VIVO: Franco Colapinto gana lugares tras un accidente de Hülkenberg en Qatar

11:31 hs

El enojo de Colapinto

La jornada del sábado en Qatar dejó a Franco Colapinto visiblemente golpeado. El argentino habló después de la clasificación y dejó una de las autocríticas más duras desde que debutó en Fórmula 1. Sin rodeos, asumió la responsabilidad por su rendimiento y reconoció que nunca logró encontrarse cómodo con el Alpine en el Circuito Internacional de Lusail.

Apenas terminó la actividad, y todavía con signos de frustración luego de marcharse rápidamente de los pits, Colapinto explicó que sus errores condicionaron toda la sesión: “Manejé mal toda la qualy. No estuve bien, no estuve fino. Me fui afuera dos veces en las dos primeras vueltas y en la última tampoco fue muy buena. Triste, porque fue todo mío. No manejé bien y no me sentí bien. No cerré una buena vuelta”, expresó en diálogo con ESPN.