EN VIVO: Los Pumas afrontan un examen durísimo contra Inglaterra

Lo que tenés que saber

Este domingo, desde las 13.10 de Argentina, Los Pumas enfrentarán a Inglaterra en Twickenham en un nuevo test match de la ventana internacional de noviembre. El duelo, arbitrado por el francés Pierre Brousset y televisado en vivo por ESPN (también disponible por streaming en Disney+ Premium), presenta realidades distintas: el seleccionado argentino llega sin la presión del ranking, ya que tiene asegurado su lugar como cabeza de serie para el sorteo del Mundial 2027, y solo juega por la ilusión de quebrar una racha adversa ante un rival que lo venció en 14 de los últimos 15 cruces. Inglaterra, en cambio, asume el compromiso como favorita y fortalecida por su reciente triunfo ante los All Blacks por 33-19 en Londres.