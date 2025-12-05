Secciones
EN VIVO: Franco Colapinto terminó 10° en la primera práctica libre del GP de Abu Dhabi de Fórmula 1

ACCION EN YAS MARINA. Colapinto vuelve a girar con Alpine en el inicio del fin de semana. ACCION EN YAS MARINA. Colapinto vuelve a girar con Alpine en el inicio del fin de semana. ./X @AlpineF1Team

El argentino completó una tanda estable en Yas Marina y cerró dentro del top 10 en el inicio del fin de semana. La siguiente salida a pista será desde las 10, con transmisión por Disney+ Premium y Fox Sports.

Hace 2 Hs
07:32 hs

Final de la primera práctica libre

Norris se quedó con la FP1 (1:24.486). Verstappen terminó a solo ocho milésimas y Leclerc a 16 milésimas. Colapinto cerró 10° y Aron 13°.

07:29 hs

Último minuto de tanda

Nada cambia adelante: Norris mantiene el tiempo, con Verstappen y Leclerc pegados. Colapinto 10°. Cierre tranquilo en esta FP1.

07:24 hs

Trompo de Leclerc

El piloto de Ferrari perdió el control, hizo un trompo en el sector medio y siguió sin consecuencias.

07:20 hs

Rookies con cautela

Los debutantes manejan sin arriesgar para cuidar el auto, por eso giran más conservadores. Hirakawa es el mejor de ellos, 11°. Por otro lado, Norris manda y Verstappen acecha. Colapinto está 10°.

07:14 hs

Problemas en Haas

Retiran el auto de Oliver Bearman por fallas varias. Restan 15 minutos de sesión.

07:10 hs

Preludio de definición

Norris lidera (1:24.485), seguido por Verstappen y Leclerc. Colapinto 7°, Aron 17°.

07:00 hs

Mezcla de neumáticos en pista

Las estrategias varían con los tres compuestos activos. Verstappen y Russell marcan arriba con blandos, Hadjar se sostiene con medios. Colapinto 9°, también con medios.

06:50 hs

20 minutos de tanda

Nadie logra unir su mejor sector, pero los tiempos caen. Hülkenberg al frente, con Norris y Verstappen detrás. Aron 10°, Colapinto 11°.

06:46 hs

McLaren mira todo

Piastri sigue de cerca los tiempos de O’Ward. Cada dato suma en un fin de semana de definición.

06:40 hs

Compuestos distintos

Colapinto con neumáticos medios está 5°, Aron con duros se ubica 11°.

06:37 hs

Subviraje en Alpine

Colapinto y Aron tuvieron una leve ida de trompa en el último sector y debieron levantar.

06:34 hs

Varios equipos con pilotos jóvenes

Como marca el reglamento, algunos titulares ceden sus autos para que los pilotos de reserva sumen kilómetros. En esta sesión estarán: 

Pato O’Ward en McLaren (por Piastri)

Paul Aron en Alpine (por Gasly) 

Arthur Leclerc (sí, el hermano de Charles) en Ferrari (por Hamilton)

Arvid Lindblad en Red Bull (por Tsunoda)

Jak Crawford y Cian Shields en Aston Martin (por Alonso y Stroll)

Ryo Hirakawa en Haas (por Ocon)

Ayumu Iwasa en Racing Bulls (por Lawson) 

Luke Browning en Williams (por Albon).

06:31 hs

¡Comenzó la primera práctica libre!

Lo que tenés que saber


La actividad abre un fin de semana decisivo para la Fórmula 1, con Franco Colapinto buscando cerrar el año con buenas sensaciones tras un cierre complejo con Alpine y una temporada cuesta arriba para el equipo francés. El argentino volverá a rodar en Yas Marina después de un GP de Qatar que lo tuvo a contramano del ritmo, con daños en el piso del auto y un rendimiento condicionado desde el inicio. Este primer entrenamiento será clave para recoger datos, probar configuraciones y encontrar estabilidad de cara a la clasificación del sábado, en un año donde cada sesión sirvió más para resistir que para brillar.

En paralelo, toda la mirada internacional está puesta en la definición del campeonato con tres nombres separados por apenas un puñado de puntos. Lando Norris llega como líder, Oscar Piastri sueña con arrebatarle el título y Max Verstappen aparece como una amenaza silenciosa, listo para aprovechar cualquier error. Abu Dhabi puede coronar a cualquiera de los tres y la FP1 empieza a marcar el pulso del desenlace: quién tiene ritmo, quién esconde cartas y quién muestra la primera señal de fortaleza para la carrera del domingo. Todo se juega en el mismo tablero, con Colapinto iniciando su jornada y la lucha por el título escribiendo sus primeras líneas.


Temas Lewis HamiltonFerrariMercedes BenzMcLarenFórmula 1Abu DhabiFox SportsMax Verstappen
