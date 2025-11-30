VIVO: Franco Colapinto gana lugares tras un accidente de Hülkenberg en Qatar

Colapinto pasa al puesto 16
Piastri y Norris mandan en la carrera
Piastri y Norris encabezan la carrera tras la segunda parada en boxes de Verstappen.
Colapinto, en el puesto 17
Tras la segunda parada en boxes, Colapinto se ubica en el puesto 17 con neumático medio.
Colapinto se ubica en el 16° lugar
El argentino Franco Colapinto pasó del 20° al 16° cuando se cumplen 27 vueltas de la carrera en Qatar.
Verstappen es el nuevo líder de la carrera
Colapinto gana lugares tras el accidente
El argentino escaló posiciones tras los incidentes que tuvieron Gasly y Hülkenberg, en el inicio del #QatarGP.
Penalización para Ocon
El francés Esteban Ocon fue penalizado con cinco segundos y Colapinto aprovechó para posicionarse en el décimo séptimo lugar.
Safety car en la vuelta 7
Safety car por un accidente de Nico Hülkenberg. Franco Colapinto pasó del puesto 20 al 18. Pierre Gasly quedó último.
Una largada limpia
Piastri, Verstappen y Norris encabezan la primera vuelta. Colapinto está en el último lugar.
¡Vuelta de formación en marcha!
"Será duro"
Consultado por sus expectativas para la carrera, el argentino reconoció que el circuito de Lusail hace muy difícil soñar con una remontada: “Lo intentaremos, pero adelantar aquí es muy difícil. Será duro, pero lo intentaremos”, afirmó.
El enojo de Colapinto
La jornada del sábado en Qatar dejó a Franco Colapinto visiblemente golpeado. El argentino habló después de la clasificación y dejó una de las autocríticas más duras desde que debutó en Fórmula 1. Sin rodeos, asumió la responsabilidad por su rendimiento y reconoció que nunca logró encontrarse cómodo con el Alpine en el Circuito Internacional de Lusail.
Apenas terminó la actividad, y todavía con signos de frustración luego de marcharse rápidamente de los pits, Colapinto explicó que sus errores condicionaron toda la sesión: “Manejé mal toda la qualy. No estuve bien, no estuve fino. Me fui afuera dos veces en las dos primeras vueltas y en la última tampoco fue muy buena. Triste, porque fue todo mío. No manejé bien y no me sentí bien. No cerré una buena vuelta”, expresó en diálogo con ESPN.
Gasly, el contraste
El contraste interno quedó expuesto cuando Pierre Gasly, con el mismo material, avanzó hasta la Q3 y largará 9°, por delante de Charles Leclerc, que sufrió un insólito triple trompo en su Ferrari. El francés volvió a comprobar por qué Alpine necesita dos autos competitivos y por qué el aprendizaje de Colapinto en este tramo final del año viene acompañado de golpes duros.
Hora y TV para ver a Colapinto en la Fórmula 1
La carrera del Gran Premio de la Fórmula 1 de Qatar se corre a partir de las 13. Transmiten DGO, Disney+ Premium y Fox Sports.
La autocrítica de Colapinto
Como pocas veces, Colapinto fue autocrítico. Más allá del claro déficit de carga aerodinámica del Alpine, reconoció que el problema no fue únicamente del auto. “Manejé mal toda la qualy. No estuve bien, no estuve fino. Me fui afuera dos veces en las dos primeras vueltas y la última tampoco fue muy buena. Me pone triste porque fue todo mío; no cerré una buena vuelta”, explicó. Su salida más notoria terminó con el auto viajando varios metros por encima de los pianos, una señal de cuánto debió forzar para intentar compensar la falta de ritmo.