Secciones
En Vivo Deportes

EN VIVO: Los Pumas afrontan un examen durísimo contra Inglaterra

El vestuario de Los Pumas en Inglaterra. El vestuario de Los Pumas en Inglaterra. Walter y Juan Gasparini / Gaspafotos / Prensa UAR

Desde las 13.10, el seleccionado de Felipe Contepomi se medirá contra la "Rosa" en el cierre de la gira europea de noviembre.

Hace 26 Min
11:38 hs

El XV de Los Pumas

Juan Cruz Mallía; Rodrigo Isgró, Matías Moroni, Justo Piccardo y Bautista Delguy; Tomás Albornoz y Simón Benítez Cruz; Marcos Kremer, Santiago Grondona y Juan Martín González; Pedro Rubiolo y Guido Petti Pagadizábal; Pedro Delgado, Julián Montoya (c) y Thomas Gallo.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Tomás Rapetti, Franco Molina, Pablo Matera, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano y Santiago Carreras.

11:38 hs

El XV de Inglaterra

Freddie Steward; Immanuel Feyi-Waboso, Henry Slade, Max Ojomoh y Elliot Daly; George Ford y Ben Spencer; Sam Underhill, Ben Earl y Guy Pepper; Alex Coles y Maro Itoje (c ); Asher Opoku-Fordjour, Luke Cowan-Dickie y Ellis Genge.

Suplentes: Theo Dan, Fin Baxter, Will Stuart, Charlie Ewels, Tom Curry, Henry Pollock, Alex Mitchell y Marcus Smith.

Lo que tenés que saber

Este domingo, desde las 13.10 de Argentina, Los Pumas enfrentarán a Inglaterra en Twickenham en un nuevo test match de la ventana internacional de noviembre. El duelo, arbitrado por el francés Pierre Brousset y televisado en vivo por ESPN (también disponible por streaming en Disney+ Premium), presenta realidades distintas: el seleccionado argentino llega sin la presión del ranking, ya que tiene asegurado su lugar como cabeza de serie para el sorteo del Mundial 2027, y solo juega por la ilusión de quebrar una racha adversa ante un rival que lo venció en 14 de los últimos 15 cruces. Inglaterra, en cambio, asume el compromiso como favorita y fortalecida por su reciente triunfo ante los All Blacks por 33-19 en Londres.

Temas Los PumasFelipe ContepomiTomás AlbornozThomas Gallo
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Fórmula 1: descalificaron a los McLaren y el campeonato de pilotos está que arde después del GP de Las Vegas

Fórmula 1: descalificaron a los McLaren y el campeonato de pilotos está que arde después del GP de Las Vegas

Agenda de TV del domingo: juegan Los Pumas, Real Madrid, Boca y definen la final de la Copa Davis

Agenda de TV del domingo: juegan Los Pumas, Real Madrid, Boca y definen la final de la Copa Davis

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo

Tiempos de cambio

Tiempos de cambio

Jaldo suma y Catalán avanza: el nuevo Congreso y las estrategias rumbo al 2027

Jaldo suma y Catalán avanza: el nuevo Congreso y las estrategias rumbo al 2027

El singular apoyo de “Pico” Peralta a Tucumán Central

El singular apoyo de “Pico” Peralta a Tucumán Central

Milei pone a un militar al frente del Ministerio de Defensa

Milei pone a un militar al frente del Ministerio de Defensa

Comentarios