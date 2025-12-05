Secciones
En Vivo Deportes

EN VIVO: Franco Colapinto corre la primera práctica libre del GP de Abu Dhabi de Fórmula 1

ACCION EN YAS MARINA. Colapinto vuelve a girar con Alpine en el inicio del fin de semana. ACCION EN YAS MARINA. Colapinto vuelve a girar con Alpine en el inicio del fin de semana. ./X @AlpineF1Team

Desde las 6.30, el piloto de Alpine inicia su actividad en Yas Marina con el estreno del fin de semana. La transmisión podrá seguirse por Disney+ Premium y Fox Sports.

Hace 4 Min
06:46 hs

McLaren mira todo

Piastri sigue de cerca los tiempos de O’Ward. Cada dato suma en un fin de semana de definición.

06:40 hs

Compuestos distintos

Colapinto con neumáticos medios está 5°, Aron con duros se ubica 11°.

06:37 hs

Subviraje en Alpine

Colapinto y Aron tuvieron una leve ida de trompa en el último sector y debieron levantar.

06:34 hs

Varios equipos con pilotos jóvenes

Como marca el reglamento, algunos titulares ceden sus autos para que los pilotos de reserva sumen kilómetros. En esta sesión estarán: 

Pato O’Ward en McLaren (por Piastri)

Paul Aron en Alpine (por Gasly) 

Arthur Leclerc (sí, el hermano de Charles) en Ferrari (por Hamilton)

Arvid Lindblad en Red Bull (por Tsunoda)

Jak Crawford y Cian Shields en Aston Martin (por Alonso y Stroll)

Ryo Hirakawa en Haas (por Ocon)

Ayumu Iwasa en Racing Bulls (por Lawson) 

Luke Browning en Williams (por Albon).

06:31 hs

¡Comenzó la primera práctica libre!

Lo que tenés que saber


La actividad abre un fin de semana decisivo para la Fórmula 1, con Franco Colapinto buscando cerrar el año con buenas sensaciones tras un cierre complejo con Alpine y una temporada cuesta arriba para el equipo francés. El argentino volverá a rodar en Yas Marina después de un GP de Qatar que lo tuvo a contramano del ritmo, con daños en el piso del auto y un rendimiento condicionado desde el inicio. Este primer entrenamiento será clave para recoger datos, probar configuraciones y encontrar estabilidad de cara a la clasificación del sábado, en un año donde cada sesión sirvió más para resistir que para brillar.

En paralelo, toda la mirada internacional está puesta en la definición del campeonato con tres nombres separados por apenas un puñado de puntos. Lando Norris llega como líder, Oscar Piastri sueña con arrebatarle el título y Max Verstappen aparece como una amenaza silenciosa, listo para aprovechar cualquier error. Abu Dhabi puede coronar a cualquiera de los tres y la FP1 empieza a marcar el pulso del desenlace: quién tiene ritmo, quién esconde cartas y quién muestra la primera señal de fortaleza para la carrera del domingo. Todo se juega en el mismo tablero, con Colapinto iniciando su jornada y la lucha por el título escribiendo sus primeras líneas.


Temas Lewis HamiltonFerrariMercedes BenzMcLarenFórmula 1Abu DhabiFox SportsMax Verstappen
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda

Voto unánime: cómo fue el debate sobre las plataformas de transporte en el Concejo capitalino

Voto unánime: cómo fue el debate sobre las plataformas de transporte en el Concejo capitalino

El Concejo aprobó regularizar a Uber, DiDi y Cabify como plataformas de transporte en auto

El Concejo aprobó regularizar a Uber, DiDi y Cabify como plataformas de transporte en auto

Catalán, tras reunirse con Jaldo: “Que haya elecciones con 100 boletas en el cuarto oscuro es una anomalía que no podemos aceptar”

Catalán, tras reunirse con Jaldo: “Que haya elecciones con 100 boletas en el cuarto oscuro es una anomalía que no podemos aceptar”

Protesta de trabajadores de Uber, DiDi y Cabify: “Hay que subirse 12 horas a una moto para llegar a fin de mes”

Protesta de trabajadores de Uber, DiDi y Cabify: “Hay que subirse 12 horas a una moto para llegar a fin de mes”

Trabajadores de Uber, DiDi y Cabify protestan contra las nuevas exigencias en la capital

Trabajadores de Uber, DiDi y Cabify protestan contra las nuevas exigencias en la capital

Estas provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y calor extremo

Estas provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y calor extremo

Imputan a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Imputan a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Comentarios