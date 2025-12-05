EN VIVO: Franco Colapinto terminó 10° en la primera práctica libre del GP de Abu Dhabi de Fórmula 1

Final de la primera práctica libre
Norris se quedó con la FP1 (1:24.486). Verstappen terminó a solo ocho milésimas y Leclerc a 16 milésimas. Colapinto cerró 10° y Aron 13°.
Último minuto de tanda
Nada cambia adelante: Norris mantiene el tiempo, con Verstappen y Leclerc pegados. Colapinto 10°. Cierre tranquilo en esta FP1.
Trompo de Leclerc
El piloto de Ferrari perdió el control, hizo un trompo en el sector medio y siguió sin consecuencias.
Rookies con cautela
Los debutantes manejan sin arriesgar para cuidar el auto, por eso giran más conservadores. Hirakawa es el mejor de ellos, 11°. Por otro lado, Norris manda y Verstappen acecha. Colapinto está 10°.
Problemas en Haas
Retiran el auto de Oliver Bearman por fallas varias. Restan 15 minutos de sesión.
Preludio de definición
Norris lidera (1:24.485), seguido por Verstappen y Leclerc. Colapinto 7°, Aron 17°.
Mezcla de neumáticos en pista
Las estrategias varían con los tres compuestos activos. Verstappen y Russell marcan arriba con blandos, Hadjar se sostiene con medios. Colapinto 9°, también con medios.
20 minutos de tanda
Nadie logra unir su mejor sector, pero los tiempos caen. Hülkenberg al frente, con Norris y Verstappen detrás. Aron 10°, Colapinto 11°.
McLaren mira todo
Piastri sigue de cerca los tiempos de O’Ward. Cada dato suma en un fin de semana de definición.
Compuestos distintos
Colapinto con neumáticos medios está 5°, Aron con duros se ubica 11°.
Subviraje en Alpine
Colapinto y Aron tuvieron una leve ida de trompa en el último sector y debieron levantar.
Varios equipos con pilotos jóvenes
Como marca el reglamento, algunos titulares ceden sus autos para que los pilotos de reserva sumen kilómetros. En esta sesión estarán:
Pato O’Ward en McLaren (por Piastri)
Paul Aron en Alpine (por Gasly)
Arthur Leclerc (sí, el hermano de Charles) en Ferrari (por Hamilton)
Arvid Lindblad en Red Bull (por Tsunoda)
Jak Crawford y Cian Shields en Aston Martin (por Alonso y Stroll)
Ryo Hirakawa en Haas (por Ocon)
Ayumu Iwasa en Racing Bulls (por Lawson)
Luke Browning en Williams (por Albon).