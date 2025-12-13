EN VIVO: Racing y Estudiantes van a penales para definir el Clausura 2025 en Santiago del Estero

Arranca Estudiantes
El "Pincha" ejecutará primero en la tanda de penales y José Sosa será el encargado de abrir la serie.
Los posibles pateadores de Racing
Adrián “Maravilla” Martínez, Luciano Vietto, Agustín García Basso, Gastón Martirena y Franco Pardo serían los encargados de ejecutar los penales en la “Academia”.
Definición desde los 12 pasos
La final del Torneo Clausura se resolverá por penales entre Racing y Estudiantes.
Final del alargue
No hubo diferencias en el tiempo suplementario y la final del Torneo Clausura se definirá por penales. Racing estuvo cerca en la última jugada, pero no pudo convertir.
Pensando en los penales
Tomás Conechny dejó la cancha y entró Luciano Vietto, en un cambio claramente orientado a la definición desde los doce pasos. Los equipos ya se preparan para esa instancia.
Gran acción de Racing
Nazareno Colombo ganó y asistió a Adrián “Maravilla” Martínez, que cabeceó, pero Fernando Muslera respondió con una atajada clave.
Puro festejo en la tribuna
Juan Sebastián Verón celebró el gol de Estudiantes junto a los hinchas en la popular, en una imagen que rápidamente se viralizó.
EL FESTEJO DE VERÓN, ABRAZÁNDOSE CON LOS HINCHAS EN LA TRIBUNA DE ESTUDIANTES.
Cansancio extremo
Los jugadores están agotados en el tramo final del partido. El calor, el desgaste y el mal estado del campo hacen estragos y el ritmo cae en el alargue.
Comenzó el segundo tiempo del alargue
Racing y Estudiantes ya disputan el tramo final del tiempo suplementario.
Final del primer tiempo suplementario
Racing y Estudiantes siguen igualados en la definición del Torneo Clausura.
Cambio en Racing
Bruno Zuculini ingresó en lugar de Juan Nardoni.
Increíble oportunidad desperdiciada
Lucas Alario no pudo convertir tras un centro firme de Edwuin Cetré, siempre preciso desde la banda, y Estudiantes dejó pasar una ocasión clara.
Último cambio en Estudiantes
Facundo Rodríguez ingresará en lugar de Santiago Núñez, que salió lesionado.
El gol de Guido Carrillo
El delantero marcó el 1-1 a los 90'+3, con un cabezazo tras un centro preciso, y llevó la final al tiempo suplementario.
#EDLP Estudiantes SIEMPRE tiene una vida más. Es una locura. Guido Carrillo apareció para empatar la final en el tiempo de descuento.
pic.twitter.com/UMDrnDF5nP
Cambio de momento en el partido
Tras el gol de "Maravilla", Racing parecía más cerca del segundo, pero el empate de Estudiantes le dio envión al "Pincha" que ahora empuja en el alargue.
Comenzó el alargue
Racing y Estudiantes ya juegan el tiempo suplementario en el Madre de Ciudades.
Habrá alargue
Racing y Estudiantes igualaron en los 90 minutos y la final del Torneo Clausura se definirá en tiempo suplementario.
¡Gol de Estudiantes!
José Sosa envió un centro preciso y Guido Carrillo ganó de cabeza para marcar el empate en el tramo final del partido.
Tiempo agregado y pelota parada
Se jugarán seis minutos más y Estudiantes tendrá un tiro libre a favor en el cierre del partido.
Otro cambio en Estudiantes
Gastón Benedetti ingresó en lugar de Santiago Arzamendia.
Nuevo cambio en Estudiantes
Cristian Medina salió de la cancha e ingresó José Sosa.
El gol de "Maravilla" Martínez
PFFF, QUÉ GOLAZO DE MARAVILLA MARTÍNEZ.
UN ESPECTÁCULO, POR FAVOR.
UN ESPECTÁCULO, POR FAVOR. pic.twitter.com/vUUTjqF3lH
Cambio en Racing
Duván Vergara dejó la cancha y en su lugar ingresó Franco Pardo.
Más cambios en Estudiantes
Eric Meza ingresó por Román Gómez y Lucas Alario entró en lugar de Ezequiel Piovi.
¡Gol de Racing!
