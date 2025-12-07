Tuqui 10: el primer premio quedó vacante este 7 de diciembre y el pozo supera los $88 millones

Este domingo se realizó el sorteo N.º 156 del Tuqui 10, el tradicional juego de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, y el primer premio volvió a quedar vacante. Ningún tucumano ni tucumana logró acertar los diez números sorteados, por lo que el pozo millonario continúa acumulándose.
En esta edición, el premio mayor era de $70.370.319,25, pero no hubo ganadores. Los números sorteados fueron: 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 16, 20 y 22, según informó oficialmente la entidad organizadora.
El sorteo se desarrolló en vivo por Canal 10 y a través de las redes sociales de la Caja Popular, con transmisión abierta para todo el público.
Seguro Sale con ganador en la capital
En la modalidad Seguro Sale, se registró un ganador con un premio de $5.911.661,25, correspondiente a un cartón vendido en San Miguel de Tucumán, de acuerdo con el reporte oficial.
Además, en el sorteo complementario se entregaron:
10 premios de $500.000 por número de cartón
5 premios de $150.000, con posibilidad de duplicarse si el ganador se encontraba presente
Próximo sorteo
El próximo sorteo del Tuqui 10 se realizará el domingo 14 de diciembre de 2025, con un pozo estimado de $88.350.460, mientras que el Seguro Sale pondrá en juego $6.915.438,75. En esta ocasión, el cartón será de color celeste.
El Tuqui 10 sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más populares de la provincia, con premios millonarios que mantienen la expectativa de toda Tucumán.