EN VIVO Colapinto termina último pero cerca de Gasly, mientras sigue la lucha por la pole en Abu Dhabi

Piastri se mete en la pelea: 1:22.622 y segundo provisional en la Q3
Norris se prende: quedó a medio segundo de Verstappen en la primera vuelta
Verstappen voló en su primera vuelta de Q3 y marcó un tiempazo
Max Verstappen abrió la Q3 con un giro demoledor: 1m22s295, tres décimas más rápido que la pole 2024 y más de cuatro décimas por delante de Lando Norris. El neerlandés puso presión desde el primer intento
Inicia la Q3 y diez pilotos van por la última pole del año en Abu Dhabi
La Q3 promete vibrar en Yas Marina: Verstappen, Norris, Piastri, Russell, Alonso, Bortoleto, Leclerc, Hadjar, Ocon y Tsunoda se medirán en una batalla decisiva por la última pole de la temporada
Eliminados de la Q2
Bearman
Sainz
Lawson
Antonelli
Stroll#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/s72HvvujrT
Russell se queda, por ahora, con el mejor tiempo en la práctica
Verstappen marca el primer tiempo de la Q2 y pone presión
Max Verstappen abrió la Q2 con un 1m22s912 usando neumáticos blandos usados. A cuatro minutos del inicio, el neerlandés dejó la primera referencia sólida para el resto
Verstappen abre la Q2 en solitario
Max Verstappen no esperó a nadie: apenas inició la cuenta regresiva de la Q2, salió primero al trazado con neumáticos usados. El neerlandés busca marcar referencia desde el primer minuto.
Arranca la Q2 en Abu Dhabi
Hamilton volvió a quedar afuera: tercera eliminación consecutiva en Q1
Colapinto no superó la Q1
Hamilton
Albon
Hulkenberg
Gasly
Colapinto#F1 #AbuDhabiGP
McLaren cierra la Q1 con autoridad
Oscar Piastri voló en el final de la Q1 y marcó un 1m22s605 que lo dejó medio segundo por encima de Lando Norris. McLaren, sólido y encendido para lo que viene
Q1 al rojo vivo: apenas dos décimas separan a Hamilton de Bortoleto
Colapinto sigue sin marcar tiempo
A tres minutos del final, todos los autos están en boxes. George Russell lidera la tanda con 1:23.247, mientras que el corte del 15° lugar lo marca Bortoleto (1:23.664). Gasly (1:24.729) y Colapinto, aún sin tiempo, cierran la tabla.
Colapinto pierde su mejor vuelta por límites de pista
Franco Colapinto había marcado un prometedor 1m23s947 con la goma blanda nueva, a siete décimas de la punta. Pero la ilusión duró poco: la FIA le anuló el tiempo por exceder los límites de pista. Pierre Gasly también perdió su vuelta con la goma roja y cayó al 19°.
Bearman sorprende
Oliver Bearman marcó 1m23s254 y se ubicó momentáneamente primero, desplazando a Verstappen. Sin embargo, la alegría duró poco: George Russell lo superó por apenas siete milésimas, en una sesión marcada por diferencias mínimas.
Verstappen manda en el arranque de la Q1: Norris acecha y Piastri sin tiempo
Max Verstappen abrió la Q1 con autoridad: marcó 1m23s325 y se colocó al frente desde el primer intento. Lando Norris quedó a solo 105 milésimas y Oscar Piastri todavía no registró tiempo. Entre los que ya giraron, Pierre Gasly fue el más lento, a 1s4 de la punta.
Colapinto arriesga con blandas en busca del pase a la Q2
Golpe temprano: borran la primera vuelta rápida de Colapinto
A Franco Colapinto le eliminaron su primer tiempo rápido, por exceder limites de pista, un 1m24s468 que lo había dejado momentáneamente al frente en una tanda de registros altos. Con la corrección, Sauber tomó el mando: Nico Hülkenberg marca ahora el ritmo con un 1m23s473.
Hamilton vuelve a pista con la Ferrari ya reparada
El británico salió rápidamente a girar en Yas Marina con neumáticos medios, tras completar las reparaciones en su Ferrari. Busca recuperar el tiempo perdido en la sesión
Comienza la Q1
Alonso y Stroll, multados por faltar a un evento con fans
Fernando Alonso y Lance Stroll recibieron una multa de 25.000 euros por no presentarse a una actividad con fanáticos programada para el viernes. La FIA consideró que ambos incumplieron con las obligaciones promocionales del fin de semana.
