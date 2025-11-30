Oscar Mirkin ganó las elecciones con el 63% de los votos y es el nuevo presidente de San Martín

21:39 hs

Rodríguez aceptó la derrota

El candidato de "Modernicemos San Martín" felicitó a Mirkin por la victoria. "La masa societaria se llegó a votar, participó, y eligió un camino. Le agradecemos por la participación. Felicitamos al ingeniero Mirkin y le deseamos lo mejor. Ya nos pusimos a disposición para colaborar en lo que la nueva comisión directiva considere conveniente. Ojalá San Martín pueda llegar a Primera División", afirmó.