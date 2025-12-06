Secciones
En Vivo Deportes

EN VIVO Rumbo a la clasificación: Colapinto cerró la última práctica en Abu Dhabi en el puesto 19

EXPECTATIVA. Con el Alpine A526, Colapinto buscará mejorar el rendimiento que tuvo en la temporada 2025. EXPECTATIVA. Con el Alpine A526, Colapinto buscará mejorar el rendimiento que tuvo en la temporada 2025.

Tras un viernes discreto, el argentino buscará el ritmo en una qualy que lo ayude a sumar confianza de cara a la carrera del domingo

Hace 11 Min
08:40 hs

A las 11 inicia la clasificación

08:35 hs

Russell manda en la práctica y Colapinto sigue ajustando en Alpine

George Russell se quedó con el mejor registro de la sesión por apenas 0s004 sobre Lando Norris, en una tanda extremadamente apretada en la cima. Más atrás, Franco Colapinto cerró la tabla en el puesto 19: quedó a 1s4 del líder y a cinco décimas de su compañero Pierre Gasly, mientras Alpine continúa buscando ritmo en el fin de semana.

08:28 hs

Russell manda en el cierre de la tanda

A dos minutos del final, George Russell domina con un 1:23.334, seguido de cerca por Lando Norris y Max Verstappen en una definición ajustada.

08:26 hs

Colapinto vuelve a buscar su vuelta rápida

Tras unos ajustes en el auto, Franco Colapinto regresa a la pista para intentar mejorar desde el fondo. Mantiene la goma roja, por lo que aún tiene margen para un intento de clasificación.

08:23 hs

Norris manda pese a los errores

Lando Norris marcó el ritmo con un 1m23s388 y, aun sin una vuelta limpia, se adueñó del P1 por más de dos décimas y media 

08:21 hs

Piastri y una vuelta sólida

Oscar Piastri marcó el ritmo en la última práctica libre al cerrar un tiempo de 1:23.593, registro que lo dejó al frente de la FP3 y bien posicionado de cara a la clasificación 

08:14 hs

Así fue el accidente de Hamilton

08:12 hs

Salen los pilotos a pista

08:09 hs

Bandera amarilla

08:08 hs

Lewis Hamilton protagonizó un trompo

08:02 hs

Bandera roja, Hamilton se despistó

08:01 hs

Colapinto vuelve a pista con mejoras en el A525

Franco Colapinto regresa al circuito tras pequeños ajustes en la suspensión delantera del A525. El argentino completa esta salida con la misma goma roja utilizada en su primer stint 

07:58 hs

Verstappen marca el ritmo desde el inicio y se queda con el P1

Max Verstappen no necesitó adaptación: en su primera vuelta rápida clavó un 1m24s245 y se aseguró el P1. Le sacó 288 milésimas a Norris, su rival directo por la pole, mientras Stroll sorprendió al ubicarse segundo a 59 milésimas 

07:56 hs

Movimientos en los boxes: Colapinto regresa y Verstappen sale a escena

Franco Colapinto volvió al box de Alpine tras su primer stint con neumáticos blandos, en el que marcha 14°, mientras que su compañero Pierre Gasly es 11°. Max Verstappen dejó el garaje de Red Bull y ya está en pista, con George Russell como el único piloto que aún no salió. 

07:55 hs

Norris manda, pero Bearman sorprende a milésimas

Lando Norris abrió la sesión con el mejor tiempo (1:24.533), aunque la noticia fue Ollie Bearman: quedó apenas 0.008 detrás, con un sólido 1:24.541 en los primeros 20 minutos 

07:53 hs

Tsunoda sorprende: segundo en su primer giro

Yuki Tsunoda clavó un gran registro en su primer intento: 1:24.893. Solo Lando Norris lo superó, mientras que Oscar Piastri quedó detrás con 1:25.128 

07:51 hs

En marcha

Con 12 pilotos girando luego del primer cuarto de hora, el último entrenamiento empieza a mostrar sus primeras referencias 

07:49 hs

Colapinto recorta tiempo, pero Gasly sigue al frente en Alpine

En su segundo intento, Franco Colapinto bajó su registro a 1:26.049, aunque continúa lejos de Pierre Gasly, que marcó 1:25.491 y se mantiene como el más rápido de Alpine, a 0.763 de Lando Norris.