En minutos se viene una clasificación decisiva en la batalla por el título de la F1
Así fue el choque en el pitlane de Antonelli a Tsunoda
A las 11 inicia la clasificación
Russell manda en la práctica y Colapinto sigue ajustando en Alpine
George Russell se quedó con el mejor registro de la sesión por apenas 0s004 sobre Lando Norris, en una tanda extremadamente apretada en la cima. Más atrás, Franco Colapinto cerró la tabla en el puesto 19: quedó a 1s4 del líder y a cinco décimas de su compañero Pierre Gasly, mientras Alpine continúa buscando ritmo en el fin de semana.
Russell manda en el cierre de la tanda
A dos minutos del final, George Russell domina con un 1:23.334, seguido de cerca por Lando Norris y Max Verstappen en una definición ajustada.
Colapinto vuelve a buscar su vuelta rápida
Tras unos ajustes en el auto, Franco Colapinto regresa a la pista para intentar mejorar desde el fondo. Mantiene la goma roja, por lo que aún tiene margen para un intento de clasificación.
Norris manda pese a los errores
Lando Norris marcó el ritmo con un 1m23s388 y, aun sin una vuelta limpia, se adueñó del P1 por más de dos décimas y media
Piastri y una vuelta sólida
Oscar Piastri marcó el ritmo en la última práctica libre al cerrar un tiempo de 1:23.593, registro que lo dejó al frente de la FP3 y bien posicionado de cara a la clasificación
Así fue el accidente de Hamilton
Salen los pilotos a pista
Bandera amarilla
Lewis Hamilton protagonizó un trompo
Bandera roja, Hamilton se despistó
Colapinto vuelve a pista con mejoras en el A525
Franco Colapinto regresa al circuito tras pequeños ajustes en la suspensión delantera del A525. El argentino completa esta salida con la misma goma roja utilizada en su primer stint
Verstappen marca el ritmo desde el inicio y se queda con el P1
Max Verstappen no necesitó adaptación: en su primera vuelta rápida clavó un 1m24s245 y se aseguró el P1. Le sacó 288 milésimas a Norris, su rival directo por la pole, mientras Stroll sorprendió al ubicarse segundo a 59 milésimas
Movimientos en los boxes: Colapinto regresa y Verstappen sale a escena
Franco Colapinto volvió al box de Alpine tras su primer stint con neumáticos blandos, en el que marcha 14°, mientras que su compañero Pierre Gasly es 11°. Max Verstappen dejó el garaje de Red Bull y ya está en pista, con George Russell como el único piloto que aún no salió.
Norris manda, pero Bearman sorprende a milésimas
Lando Norris abrió la sesión con el mejor tiempo (1:24.533), aunque la noticia fue Ollie Bearman: quedó apenas 0.008 detrás, con un sólido 1:24.541 en los primeros 20 minutos
Tsunoda sorprende: segundo en su primer giro
Yuki Tsunoda clavó un gran registro en su primer intento: 1:24.893. Solo Lando Norris lo superó, mientras que Oscar Piastri quedó detrás con 1:25.128
En marcha
Con 12 pilotos girando luego del primer cuarto de hora, el último entrenamiento empieza a mostrar sus primeras referencias
Colapinto recorta tiempo, pero Gasly sigue al frente en Alpine
En su segundo intento, Franco Colapinto bajó su registro a 1:26.049, aunque continúa lejos de Pierre Gasly, que marcó 1:25.491 y se mantiene como el más rápido de Alpine, a 0.763 de Lando Norris.
Leclerc se mete en acción y ya son cuatro en pista
Charles Leclerc se suma a los ensayos con goma roja en su carrera número 150. Comparte compuesto con Norris, Colapinto y Gasly, los otros tres pilotos que ya están girando.
Norris anima la pista
Lando Norris salió a girar y encendió la acción en la pista. El líder del Mundial se sumó a los Alpine y, en apenas unos minutos, se convirtió en el quinto piloto en registrar tiempos en una sesión que avanzaba a ritmo lento
Colapinto, escolta de Gasly en los primeros tiempos de la jornada
Pierre Gasly marcó el ritmo con un 1:25.984, mientras que Franco Colapinto se posicionó segundo, a 0.607, mostrando solidez en el inicio de la actividad.
Colapinto y Gasly salen a pista
Stroll busca datos mientras Alonso se queda en el box
Fernando Alonso regresó al garaje tras probar la goma dura y detuvo su actividad en pista. Lance Stroll, en cambio, montó neumáticos medios y continúa girando en soledad para seguir recopilando información para Aston Martin
Por el momento la mayoría de los pilotos están en boxes, solo Aston Martin gira en el circuito de Yas Marina
Inició última práctica libre del año en Abu Dhabi
"No entiendo cómo los otros mejoran y nosotros empeoramos tanto"
"No entiendo cómo los otros mejoran y nosotros empeoramos tanto"

"NO ENTIENDO CÓMO LOS OTROS MEJORAN TANTO Y NOSOTROS EMPEORAMOS TANTO", el análisis de Franco Colapinto tras las dos prácticas libres del viernes.
