana de cáncer

Un síntoma nocturno poco conocido podría ser una alerta temprana de cáncer

Video: el momento exacto en el que un civil le quitó el arma al atacante de Bondi Beach

Video: el momento exacto en el que un civil le quitó el arma al atacante de Bondi Beach

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Atentado en Australia: 11 muertos y 29 heridos en una celebración judía en Sídney

Atentado en Australia: 11 muertos y 29 heridos en una celebración judía en Sídney

Piden que se agrave la pena contra Cerisola y que se condene a Sacca en la causa YMAD

Piden que se agrave la pena contra Cerisola y que se condene a Sacca en la causa YMAD

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal

Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física

Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física

El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza

El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza

Comentarios