EN VIVO: con Lionel Messi como titular, Inter Miami vence por 1 a 0 a Vancouver Whitecaps en la final de la MLS

15:55 hs

¡Formaciones confirmadas para la final de la MLS Cup!

El Inter Miami de Javier Mascherano tendrá a Rocco Ríos Novo; Noah Allen, Maxi Falcón, Ian Fray, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rodrigo De Paul; Baltasar Rodríguez, Tadeo Allende; Lionel Messi y Mateo Silvetti.

Por el lado de Vancouver estarán Yohei Takaoka; Mathias Laborda, Ralph Priso, Tristán Blackmon, Edier Ocampo; Emmanuel Sabbi, Thomas Muller, Sebastian Berhalter, Andrés Cubas; Ali Ahmed y Brian White.