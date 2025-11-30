Secciones
Oscar Mirkin ganó las elecciones con el 63% de los votos y es el nuevo presidente de San Martín

CELEBRACIÓN. Mirkin festeja el claro triunfo en las urnas. El ingeniero ganó de manera contundente. CELEBRACIÓN. Mirkin festeja el claro triunfo en las urnas. El ingeniero ganó de manera contundente. LA GACETA / Osvaldo Ripoll

El candidato por "Unidad roja y blanca" sumó 1.971 votos contra 772 de Augusto Rodríguez.

Hace 4 Hs
23:14 hs

Resultados finales:

Sobre 3.085 votantes


Oscar Mirkin - Lista 5

HCD: 1.971 votos

Junta Fiscalizadora: 1.800 votos

Votos en blanco: 5


Augusto Rodríguez - Lista 3

HCD: 772 votos

Junta Fiscalizadora: 941 votos

Votos en blanco: 356

21:39 hs

Rodríguez aceptó la derrota

El candidato de "Modernicemos San Martín" felicitó a Mirkin por la victoria. "La masa societaria se llegó a votar, participó, y eligió un camino. Le agradecemos por la participación. Felicitamos al ingeniero Mirkin y le deseamos lo mejor. Ya nos pusimos a disposición para colaborar en lo que la nueva comisión directiva considere conveniente. Ojalá San Martín pueda llegar a Primera División", afirmó.

21:25 hs

El pedido de Mirkin a los hinchas

"Creemos que la gente debe volver a la cancha y se debe enamorar del equipo que queremos traer", afirmó el líder de "Unidad roja y blanca".

21:25 hs

Mirkin pidió por la unidad del pueblo "sanmartiniano"

"Mañana empieza una nueva etapa de mucho trabajo y de mucho sacrificio. San Martín sale entre todos, sino no sale", aseguró Mirkin en conferencia de prensa.

21:23 hs

Primeras palabras de Mirkin como presidente electo

"San Martín está en crisis; les pido paciencia a los socios", dijo el ingeniero tras adjudicarse la elección.

21:03 hs

Mirkin está por hablar en conferencia de prensa

El candidato de "Unidad roja y blanca" asegura que ganó las elecciones y festeja junto a su lista.

TODOS FELICES. Mirkin y el resto de su lista, en la sala de conferencia de prensa de la La Ciudadela.
20:36 hs

Los allegados a Rodríguez comienzan a aceptar la derrota

"Es irreversible la tendencia", aseguró un vocero de "Modernicemos San Martín".

20:26 hs

Festejan los allegados a Oscar Mirkin

Con tres mesas escrutadas, Mirkin vence por más de 270 votos a Rodríguez y sus allegados ya celebran. "La tendencia es irreversible", aseguran.

FESTEJO. Los allegados a Mirkin aseguran que ya ganaron las elecciones. Foto: Gonzalo Cabrera Terrazas
20:18 hs

Resultados mesa 2

202 VOTANTES


Oscar Mirkin - Lista 5

HCD: 137

Junta Fiscalizadora: 97


Augusto Rodríguez - Lista 3

HCD: 66

Junta Fiscalizadora: 63


Votos en blanco: 30

19:49 hs

Votos en blanco

En las dos primeras mesas escrutadas, de 424 votantes hubo 51 votos en blanco. Equivale al 12,02%.

19:43 hs

Resultados mesa 4

213 VOTANTES

Oscar Mirkin - Lista 5

HCD: 155 

Junta Fiscalizadora: 112

Augusto Rodríguez - Lista 3

HCD: 59

Junta: 72

Votos en blanco: 30

19:22 hs

Voto a voto

Mientras la Junta Electoral "santa" realiza el conteo, los representantes de cada una de las listas siguen el proceso con atención. Están Leandro Mirkin, Nadya Bellavila y Gerónimo García Mirkin (Unidad roja y blanca), y Carlos Posse y Augusto Rodríguez (Modernicemos San Martín).

19:20 hs

Confianza en la lista de Oscar Mirkin

Tras el resultado de la primera mesa, el ex presidente del club y sus compañeros de fórmula se muestran optimistas.

RISAS. Mirkin, Ponce de León y Nasrallah sonríen junto a allegados.
19:20 hs

Mucha expectativa

Socios e hinchas "santos" aguardan, en la puerta del club, los resultados de la elección.

ESPERA. Los hinchas siguen minuto a minuto el conteo de votos. Foto Osvaldo Ripoll / LA GACETA
19:17 hs

Sigue el conteo

Los 5 integrantes de la Junta Electoral, junto al Dr. Fernando Santillán, apoderado legal del club, son los que están realizando el conteo de cada una de las 11 mesas.

19:08 hs

Mesa 3

211 VOTANTES


Oscar Mirkin - Lista 5:

HCD: 161

Junta Fiscalizadora: 139

Augusto Rodríguez - Lista 3:

HCD: 50

Junta Fiscalizadora: 51

Voto en blanco: 21

18:58 hs

Voto el 61% del padrón

Según explicó una fuente del club, ese fue el porcentaje de votantes que asistió hoy a La Ciudadela a emitir su derecho. Había 4.439 asociados para votar.

