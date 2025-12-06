EN VIVO Colapinto termina último pero cerca de Gasly, mientras sigue la lucha por la pole en Abu Dhabi

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto afronta el segundo día en Abu Dhabi con la meta de terminar su primera temporada completa en la Fórmula 1 con una actuación firme. Tras un paso complicado por Qatar y un viernes difícil, el piloto argentino volverá a subirse al Alpine A525, en el tradicional cierre del calendario en Yas Marina.

La última fecha también definirá el campeonato: Lando Norris llega como líder, con Max Verstappen y Oscar Piastri aún en la pelea.