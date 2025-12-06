Con dos asistencias de Messi y un gol de De Paul, Inter Miami venció a Vancouver 3-1 y es campeón de la MLS

16:00 hs

Mauricio Pochettino, presente en la final de la MLS, elogió a Messi

"Leo es un crack mundial. Es una suerte tenerlo aquí, y yo soy uno de los más beneficiados por ser el entrenador de la selección, por todo lo que ha beneficiado al soccer aquí. No solamente en este presente sino pensando en el futuro...", señaló el DT argentino, a cargo de la selección de Estados Unidos.