EN VIVO Rumbo a la clasificación: Colapinto cerró la última práctica en Abu Dhabi en el puesto 19

A las 11 inicia la clasificación
Russell manda en la práctica y Colapinto sigue ajustando en Alpine
George Russell se quedó con el mejor registro de la sesión por apenas 0s004 sobre Lando Norris, en una tanda extremadamente apretada en la cima. Más atrás, Franco Colapinto cerró la tabla en el puesto 19: quedó a 1s4 del líder y a cinco décimas de su compañero Pierre Gasly, mientras Alpine continúa buscando ritmo en el fin de semana.
Russell manda en el cierre de la tanda
A dos minutos del final, George Russell domina con un 1:23.334, seguido de cerca por Lando Norris y Max Verstappen en una definición ajustada.
Colapinto vuelve a buscar su vuelta rápida
Tras unos ajustes en el auto, Franco Colapinto regresa a la pista para intentar mejorar desde el fondo. Mantiene la goma roja, por lo que aún tiene margen para un intento de clasificación.
Norris manda pese a los errores
Lando Norris marcó el ritmo con un 1m23s388 y, aun sin una vuelta limpia, se adueñó del P1 por más de dos décimas y media
Piastri y una vuelta sólida
Oscar Piastri marcó el ritmo en la última práctica libre al cerrar un tiempo de 1:23.593, registro que lo dejó al frente de la FP3 y bien posicionado de cara a la clasificación
Así fue el accidente de Hamilton
Salen los pilotos a pista
Bandera amarilla
Lewis Hamilton protagonizó un trompo
Hamilton has spun off and hit the barriers
Bandera roja, Hamilton se despistó
Colapinto vuelve a pista con mejoras en el A525
Franco Colapinto regresa al circuito tras pequeños ajustes en la suspensión delantera del A525. El argentino completa esta salida con la misma goma roja utilizada en su primer stint
Verstappen marca el ritmo desde el inicio y se queda con el P1
Max Verstappen no necesitó adaptación: en su primera vuelta rápida clavó un 1m24s245 y se aseguró el P1. Le sacó 288 milésimas a Norris, su rival directo por la pole, mientras Stroll sorprendió al ubicarse segundo a 59 milésimas
Movimientos en los boxes: Colapinto regresa y Verstappen sale a escena
Franco Colapinto volvió al box de Alpine tras su primer stint con neumáticos blandos, en el que marcha 14°, mientras que su compañero Pierre Gasly es 11°. Max Verstappen dejó el garaje de Red Bull y ya está en pista, con George Russell como el único piloto que aún no salió.
Norris manda, pero Bearman sorprende a milésimas
Lando Norris abrió la sesión con el mejor tiempo (1:24.533), aunque la noticia fue Ollie Bearman: quedó apenas 0.008 detrás, con un sólido 1:24.541 en los primeros 20 minutos
Tsunoda sorprende: segundo en su primer giro
Yuki Tsunoda clavó un gran registro en su primer intento: 1:24.893. Solo Lando Norris lo superó, mientras que Oscar Piastri quedó detrás con 1:25.128
En marcha
Con 12 pilotos girando luego del primer cuarto de hora, el último entrenamiento empieza a mostrar sus primeras referencias
Colapinto recorta tiempo, pero Gasly sigue al frente en Alpine
En su segundo intento, Franco Colapinto bajó su registro a 1:26.049, aunque continúa lejos de Pierre Gasly, que marcó 1:25.491 y se mantiene como el más rápido de Alpine, a 0.763 de Lando Norris.
Leclerc se mete en acción y ya son cuatro en pista
Charles Leclerc se suma a los ensayos con goma roja en su carrera número 150. Comparte compuesto con Norris, Colapinto y Gasly, los otros tres pilotos que ya están girando.
Norris anima la pista
Lando Norris salió a girar y encendió la acción en la pista. El líder del Mundial se sumó a los Alpine y, en apenas unos minutos, se convirtió en el quinto piloto en registrar tiempos en una sesión que avanzaba a ritmo lento
Colapinto, escolta de Gasly en los primeros tiempos de la jornada
Pierre Gasly marcó el ritmo con un 1:25.984, mientras que Franco Colapinto se posicionó segundo, a 0.607, mostrando solidez en el inicio de la actividad.
Colapinto y Gasly salen a pista
Stroll busca datos mientras Alonso se queda en el box
Fernando Alonso regresó al garaje tras probar la goma dura y detuvo su actividad en pista. Lance Stroll, en cambio, montó neumáticos medios y continúa girando en soledad para seguir recopilando información para Aston Martin
Por el momento la mayoría de los pilotos están en boxes, solo Aston Martin gira en el circuito de Yas Marina
Inició última práctica libre del año en Abu Dhabi
"No entiendo cómo los otros mejoran y nosotros empeoramos tanto"
