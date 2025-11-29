Franco Colapinto quedó 20° en la carrera Sprint del GP de Qatar de Fórmula 1

Resultados del fondo
Gasly terminó 18º y Colapinto cerró la tabla en el 20º lugar.
Sprint definida
Piastri se quedó con la victoria, Russell fue segundo y Norris completó el podio, exactamente en el orden de largada.
Sin avances
Colapinto y Gasly siguen atrapados en las últimas posiciones y no logran remontar.
Pelea en la cima
Verstappen superó a Tsunoda y Alonso y ya va sobre Norris; la lucha por el campeonato está al rojo vivo.
Inicio limpio
Largada prolija de toda la parrilla, sin incidentes en las primeras curvas.
¡Arrancó la carrera Sprint!
Vuelta previa
Los autos completan la vuelta de formación y los pilotos se acomodan en sus posiciones para la largada.
Más cambios en la largada
Además de los Alpine, Lance Stroll y Lewis Hamilton también partirán desde el pit lane.
Salida modificada
Tras realizar cambios en el auto después de la clasificación, Alpine confirmó que Colapinto y Gasly deberán iniciar la Sprint desde el pit lane.
Sprint Race Update pic.twitter.com/nB2i9HCmEW— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 29, 2025