Con dos asistencias de Messi y un gol de De Paul, Inter Miami venció a Vancouver 3-1 y es campeón de la MLS

FESTEJO. Messi abraza a Tadeo Allende, autor del tercer gol para el título de Inter Miami. FESTEJO. Messi abraza a Tadeo Allende, autor del tercer gol para el título de Inter Miami.

Con tantos de Ocampo -en propia puerta-, el ex Racing y Tadeo Allende, el conjunto de Javier Mascherano se quedó con el título de la liga estadounidense.

Hace 1 Hs
18:46 hs

Inter Miami es el campeón de la MLS

Lionel Messi y un nuevo título que se suma a sus vitrinas.

18:46 hs

Gol de Inter Miami

95': gol de Tadeo Allende para Inter Miami, que se queda con la Major League Soccer. Segunda asistencia de Messi en el partido.

18:41 hs

Siete minutos de añadido

18:40 hs

Fuera de juego

94': Sergio Busquets intentó un pase en profundidad pero Lionel Messi estaba en posición de fuera de juego.

18:18 hs

Gol de Inter Miami

71': con asistencia de Messi, el volante Rodrigo de Paul le da la ventaja a Inter Miami.

18:07 hs

Vancouver empata el partido

60': Ahmed disparó cruzado por derecha e iguala el marcador. 

18:02 hs

Remate fallado por Sebastian Berhalter

50': el futbolista de Vancouver remata con la derecha desde fuera del área que se va alto y por la izquierda de libre directo.

17:35 hs

Final del primer tiempo

17:33 hs

Dos minutos de adición

El partido se jugará hasta los 47'.

17:29 hs

Muller quiere su gol en la final

41': Thomas Müller remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Tristan Blackmon con un centro al área.

17:25 hs

Vancouver avisa en el área de Inter Miami

38': remate parado junto al lado derecho de la portería. Ali Ahmed remata con la derecha a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Thomas Müller con un pase de cabeza.

17:15 hs

Remate cruzado de Messi, que fue interceptado

27': el rosarino disparó al arco, pero se generó un rebote en la defensa y todo sigue igual.

17:12 hs

Tiro libre para Messi, pero sin potencia

24': el argentino probó al arco, pero le quiso dar más precisión a su disparo. Todo sigue 1-0 a favor de Inter Miami.

17:10 hs

Vancouver avisa por arriba tras centro de Cubas

19': En una trepada por la izquierda, el ex Boca tiró un centro de zurda que le cayó a Brian White, a quien le faltaron un par de centímetros de altura para sacar un cabezazo más peligroso.

17:05 hs

Amarilla para White en Vancouver

17': el delantero empujó a Falcón y se ganó la segunda tarjeta del equipo canadiense.

17:01 hs

Tarjeta amarilla para Baltazar Rodríguez

13': el volante se ganó la cartulina por una infraccion sobre Andrés Cubas.

16:58 hs

Gol en propia puerta de Ocampo y gana Inter Miami

A los 8 minutos de iniciado el partido, el equipo de Javier Mascherano se pone en ventaja.

16:32 hs

Comenzó el partido

Se disputan los primeros minutos.

16:10 hs

Así fue la previa de la final de la MLS

Así ingresaron al estadio las figuras de ambos equipos.

16:00 hs

Mauricio Pochettino, presente en la final de la MLS, elogió a Messi

"Leo es un crack mundial. Es una suerte tenerlo aquí, y yo soy uno de los más beneficiados por ser el entrenador de la selección, por todo lo que ha beneficiado al soccer aquí. No solamente en este presente sino pensando en el futuro...", señaló el DT argentino, a cargo de la selección de Estados Unidos.

15:55 hs

¡Formaciones confirmadas para la final de la MLS Cup!

El Inter Miami de Javier Mascherano tendrá a Rocco Ríos Novo; Noah Allen, Maxi Falcón, Ian Fray, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rodrigo De Paul; Baltasar Rodríguez, Tadeo Allende; Lionel Messi y Mateo Silvetti.

Por el lado de Vancouver estarán Yohei Takaoka; Mathias Laborda, Ralph Priso, Tristán Blackmon, Edier Ocampo; Emmanuel Sabbi, Thomas Muller, Sebastian Berhalter, Andrés Cubas; Ali Ahmed y Brian White.

Lo que tenés que saber

Inter Miami recibe al Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium de Florida por la final de la MLS Cup 2025, que enfrenta al campeón de la Conferencia Este contra el del Oeste, los dos mejores equipos en toda la temporada de la Major League Soccer (MLS).