18:29 hs

Se esperan los resultados

La Junta Electoral anunció que en los próximos minutos comenzará el recuento de votos. En Bolívar y Pellegrini hay mucha expectativa por saber quién conducirá el club en el próximo año y medio.

18:28 hs

Terminaron las votaciones

Cerraron las puertas de La Ciudadela y sólo podrán votar los socios que estaban adentro esperando. 

16:53 hs

La familia del "Santo" dice presente en las Elecciones

14:25 hs

Gran concurrencia en La Ciudadela.

Gran concurrencia en La Ciudadela.
14:23 hs

Esta es la lista de Augusto Rodríguez, la de "Modernicemos San Martín"

Esta es la lista de Augusto Rodríguez, la de "Modernicemos San Martín"
14:21 hs

Conoce la lista de Oscar Mirkin denominada "Unidad Roja y Blanca"

Conoce la lista de Oscar Mirkin denominada "Unidad Roja y Blanca"
14:16 hs

Los socios siguen emitiendo su voto en La Ciudadela

Los socios siguen emitiendo su voto en La Ciudadela
14:15 hs

Encuentro entre los dos candidatos a la presidencia en San Martín

Durante la mañana, Augusto Rodríguez (Modernicemos San Martín) y Oscar Mirkin (Unidad Roja y Blanca) se saludaron en una jornada que promete ser intensa para los socios de San Martín. "El encuentro fue fructífero. Nos deseamos suerte mutuamente", avisaron.

Encuentro entre los dos candidatos a la presidencia en San Martín
14:13 hs

¿Cuándo se conocerán los resultados?

La Junta Electoral no fijó un horario exacto, pero se estipula para después de las 20. Los resultados se darán a conocer cuando se haya completado el conteo de las 14 mesas y estén firmadas todas las actas.

14:10 hs

¿Cómo será el escrutinio?

A las 18, tras el cierre de todas las mesas, las autoridades comenzarán la apertura de urnas y el conteo manual de votos. Cada resultado se asienta en un acta que debe ser firmada por autoridades de mesa y fiscales.

14:08 hs

"Todo se desarrolla con normalidad", avisaron en la Junta Electoral

Según le confirmaron a LA GACETA, a los comicios de este domingo se acercaron una gran cantidad de socios expectantes por saber quién será el próximo presidente de San Martín. 

"Todo se desarrolla con normalidad", avisaron en la Junta Electoral
13:35 hs

¿Qué documentación se necesita para votar?

Los socios deben presentar DNI, ya sea físico o digital a través de Mi Argentina. Cualquier formato es válido siempre que los datos coincidan con el padrón.

13:30 hs

Gran expectativa para Augusto Rodríguez

El candidato por la Lista N° 3 "Modernicemos San Martín" realizó su voto en La Ciudadela. Antes de sufragar, Rodríguez se saludó con Daniel Galina, Jorge Garber y Roberto Sagra.

Gran expectativa para Augusto Rodríguez
13:20 hs

¿Cuántas mesas hay y cómo se distribuyen?

Hay 14 mesas en total. La Mesa 1 es exclusiva para vitalicios, mientras que las restantes se ordenan por inicial del apellido. Cada una cuenta con autoridades de mesa, vocales y fiscales acreditados.

13:15 hs

¿Cuántos socios están habilitados a votar?

El padrón definitivo cuenta con 4.439 socios activos habilitados y cerca de 100 socios vitalicios, que también participan del proceso. La cifra puede ampliarse con socios que regularicen su situación durante la jornada.

13:10 hs

El presidente saliente Rubén Moisello emitió su voto

El dirigente deja su cargo como mandatario del "Santo", tras una gestión que se inició en 2021.

El presidente saliente Rubén Moisello emitió su voto
13:00 hs

¿Quiénes son los candidatos?

Compiten dos listas oficiales: la Lista 3 “Modernicemos San Martín”, encabezada por Augusto Rodríguez, y la Lista 5 “Unidad Roja y Blanca”, liderada por Oscar Mirkin. Cada una presenta su fórmula completa con vicepresidentes, vocales y Junta Fiscalizadora.

12:30 hs

Con una sonrisa, Mirkin votó en La Ciudadela

El candidato por la Lista N° 5 "Unidad Roja y Blanca" realizó su voto en la zona del Museo del club. Al dirigente le tocó sufragar en la mesa N° 1.

Con una sonrisa, Mirkin votó en La Ciudadela
12:00 hs

¿Qué se elige en estas elecciones?

Hoy se elige la nueva conducción institucional del club, incluyendo presidente, vicepresidente 1°, vicepresidente 2°, vocales y los integrantes de la Junta Fiscalizadora. La elección define la totalidad de la Comisión Directiva para el próximo período.

11:30 hs

¿Desde qué hora se vota?

La votación se desarrolla de 9 a 18 dentro del estadio La Ciudadela. Durante todo ese período las mesas estarán habilitadas y los socios podrán acercarse en cualquier momento dentro del horario establecido.

Lo que tenés que saber

Este domingo San Martín elige entre la Lista 3 “Modernicemos San Martín”, encabezada por Augusto Rodríguez, y la Lista 5 “Unidad Roja y Blanca”, liderada por Oscar Mirkin. Se vota presidente, vicepresidentes, vocales y Junta Fiscalizadora. Solo apoderados y hasta cinco integrantes por lista podrán permanecer dentro del estadio. 

