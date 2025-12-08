Alerta Atlético Tucumán y San Martín: cuándo se sortearán la Liga Profesional, la Primera Nacional y la Copa Argentina

La agenda del fútbol argentino entra en terreno de resoluciones. Entre mañana y el 22 de enero, la AFA llevará adelante una serie de sorteos que ordenarán la temporada 2025 para todas las categorías, desde la Liga Profesional hasta el Ascenso. Será una semana clave para dirigentes, cuerpos técnicos y planteles que aguardan conocer el mapa definitivo de competencias.
El primer movimiento será este martes 9 de diciembre, cuando, tras la reunión de la Liga Profesional programada para las 11.30, se realice el sorteo de las zonas del nuevo torneo, cuyo inicio está previsto para el 25 de enero. Allí se definirá la composición de los grupos, los clásicos interzonales y el recorrido inicial de cada equipo. Para Atlético Tucumán, por ejemplo, este sorteo será el tablero sobre el cual comenzará a ajustar su preparación y su mercado de pases.
La siguiente cita será un día más tarde en el predio de la AFA. Este miércoles se sorteará la Copa Argentina. El armado del cuadro permitirá conocer cruces, potenciales caminos y la distribución de llaves, un dato clave para instituciones que ven en este torneo una oportunidad deportiva… y también económica.
Finalmente, el 22 de enero quedará reservado para el mundo del Ascenso, con el sorteo de todos sus campeonatos: Primera Nacional, B Metropolitana, Primera C, Primera D y Federal A. En cada caso, se definirán fixtures, cantidad de fechas, orden de localías y posibles viajes, elementos que condicionan el armado logístico y deportivo de una temporada que siempre es exigente.
Los tres sorteos forman parte de un calendario acelerado que busca darle forma final a la competencia antes del inicio oficial en la última semana de enero. Mientras tanto, los clubes ajustan pretemporadas, cierran incorporaciones y esperan, con expectativa creciente, el momento en que las bolillas empiecen a marcar el destino del 2025 futbolero.