Finalizó la segunda práctica libre en el GP de Abu Dhabi y Franco Colapinto quedó 19°

Norris dominó la segunda práctica y Colapinto volvió a ganarle a Gasly
Lando Norris cerró la segunda sesión de entrenamientos al frente con un tiempo de 1:23.083, escoltado por Max Verstappen y George Russell en una tanda ajustada. Franco Colapinto finalizó 19°, con 1:24.771, pero dejó una buena señal interna en Alpine: volvió a superar a Pierre Gasly por 0.192 segundos.
Colapinto, más sólido que Gasly en el ritmo con tanque lleno
Franco Colapinto volvió a mostrar constancia y velocidad. El argentino encadenó vueltas de 1:30.273, 1:29.953 y 1:29.889, tiempos que lo dejaron por delante de Pierre Gasly, cuya serie fue de 1:30.683, 1:30.342 y 1:30.216. La comparación refuerza una tendencia del fin de semana: Colapinto sostiene un ritmo más estable y competitivo en las simulaciones largas, incluso bajo las mismas condiciones de combustible.
Piastri no encuentra ritmo y compromete sus chances en el cierre del campeonato
Oscar Piastri volvió a quedar lejos del ritmo de punta y complicó sus aspiraciones en el último fin de semana del campeonato. El australiano cerró la FP2 con el 11° mejor tiempo, a 680 milésimas de Lando Norris, una diferencia que lo deja prácticamente sin margen para soñar con el título.
Bearman deslumbra en Abu Dhabi: el rookie que sorprendió a todos con su Haas
“El coche es una locura. No sé cómo es tan bueno”, dijo después de colocarse cuarto con el Haas, apenas a cuatro décimas de la punta y solo por detrás de Norris, Verstappen y Russell.
Colapinto inicia la simulación de carrera con tanque lleno en Abu Dhabi
Franco Colapinto salió del box de Alpine para comenzar su tanda de simulación de carrera en la noche de Abu Dhabi. Con neumáticos duros y el tanque lleno, el argentino trabaja en ritmo y desgaste para la definición del fin de semana durante el cierre de la FP2.
La mayoría de los pilotos ingresó a boxes
Colapinto, por delante de Gasly en el primer giro con blandos
Franco Colapinto marcó 1:24.865 y se ubicó 17°. Pierre Gasly cerró una vuelta de 1:25.037, quedando 0.172 segundos por detrás del argentino en el inicio de la tanda.
Norris vuela y se queda con lo más alto en la tanda
Lando Norris marcó el ritmo de la sesión con un tiempo de 1:23.083, suficiente para trepar a lo más alto de la tabla. El británico aprovechó su vuelta limpia y dejó un mensaje claro para el resto: McLaren está para pelear.
Verstappen al frente en Abu Dhabi
Max Verstappen firmó un 1m23s446 y se quedó con lo mejor de la tanda sobre el compuesto más blando. El neerlandés superó por dos décimas a Isack Hadjar, su futuro compañero en Red Bull
Gran parte de la grilla ingreso a boxes
Bearman marca el rumbo: mejor tiempo del día con la goma roja
El británico registró el mejor tiempo del día, aventajando por 199 milésimas a Isack Hadjar (Racing Bulls) y por 460 a su compañero Esteban Ocon, los únicos que también salieron con ese compuesto. Aun así, Lando Norris se mantuvo cerca: fue tercero con la goma media, apenas a tres décimas del sorprendente líder.
Colapinto entró en boxes
Franco Colapinto completó nueve vueltas con neumáticos duros antes de regresar a boxes. En ese breve stint marcó un tiempo de 1:25.825, registro que lo dejó en el último lugar de la clasificación provisoria.
Hamilton no logra encontrar el ritmo y queda 12° con su Ferrari
Lewis Hamilton atravesó otra sesión complicada al volante de su Ferrari: luchó para mantener el control del monoplaza y sólo pudo marcar un tiempo de 1:25.120, que lo dejó en la 12ª posición. En contraste, su compañero Charles Leclerc logró colocarse 7° con un giro de 1:24.954, mostrando un rendimiento algo más sólido dentro del equipo italiano.
Tensión en la pista: el fuerte reclamo de Norris contra Verstappen
Un momento de máxima tensión se vivió durante la tanda clasificatoria cuando Lando Norris estalló por radio al encontrarse con Max Verstappen circulando más lento en plena vuelta rápida. “¿Qué está haciendo este tipo? Casi chocamos”, lanzó el británico, visiblemente molesto, mientras su equipo intentaba calmarlo. Los comisarios tomaron nota de la maniobra, que volvió a encender la rivalidad entre el líder del campeonato y su principal perseguidor en la lucha por el título.
Este duelo será PICANTE todo el fin de semana: Verstappen vs. Norris. ¿No le gustó a Lando la posición de Max en la pista?
#AbuDhabiGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Davf7YKbvs
Colapinto abortó su vuelta rápida por un exceso en la curva 6
Franco Colapinto venía mejorando sus parciales, pero un exceso en la frenada de la curva 6 lo obligó a abortar la vuelta lanzada. Mientras tanto, Pierre Gasly sí logró cerrar su intento y marcó un 1:25.795, su mejor tiempo del día.