Adrián “Maravilla” Martínez se desmarcó y quedó mano a mano, eludió la salida de Fernando Muslera y definió con un remate notable que pasó por encima del arquero y terminó en la red para abrir el marcador.
Doble cambio en Racing
Ingresan Tomás Conechny y Adrián Fernández, mientras que Agustín Almendra y Santiago Solari dejan la cancha.
Cambio en Estudiantes
Joaquín Tobio Burgos ingresó en lugar de Tiago Palacios, que salió lesionado. En los partidos que disputó, el extremo mostró que, cuando entra en ritmo, puede ser desequilibrante.
Amonestados en Estudiantes
Román Gómez, Guido Carrillo y Tiago Palacios vieron la tarjeta amarilla, todos durante la primera etapa.
Nueva amarilla en la "Academia"
Nazareno Colombo fue amonestado; el primer sancionado de Racing había sido Adrián “Maravilla” Martínez.
El campo complica el juego
El mal estado del césped dificulta la circulación de la pelota y condiciona el desarrollo del partido para ambos equipos.
Cambeses sigue en cancha
Por ahora, el arquero de la "Academia" permanece en el partido, mientras que Gabriel Arias se sienta en el banco, pero sigue atento a cualquier eventual cambio.
Se detuvo el partido
Facundo Cambeses está con molestias tras el golpe sufrido de Guido Carrillo en la jugada anterior. Gabriel Arias ya se está preparando para ingresar.
Tiro de esquina para Estudiantes
No pasó nada. Despejaron en el área y, en la intención de cabecear, Carrillo chocó fuerte de cabeza con Cambeses. El árbitro dejó seguir porque fue un choque casual, sin infracción.
Sólido Santiago Sosa en el fondo
Estudiantes envió un centro que tenía destino de Carrillo, pero el capitán "académico" anticipó y despejó el peligro.
Comenzó el segundo tiempo
¡Final del primer tiempo!
Racing y Estudiantes se van al descanso sin goles en el estadio Madre de Ciudades.
Otra amarilla para Estudiantes
Guido Carrillo fue amonestado tras un golpe sobre Nazareno Colombo.
Primera amonestación
Román Gómez vio la tarjeta amarilla tras un fuerte golpe sobre Duván Vergara.
Atajada clave de Cambeses
Guido Carrillo sacó un remate potente, pero el arquero de Racing respondió con una gran intervención y evitó la apertura del marcador para Estudiantes.
Intento de Racing
Duván Vergara sacó un remate potente desde la izquierda, buscó el segundo palo, pero la pelota se fue desviada.
Arranque intenso del "Pincha"
El partido comenzó parejo, pero Estudiantes presiona alto y no le da respiro a la defensa de Racing en los primeros minutos.
Empezó la final
Ya juegan Racing y Estudiantes en el estadio Madre de Ciudades, en un campo de juego que muestra un estado irregular y no está en las mejores condiciones.
¡Salen los equipos a la cancha!
Los suplentes de cada equipo
Racing: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Marco Di Césare, Marcos Rojo y Franco Pardo; Bruno Zuculini, Alan Forneris, Adrián Fernández, Tomás Conechny y Matías Zaracho; Luciano Vietto y Adrián Balboa.
Estudiantes: Fabricio Iacovich; Facundo Rodríguez, Gastón Benedetti, Eric Meza y Ramiro Funes Mori; José Sosa, Joaquín Tobio Burgos, Alexis Castro y Mikel Amondarain; Facundo Farías, Lucas Alario y Fabricio Pérez.
Formación confirmada de Estudiantes
Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez y Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi, Tiago Palacios y Cristian Medina; Edwuin Cetré y Guido Carrillo.
Llegó Estudiantes al estadio
El plantel del "Pincha" ya está en el Madre de Ciudades y comenzó la previa del partido decisivo ante Racing.
¡El equipo en el Madre de Ciudades!
Formación confirmada de Racing
Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso y Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa y Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián “Maravilla” Martínez y Duván Vergara.
Racing salió a reconocer el campo.
El plantel de la "Academia" ingresó al estadio Madre de Ciudades para observar el estado del césped y tomar contacto con el escenario antes de la final ante Estudiantes.
Verón, entre los hinchas
El presidente de Estudiantes ya se encuentra en el estadio y fue visto en la tribuna popular, donde saludó a los simpatizantes de Estudiantes y se sacó fotos antes del inicio de la final.