Franco Colapinto quedó 20° en la carrera Sprint del GP de Qatar de Fórmula 1

SÁBADO ADVERSO. Colapinto completó la carrera corta con un Alpine que nunca encontró ritmo en el desierto qatarí. SÁBADO ADVERSO. Colapinto completó la carrera corta con un Alpine que nunca encontró ritmo en el desierto qatarí. ./X @AlpineF1Team

El argentino no logró avanzar tras partir desde el pit lane y cerró una jornada complicada con un Alpine que volvió a mostrar falta de rendimiento en Lusail.

Hace 11 Hs
11:33 hs

Resultados del fondo

Gasly terminó 18º y Colapinto cerró la tabla en el 20º lugar.

11:32 hs

Sprint definida

Piastri se quedó con la victoria, Russell fue segundo y Norris completó el podio, exactamente en el orden de largada.

11:20 hs

Sin avances

Colapinto y Gasly siguen atrapados en las últimas posiciones y no logran remontar.

11:10 hs

Pelea en la cima

Verstappen superó a Tsunoda y Alonso y ya va sobre Norris; la lucha por el campeonato está al rojo vivo.

11:05 hs

Inicio limpio

Largada prolija de toda la parrilla, sin incidentes en las primeras curvas.

11:04 hs

¡Arrancó la carrera Sprint!

11:03 hs

Vuelta previa

Los autos completan la vuelta de formación y los pilotos se acomodan en sus posiciones para la largada.

10:34 hs

Más cambios en la largada

Además de los Alpine, Lance Stroll y Lewis Hamilton también partirán desde el pit lane.

10:25 hs

Salida modificada

Tras realizar cambios en el auto después de la clasificación, Alpine confirmó que Colapinto y Gasly deberán iniciar la Sprint desde el pit lane.

Lo que tenés que saber


Franco Colapinto llega a la Sprint después de un viernes que se complicó desde el arranque. En la única práctica libre perdió el control del Alpine en el sector final mientras buscaba una vuelta rápida con gomas blandas y, aunque logró volver a pista, el impacto dañó el piso del auto. Su ingeniero le avisó que los desperfectos eran importantes y la escudería no tenía un repuesto equivalente, por lo que tanto él como Pierre Gasly tuvieron que salir a la clasificación con una versión de menor carga aerodinámica. Esa falta de apoyo se notó enseguida porque los dos quedaron eliminados en la SQ1 y Colapinto cerró la tanda en el último lugar.

Al frente, Oscar Piastri dominó la jornada, se llevó la pole para la Sprint y partirá por delante de George Russell y Lando Norris en un fin de semana clave para la pelea del campeonato. Colapinto, en cambio, intentará aprovechar la carrera corta para recuperar sensaciones antes de la clasificación de la tarde y del Gran Premio del domingo.


