Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

Alerta Atlético Tucumán y San Martín: cuándo se sortearán la Liga Profesional, la Primera Nacional y la Copa Argentina

El futuro deportivo de los grandes empieza a tomar forma; la AFA marcará el recorrido en los torneos en 2026.

SE DEFINEN LOS FIXTURE. La AFA y la Liga Profesional definirá el calendario para la temporada 2026 del fútbol argentino. SE DEFINEN LOS FIXTURE. La AFA y la Liga Profesional definirá el calendario para la temporada 2026 del fútbol argentino.
08 Diciembre 2025

La agenda del fútbol argentino entra en terreno de resoluciones. Entre mañana y el 22 de enero, la AFA llevará adelante una serie de sorteos que ordenarán la temporada 2025 para todas las categorías, desde la Liga Profesional hasta el Ascenso. Será una semana clave para dirigentes, cuerpos técnicos y planteles que aguardan conocer el mapa definitivo de competencias.

El primer movimiento será este martes 9 de diciembre, cuando, tras la reunión de la Liga Profesional programada para las 11.30, se realice el sorteo de las zonas del nuevo torneo, cuyo inicio está previsto para el 25 de enero. Allí se definirá la composición de los grupos, los clásicos interzonales y el recorrido inicial de cada equipo. Para Atlético Tucumán, por ejemplo, este sorteo será el tablero sobre el cual comenzará a ajustar su preparación y su mercado de pases.

La siguiente cita será un día más tarde en el predio de la AFA. Este miércoles se sorteará la Copa Argentina. El armado del cuadro permitirá conocer cruces, potenciales caminos y la distribución de llaves, un dato clave para instituciones que ven en este torneo una oportunidad deportiva… y también económica.

Finalmente, el 22 de enero quedará reservado para el mundo del Ascenso, con el sorteo de todos sus campeonatos: Primera Nacional, B Metropolitana, Primera C, Primera D y Federal A. En cada caso, se definirán fixtures, cantidad de fechas, orden de localías y posibles viajes, elementos que condicionan el armado logístico y deportivo de una temporada que siempre es exigente.

Los tres sorteos forman parte de un calendario acelerado que busca darle forma final a la competencia antes del inicio oficial en la última semana de enero. Mientras tanto, los clubes ajustan pretemporadas, cierran incorporaciones y esperan, con expectativa creciente, el momento en que las bolillas empiecen a marcar el destino del 2025 futbolero.

Temas Buenos AiresPrimera NacionalCopa ArgentinaAsociación del Fútbol ArgentinoArgentinaLiga ProfesionalLiga Profesional de FútbolAtlético Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vacaciones 2026: los principales precios para veranear en la Costa Atlántica
1

Vacaciones 2026: los principales precios para veranear en la Costa Atlántica

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua
2

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas
3

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas

El Mundial 2026 y el final de una era: ¿puede seguir siendo especial con 48 selecciones?
4

El Mundial 2026 y el final de una era: ¿puede seguir siendo especial con 48 selecciones?

¿Y si los artistas de Spotify en realidad no tienen edad?
5

¿Y si los artistas de Spotify en realidad no tienen edad?

6

La crisis de un transporte público fragmentado

Más Noticias
Vacaciones 2026: los principales precios para veranear en la Costa Atlántica

Vacaciones 2026: los principales precios para veranear en la Costa Atlántica

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas

Salarios en alimentos o especias: el punto más llamativo de la reforma laboral que impulsa el Gobierno

Salarios en alimentos o especias: el punto más llamativo de la reforma laboral que impulsa el Gobierno

“París era una fiesta”, hace 77 años

“París era una fiesta”, hace 77 años

Prueba: expectativa por el nuevo bono en dólares que emitirá el Gobierno nacional

Prueba: expectativa por el nuevo bono en dólares que emitirá el Gobierno nacional

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios