EN VIVO Rumbo a la clasificación: Colapinto cerró la última práctica en Abu Dhabi en el puesto 19

08:35 hs

Russell manda en la práctica y Colapinto sigue ajustando en Alpine

George Russell se quedó con el mejor registro de la sesión por apenas 0s004 sobre Lando Norris, en una tanda extremadamente apretada en la cima. Más atrás, Franco Colapinto cerró la tabla en el puesto 19: quedó a 1s4 del líder y a cinco décimas de su compañero Pierre Gasly, mientras Alpine continúa buscando ritmo en el fin de semana.