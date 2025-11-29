Franco Colapinto quedó 20° en la carrera Sprint del GP de Qatar de Fórmula 1

Lo que tenés que saber





Franco Colapinto llega a la Sprint después de un viernes que se complicó desde el arranque. En la única práctica libre perdió el control del Alpine en el sector final mientras buscaba una vuelta rápida con gomas blandas y, aunque logró volver a pista, el impacto dañó el piso del auto. Su ingeniero le avisó que los desperfectos eran importantes y la escudería no tenía un repuesto equivalente, por lo que tanto él como Pierre Gasly tuvieron que salir a la clasificación con una versión de menor carga aerodinámica. Esa falta de apoyo se notó enseguida porque los dos quedaron eliminados en la SQ1 y Colapinto cerró la tanda en el último lugar.

Al frente, Oscar Piastri dominó la jornada, se llevó la pole para la Sprint y partirá por delante de George Russell y Lando Norris en un fin de semana clave para la pelea del campeonato. Colapinto, en cambio, intentará aprovechar la carrera corta para recuperar sensaciones antes de la clasificación de la tarde y del Gran Premio del domingo.



