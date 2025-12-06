Secciones
En Vivo Deportes

EN VIVO: con Lionel Messi como titular, Inter Miami vence por 1 a 0 a Vancouver Whitecaps en la final de la MLS

FESTEJO. Lionel Messi celebra junto a sus compañeros la apertura del marcador. FESTEJO. Lionel Messi celebra junto a sus compañeros la apertura del marcador.

El encuentro que define al ganador del título de la liga estadounidense es transmitido por Apple TV, a través del MLS Season Pass.

Hace 12 Min
17:15 hs

Remate cruzado de Messi, que fue interceptado

27': el rosarino disparó al arco, pero se generó un rebote en la defensa y todo sigue igual.

17:12 hs

Tiro libre para Messi, pero sin potencia

24': el argentino probó al arco, pero le quiso dar más precisión a su disparo. Todo sigue 1-0 a favor de Inter Miami.

17:10 hs

Vancouver avisa por arriba tras centro de Cubas

19': En una trepada por la izquierda, el ex Boca tiró un centro de zurda que le cayó a Brian White, a quien le faltaron un par de centímetros de altura para sacar un cabezazo más peligroso.

17:05 hs

Amarilla para White en Vancouver

17': el delantero empujó a Falcón y se ganó la segunda tarjeta del equipo canadiense.

17:01 hs

Tarjeta amarilla para Baltazar Rodríguez

13': el volante se ganó la cartulina por una infraccion sobre Andrés Cubas.

16:58 hs

Gol en propia puerta de Ocampo y gana Inter Miami

A los 8 minutos de iniciado el partido, el equipo de Javier Mascherano se pone en ventaja.

16:32 hs

Comenzó el partido

Se disputan los primeros minutos.

16:10 hs

Así fue la previa de la final de la MLS

Así ingresaron al estadio las figuras de ambos equipos.

16:00 hs

Mauricio Pochettino, presente en la final de la MLS, elogió a Messi

"Leo es un crack mundial. Es una suerte tenerlo aquí, y yo soy uno de los más beneficiados por ser el entrenador de la selección, por todo lo que ha beneficiado al soccer aquí. No solamente en este presente sino pensando en el futuro...", señaló el DT argentino, a cargo de la selección de Estados Unidos.

15:55 hs

¡Formaciones confirmadas para la final de la MLS Cup!

El Inter Miami de Javier Mascherano tendrá a Rocco Ríos Novo; Noah Allen, Maxi Falcón, Ian Fray, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rodrigo De Paul; Baltasar Rodríguez, Tadeo Allende; Lionel Messi y Mateo Silvetti.

Por el lado de Vancouver estarán Yohei Takaoka; Mathias Laborda, Ralph Priso, Tristán Blackmon, Edier Ocampo; Emmanuel Sabbi, Thomas Muller, Sebastian Berhalter, Andrés Cubas; Ali Ahmed y Brian White.

Lo que tenés que saber

Inter Miami recibe al Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium de Florida por la final de la MLS Cup 2025, que enfrenta al campeón de la Conferencia Este contra el del Oeste, los dos mejores equipos en toda la temporada de la Major League Soccer (MLS).

Temas Lionel MessiJavier MascheranoLuis SuárezMajor League SoccerJordi AlbaInter MiamiSergio Busquets
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
En Córdoba, Milei presentó a los aviones F-16 como los ángeles protectores del espacio aéreo argentino

En Córdoba, Milei presentó a los aviones F-16 como "los ángeles protectores del espacio aéreo argentino"

Destapa las tuberías de tu casa en un solo paso y con hojas de laurel

Destapa las tuberías de tu casa en un solo paso y con hojas de laurel

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Comparar el Congreso con un circo es una falta de respeto (a los circos)

Comparar el Congreso con un circo es una falta de respeto (a los circos)

Fórmula 1: a qué hora Franco Colapinto corre la clasificación del GP de Abu Dhabi

Fórmula 1: a qué hora Franco Colapinto corre la clasificación del GP de Abu Dhabi

Argentina en el Grupo J del Mundial 2026: rivales confirmados, cruces posibles y dónde jugará la fase inicial

Argentina en el Grupo J del Mundial 2026: rivales confirmados, cruces posibles y dónde jugará la fase inicial

El truco alemán del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco alemán del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Comentarios