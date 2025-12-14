La foto de la semana en Tucumán

Secciones
Analía Jaramillo es la autora de esta toma que fue elegida por la redacción de LA GACETA como “La foto de la semana”. Formó parte del Foco de tapa publicado el martes 9 de diciembre, dedicado a la peregrinación de los fieles para visitar a la Virgen en el santuario de La Reducción. Bajo el título “Pedimos para que la vida sea un poco mejor”, se puede ver a dos personas (una de ellas con una túnica) caminando a la vera de la ruta, entre penumbras y bajo luces artificiales. Otros llegaron al lugar a caballo o de rodillas. Lo importante, para todos, fue cumplir con sus promesas.