Verstappen, bajo investigación por una maniobra sobre Norris en el primer sector
Colapinto, 16° en los primeros minutos de actividad en Qatar
Tras los primeros 15 minutos de acción en Lusail, Franco Colapinto se posiciona 16° con un tiempo de 1:25.897, en una pista que aún se muestra lenta y con mucha evolución por delante. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, cierra la tabla provisoria con 1:26.412, mientras el equipo analiza las primeras sensaciones del A525 en este inicio de jornada.
Hadjar marca el ritmo con blandos y Bearman lo sigue de cerca en la práctica
Isack Hadjar tomó la punta de la sesión aprovechando el rendimiento extra de los neumáticos blandos: marcó un 1:24.167 y se mantiene como la referencia provisoria. El piloto de Racing Bulls es uno de los pocos en pista con este compuesto, lo mismo que los corredores de Haas. Detrás aparece Oliver Bearman, que también sacó provecho del grip adicional y se acomodó segundo con un 1:24.744.
Primeras vueltas en Lusail: Colapinto abre el ritmo con duros y marca 1:26.649
Salvo Isack Hadjar y Oscar Piastri, el resto de los pilotos ya salió a girar en Lusail. Franco Colapinto completó su primera vuelta rápida con neumáticos duros y registró un tiempo de 1:26.649, mientras que su compañero en Alpine, Pierre Gasly, trabaja con compuestos medios para comparar configuraciones. La pista comienza a tomar temperatura y los equipos aceleran las evaluaciones de cara a lo que viene.
Luz verde en Abu Dhabi: todos los titulares ya giran en la FP2
¡Arrancó la segunda práctica libre en Yas Marina! A diferencia de la FP1, esta vez están en pista todos los pilotos titulares, afinando el ritmo para la última clasificación del año.
Colapinto va por su primera referencia real del fin de semana en la FP2
Quedan apenas 10 minutos para el inicio de la FP2, la primera sesión verdaderamente representativa del fin de semana para Franco Colapinto. Tras quedar 10° en una FP1 atípica, llena de rookies y con nueve pilotos testers en pista, el argentino podrá medir por primera vez el rendimiento real del Alpine. Pierre Gasly también se suma a la acción después de ceder su auto en la primera práctica a Paul Aron, quien finalizó 13°. Será la oportunidad de ambos titulares para ajustar ritmo, comparar sensaciones y empezar a perfilar el trabajo fuerte de cara a la clasificación.
Final de la primera práctica libre
Norris se quedó con la FP1 (1:24.486). Verstappen terminó a solo ocho milésimas y Leclerc a 16 milésimas. Colapinto cerró 10° y Aron 13°.
Último minuto de tanda
Nada cambia adelante: Norris mantiene el tiempo, con Verstappen y Leclerc pegados. Colapinto 10°. Cierre tranquilo en esta FP1.
Trompo de Leclerc
El piloto de Ferrari perdió el control, hizo un trompo en el sector medio y siguió sin consecuencias.
Rookies con cautela
Los debutantes manejan sin arriesgar para cuidar el auto, por eso giran más conservadores. Hirakawa es el mejor de ellos, 11°. Por otro lado, Norris manda y Verstappen acecha. Colapinto está 10°.
Problemas en Haas
Retiran el auto de Oliver Bearman por fallas varias. Restan 15 minutos de sesión.
Preludio de definición
Norris lidera (1:24.485), seguido por Verstappen y Leclerc. Colapinto 7°, Aron 17°.
Mezcla de neumáticos en pista
Las estrategias varían con los tres compuestos activos. Verstappen y Russell marcan arriba con blandos, Hadjar se sostiene con medios. Colapinto 9°, también con medios.
20 minutos de tanda
Nadie logra unir su mejor sector, pero los tiempos caen. Hülkenberg al frente, con Norris y Verstappen detrás. Aron 10°, Colapinto 11°.
McLaren mira todo
Piastri sigue de cerca los tiempos de O’Ward. Cada dato suma en un fin de semana de definición.
Oscar watching closely from the pit wall
Rookie Pato O'Ward has taken controls of his McLaren for this session #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/POb87MdhYr
Compuestos distintos
Colapinto con neumáticos medios está 5°, Aron con duros se ubica 11°.
Subviraje en Alpine
Colapinto y Aron tuvieron una leve ida de trompa en el último sector y debieron levantar.
Varios equipos con pilotos jóvenes
Como marca el reglamento, algunos titulares ceden sus autos para que los pilotos de reserva sumen kilómetros. En esta sesión estarán:
Pato O’Ward en McLaren (por Piastri)
Paul Aron en Alpine (por Gasly)
Arthur Leclerc (sí, el hermano de Charles) en Ferrari (por Hamilton)
Arvid Lindblad en Red Bull (por Tsunoda)
Jak Crawford y Cian Shields en Aston Martin (por Alonso y Stroll)
Ryo Hirakawa en Haas (por Ocon)
Ayumu Iwasa en Racing Bulls (por Lawson)
Luke Browning en Williams (por Albon).