07:47 hs

Leclerc se mete en acción y ya son cuatro en pista

Charles Leclerc se suma a los ensayos con goma roja en su carrera número 150. Comparte compuesto con Norris, Colapinto y Gasly, los otros tres pilotos que ya están girando. 

07:45 hs

Norris anima la pista

Lando Norris salió a girar y encendió la acción en la pista. El líder del Mundial se sumó a los Alpine y, en apenas unos minutos, se convirtió en el quinto piloto en registrar tiempos en una sesión que avanzaba a ritmo lento 

07:42 hs

Colapinto, escolta de Gasly en los primeros tiempos de la jornada

Pierre Gasly marcó el ritmo con un 1:25.984, mientras que Franco Colapinto se posicionó segundo, a 0.607, mostrando solidez en el inicio de la actividad.

07:38 hs

Colapinto y Gasly salen a pista

07:37 hs

Stroll busca datos mientras Alonso se queda en el box

Fernando Alonso regresó al garaje tras probar la goma dura y detuvo su actividad en pista. Lance Stroll, en cambio, montó neumáticos medios y continúa girando en soledad para seguir recopilando información para Aston Martin 

07:36 hs

Por el momento la mayoría de los pilotos están en boxes, solo Aston Martin gira en el circuito de Yas Marina

07:31 hs

Inició última práctica libre del año en Abu Dhabi

06:26 hs

"No entiendo cómo los otros mejoran y nosotros empeoramos tanto"

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto afronta el segundo día en Abu Dhabi con la meta de terminar su primera temporada completa en la Fórmula 1 con una actuación firme. Tras un paso complicado por Qatar y un viernes difícil, el piloto argentino volverá a subirse al Alpine A525, en el tradicional cierre del calendario en Yas Marina.

La última fecha también definirá el campeonato: Lando Norris llega como líder, con Max Verstappen y Oscar Piastri aún en la pelea. 

Temas Lewis HamiltonFerrariMcLarenFórmula 1Abu DhabiMax VerstappenRed BullArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Comparar el Congreso con un circo es una falta de respeto (a los circos)

Comparar el Congreso con un circo es una falta de respeto (a los circos)

Fórmula 1: a qué hora Franco Colapinto corre la clasificación del GP de Abu Dhabi

Fórmula 1: a qué hora Franco Colapinto corre la clasificación del GP de Abu Dhabi

Argentina en el Grupo J del Mundial 2026: rivales confirmados, cruces posibles y dónde jugará la fase inicial

Argentina en el Grupo J del Mundial 2026: rivales confirmados, cruces posibles y dónde jugará la fase inicial

La modernización del Estado tucumano sin licitación generó controversias en la Legislatura

La modernización del Estado tucumano sin licitación generó controversias en la Legislatura

La Corte Suprema de la Nación confirmó la condena por abuso contra un ex funcionario de la provincia

La Corte Suprema de la Nación confirmó la condena por abuso contra un ex funcionario de la provincia

Presunto tráfico de influencias: “Pediremos la inmediata detención de Ontiveros”

Presunto tráfico de influencias: “Pediremos la inmediata detención de Ontiveros”

La falta de jueces atenta contra la investigación por presunto tráfico de influencias

La falta de jueces atenta contra la investigación por presunto tráfico de influencias

Con qué fundamentos se archivó el pedido de destitución contra Edmundo Jiménez

Con qué fundamentos se archivó el pedido de destitución contra Edmundo Jiménez

Comentarios