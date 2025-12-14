LA GACETA expuso en el Google News Summit

Pablo Hamada, prosecretario de redacción y cabeza del equipo de audiencias de LA GACETA, formó parte de un panel integrado, además, por Ignacio Giménez Zapiola, CEO de El Comercio (Perú), y Rocío Barquin, directora de estrategia de redes de Adn Sur (Chubut), moderado por María José Iriarte, gerente de Desarrollo de Asociaciones Estratégicas de Google.
Hamada contó detalles del proyecto en pleno desarrollo de un agente explicador de LA GACETA, que detecta niveles de complejidad en los contenidos del medio y atiende necesidades de los usuarios, aportando mejores formas de despliegue de la información. El proyecto fue presentado originalmente en un foro de IA en Ciudad de México, en mayo pasado, y fue elegido por la empresa tecnológica dentro de un grupo selecto integrado solo por quince medios de la región.
Hamada también se refirió a Scuore card, un sistema desarrollado internamente -ahora disponible para terceros- que permite medir la performance del trabajo periodístico. Tanto este sistema como el agente explicador son algunas de las iniciativas que LA GACETA lleva adelante dentro de un plan general de incorporación de IA en su operación diaria, apuntando a jerarquizar prioridades, descargar tareas rutinarias, reservar energía para intervenciones más estratégicas e impulsar un cambio cultural que está alineado con las transformaciones en la forma de consumir contenidos por parte de las audiencias.
La perspectiva de Google
Juan Manuel Lucero, cabeza del equipo de alianzas con medios de Google, fue el encargado de esbozar un diagnóstico de la escena tecnológica y de transmitir la visión de su empresa. Las búsquedas apuntan hoy, según señaló, a la personalización y la multimodalidad (la posibilidad de pasar de texto a audio o video), con capacidades agénticas. “En medio de la incertidumbre que afecta a todos, incluso a Google, estudiamos los patrones de consumo de los usuarios para adaptar nuestros productos. Organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil no es un lema vacío sino el objetivo que marca nuestras acciones”, concluyó.
Tips para el periodismo
Ezequiel Arbusti, CEO de Marktube y uno de los consultores con más recorrido por redacciones en el continente, propuso un decálogo para periodistas y medios en tiempos de IA:
-Automatizar para escalar: si es repetitivo, hay que escalarlo. Desde lo más simple, como la transcripción de textos, a lo más complejo. El objetivo no es solo la velocidad sino permitir que los equipos creen valor estratégico y liberar manos de lo rutinario.
-Define tu propuesta de valor única: informar con precisión no es suficiente. Hay que definir por qué somos valiosos para una inversión publicitaria o para la atención de las audiencias.
-No vendas espacios, vende soluciones: hay que dejar de ofrecer solo banners; debemos ofrecer experiencias, paquetes comerciales, soluciones integrales que resuelvan los problemas del negocio del anunciante.
-El medio debe ser el experto local: nadie debería conocer tanto el mercado como el medio del lugar. Eso implica capacidad para detectar los problemas reales de la comunidad y de convertir los productos en herramientas útiles para resolver necesidades.
-Atender los dolores emocionales: la suscripción es un acto de pertenencia Las audiencias están dispuestas a pagar para aliviar dolores emocionales.
-Generar experiencias: hay que pasar del monólogo al diálogo. Generar comunidad y tangibilidad donde el usuario se sienta escuchado y valorado.
-No empieces desde cero: hay que romper el aislamiento regional, entender qué soluciones se han probado o en qué han fallado otros en mercados diferentes.
-Mentalidad de producto: los productos deben evolucionar con la audiencia.
-Datos: antes la intuición era la guía, ahora hay que apoyarse en gestión de datos e iterar.
-El impacto es cultural: debemos romper los silos. Hay un efecto multiplicador cuando colaboran redacción, ventas y tecnología.