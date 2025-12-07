Secciones
Un policía atropelló a un motociclista y luego le disparó y mató a un familiar que lo reconoció en la comisaría

El efectivo había embestido y abandonado a un joven en Morón. Cuando fue identificado por la familia de la víctima en una seccional, intentó huir y terminó disparando contra un primo del motociclista, que murió en el acto.

Hace 2 Hs

Un policía de la Ciudad de Buenos Aires fue detenido este sábado en la localidad bonaerense de Morón, acusado de matar a balazos a un joven luego de haber protagonizado horas antes un violento episodio vial, en el que atropelló y abandonó a un motociclista gravemente herido.

Según informaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas, el hecho se inició durante la mañana del sábado en el barrio 20 de Junio, cuando el efectivo, que circulaba en su auto particular, un Renault Sandero rojo, embistió una motocicleta conducida por un joven conocido como “Pitu”.

Atropelló a la víctima y escapó sin asistirla

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió heridas de gravedad y debió ser trasladado de urgencia al Instituto de Haedo. De acuerdo con la denuncia realizada por sus familiares, tras el choque el conductor huyó del lugar sin prestar asistencia, dejando al herido abandonado en la vía pública.

Pese a ello, seis horas después del incidente, el policía se presentó de manera espontánea en la Comisaría Morón 4ª para denunciar lo ocurrido. Como llegó sin el vehículo involucrado, el personal policial le indicó que debía regresar con el auto para que se realizaran los peritajes correspondientes, bajo advertencia de que de no hacerlo quedaría detenido.

Fue reconocido y desató una tragedia

Cerca de las 16.45, el efectivo volvió a la dependencia, esta vez con el Renault Sandero. Al llegar, se encontró con familiares y vecinos del motociclista herido, quienes lo reconocieron como el autor del atropello.

En ese contexto se produjo una fuerte confrontación. Según las fuentes, el policía intentó huir del lugar a bordo de su vehículo, pero fue seguido por un primo del motociclista, quien le pateó el auto y le propinó un golpe.

Fue entonces cuando el agente extrajo su arma reglamentaria y efectuó dos disparos en la intersección de Chile y Grito de Alcorta, que impactaron de lleno en el joven, quien murió en el acto.

Detención y fuerte tensión vecinal

Tras el ataque, el policía volvió a escapar, pero fue localizado gracias a las cámaras de seguridad municipales y detenido poco después en la zona de Morón Centro.

En el lugar del crimen, vecinos del barrio protagonizaron una pueblada, acusando a efectivos policiales de manipular el cuerpo de la víctima y las pruebas. El cadáver permaneció varias horas en la escena a la espera de la llegada de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

Investigación en curso

El policía fue separado de la Policía de la Ciudad por disposición de la Oficina de Asuntos Internos, mientras avanza la investigación judicial para determinar su responsabilidad penal.

La causa quedó a cargo de la fiscal Valeria Courtade, titular de la UFI N° 3 de Morón, que investiga el hecho como homicidio, además del abandono de persona tras el siniestro vial inicial.

