Elecciones presidenciales en Chile, EN VIVO: a qué hora se sabrá el resultado del balotaje entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

Expectativa en el entorno de José Antonio Kast: "Esperamos que sea nuestro próximo presidente"
La vocera del candidato republicano, Mara Sedini, se mostró con buenas expectativas en cuanto a los resultados del balotaje que se levaron adelante este domingo en Chuile. "Esperamos que José Antonio Kast sea el próximo presidente de nuestro país", sostuvo.
Según el portal Bio Bio Chile, Sedini confirmó que, e caso de ser electo, Kast irá a la casa de gobierno a reunirse con el mandatario actual, Gabriel Boric.
"Creemos firmemente en el respeto de las instituciones democráticas, más allá de quienes gobiernan, Chile tiene que seguir funcionando de aquí en adelante y eso implica siempre estar resguardando nuestras instituciones, nuestras tradiciones, nuestra cultura y eso parte por La Moneda y la Presidencia", agregó.
Jara se impuso en el voto en el exterior
El voto de los chilenos en el extranjero volvió a inclinarse mayoritariamente por la opción de izquierda. Según resultados parciales no oficiales recopilados por la plataforma DecideChile, de Unholster, Jeannette Jara concentra hasta ahora el 63,4% de las preferencias fuera del país, frente al 36,6% de José Antonio Kast, en base a datos de 19 países que ya cerraron sus mesas.
La carta comunista se impone con claridad en Europa, donde gana en los ocho países con resultados disponibles, además de registrar amplias ventajas en Australia y Nueva Zelanda y en países asiáticos como Corea del Sur, Japón y Vietnam. Kast, en tanto, obtiene sus mejores desempeños en China, Emiratos Árabes Unidos, Malasia, Israel y Singapur, además de imponerse en Kenia.
¿A qué hora cierran las mesas de votación en Chile?
Faltando poco para el cierre de la votación en la segunda vuelta para elegir al próximo presidente de Chile, el Servicio Electoral del país (Servel) recordó a los ciudadanos que pueden acercarse a votar hasta las 18, hora local.
“El presidente de mesa cerrará la votación a las 18:00 horas, siempre que no haya electores esperando para votar, ya sea dentro o fuera del local”, aclaró la autoridad electoral en X.