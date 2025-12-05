EN VIVO: Franco Colapinto terminó 10° en la primera práctica libre del GP de Abu Dhabi de Fórmula 1

Lo que tenés que saber





La actividad abre un fin de semana decisivo para la Fórmula 1, con Franco Colapinto buscando cerrar el año con buenas sensaciones tras un cierre complejo con Alpine y una temporada cuesta arriba para el equipo francés. El argentino volverá a rodar en Yas Marina después de un GP de Qatar que lo tuvo a contramano del ritmo, con daños en el piso del auto y un rendimiento condicionado desde el inicio. Este primer entrenamiento será clave para recoger datos, probar configuraciones y encontrar estabilidad de cara a la clasificación del sábado, en un año donde cada sesión sirvió más para resistir que para brillar.

En paralelo, toda la mirada internacional está puesta en la definición del campeonato con tres nombres separados por apenas un puñado de puntos. Lando Norris llega como líder, Oscar Piastri sueña con arrebatarle el título y Max Verstappen aparece como una amenaza silenciosa, listo para aprovechar cualquier error. Abu Dhabi puede coronar a cualquiera de los tres y la FP1 empieza a marcar el pulso del desenlace: quién tiene ritmo, quién esconde cartas y quién muestra la primera señal de fortaleza para la carrera del domingo. Todo se juega en el mismo tablero, con Colapinto iniciando su jornada y la lucha por el título escribiendo sus primeras líneas.



