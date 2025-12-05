EN VIVO: Franco Colapinto corre la primera práctica libre del GP de Abu Dhabi de Fórmula 1

McLaren mira todo
Piastri sigue de cerca los tiempos de O’Ward. Cada dato suma en un fin de semana de definición.
Oscar watching closely from the pit wall— Formula 1 (@F1) December 5, 2025
Rookie Pato O'Ward has taken controls of his McLaren for this session #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/POb87MdhYr
Compuestos distintos
Colapinto con neumáticos medios está 5°, Aron con duros se ubica 11°.
Subviraje en Alpine
Colapinto y Aron tuvieron una leve ida de trompa en el último sector y debieron levantar.
Varios equipos con pilotos jóvenes
Como marca el reglamento, algunos titulares ceden sus autos para que los pilotos de reserva sumen kilómetros. En esta sesión estarán:
Pato O’Ward en McLaren (por Piastri)
Paul Aron en Alpine (por Gasly)
Arthur Leclerc (sí, el hermano de Charles) en Ferrari (por Hamilton)
Arvid Lindblad en Red Bull (por Tsunoda)
Jak Crawford y Cian Shields en Aston Martin (por Alonso y Stroll)
Ryo Hirakawa en Haas (por Ocon)
Ayumu Iwasa en Racing Bulls (por Lawson)
Luke Browning en Williams (por Albon).