Con dos asistencias de Messi y un gol de De Paul, Inter Miami venció a Vancouver 3-1 y es campeón de la MLS

Inter Miami es el campeón de la MLS
Lionel Messi y un nuevo título que se suma a sus vitrinas.
Gol de Inter Miami
95': gol de Tadeo Allende para Inter Miami, que se queda con la Major League Soccer. Segunda asistencia de Messi en el partido.
TADEO ALLENDE MAKES IT 3-1!! IT'S OVER!!!@InterMiamiCF // MLS Cup pres. by Audi pic.twitter.com/6MxaR6C2NA— Major League Soccer (@MLS) December 6, 2025
Siete minutos de añadido
Fuera de juego
94': Sergio Busquets intentó un pase en profundidad pero Lionel Messi estaba en posición de fuera de juego.
Gol de Inter Miami
71': con asistencia de Messi, el volante Rodrigo de Paul le da la ventaja a Inter Miami.
Messi --> De Paul— Major League Soccer (@MLS) December 6, 2025
That Argentine connection always delivers in the biggest moments.@InterMiamiCF // MLS Cup pres. by Audi pic.twitter.com/AC90SmP1MF
Vancouver empata el partido
60': Ahmed disparó cruzado por derecha e iguala el marcador.
WE. ARE. LEVEL.— Major League Soccer (@MLS) December 6, 2025
Ali Ahmed scores and it's tied. // MLS Cup pres. by Audi pic.twitter.com/Auh3sq7Dd5
Remate fallado por Sebastian Berhalter
50': el futbolista de Vancouver remata con la derecha desde fuera del área que se va alto y por la izquierda de libre directo.
Final del primer tiempo
Dos minutos de adición
El partido se jugará hasta los 47'.
Muller quiere su gol en la final
41': Thomas Müller remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Tristan Blackmon con un centro al área.
Vancouver avisa en el área de Inter Miami
38': remate parado junto al lado derecho de la portería. Ali Ahmed remata con la derecha a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Thomas Müller con un pase de cabeza.
Vancouver DENIED by Rios Novo. @InterMiamiCF // MLS Cup pres. by Audi pic.twitter.com/8Z5U30MwLr— Major League Soccer (@MLS) December 6, 2025
Remate cruzado de Messi, que fue interceptado
27': el rosarino disparó al arco, pero se generó un rebote en la defensa y todo sigue igual.
Tiro libre para Messi, pero sin potencia
24': el argentino probó al arco, pero le quiso dar más precisión a su disparo. Todo sigue 1-0 a favor de Inter Miami.
Vancouver avisa por arriba tras centro de Cubas
19': En una trepada por la izquierda, el ex Boca tiró un centro de zurda que le cayó a Brian White, a quien le faltaron un par de centímetros de altura para sacar un cabezazo más peligroso.
Amarilla para White en Vancouver
17': el delantero empujó a Falcón y se ganó la segunda tarjeta del equipo canadiense.
Tarjeta amarilla para Baltazar Rodríguez
13': el volante se ganó la cartulina por una infraccion sobre Andrés Cubas.
Gol en propia puerta de Ocampo y gana Inter Miami
A los 8 minutos de iniciado el partido, el equipo de Javier Mascherano se pone en ventaja.
MIAMI ARE ON TOP EARLY. 1-0.— Major League Soccer (@MLS) December 6, 2025
Free on Apple TV, FOX & TSN: https://https://t.co/XdexB7qQkt // MLS Cup pres. by Audi pic.twitter.com/Q3tIr7SDEt
Comenzó el partido
Se disputan los primeros minutos.
Así fue la previa de la final de la MLS
Así ingresaron al estadio las figuras de ambos equipos.
Ready to battle for another trophy.— Major League Soccer (@MLS) December 6, 2025
Free on Apple TV, FOX & TSN (2:30pm ET): https://t.co/rYcjDcwKCm // MLS Cup pres. by Audi pic.twitter.com/wNmzrWP0Ri
Mauricio Pochettino, presente en la final de la MLS, elogió a Messi
"Leo es un crack mundial. Es una suerte tenerlo aquí, y yo soy uno de los más beneficiados por ser el entrenador de la selección, por todo lo que ha beneficiado al soccer aquí. No solamente en este presente sino pensando en el futuro...", señaló el DT argentino, a cargo de la selección de Estados Unidos.
¡Formaciones confirmadas para la final de la MLS Cup!
El Inter Miami de Javier Mascherano tendrá a Rocco Ríos Novo; Noah Allen, Maxi Falcón, Ian Fray, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rodrigo De Paul; Baltasar Rodríguez, Tadeo Allende; Lionel Messi y Mateo Silvetti.
Por el lado de Vancouver estarán Yohei Takaoka; Mathias Laborda, Ralph Priso, Tristán Blackmon, Edier Ocampo; Emmanuel Sabbi, Thomas Muller, Sebastian Berhalter, Andrés Cubas; Ali Ahmed y Brian White.