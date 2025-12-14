LA GACETA expuso en el Google News Summit

La perspectiva de Google

Juan Manuel Lucero, cabeza del equipo de alianzas con medios de Google, fue el encargado de esbozar un diagnóstico de la escena tecnológica y de transmitir la visión de su empresa. Las búsquedas apuntan hoy, según señaló, a la personalización y la multimodalidad (la posibilidad de pasar de texto a audio o video), con capacidades agénticas. “En medio de la incertidumbre que afecta a todos, incluso a Google, estudiamos los patrones de consumo de los usuarios para adaptar nuestros productos. Organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil no es un lema vacío sino el objetivo que marca nuestras acciones”, concluyó.