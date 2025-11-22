EN VIVO: Franco Colapinto larga 15° en una carrera marcada por la pelea Norris-Verstappen

Hamilton vuela en Las Vegas
Increíble remontada de Lewis Hamilton: largó 19° y ya se colocó 12°, apenas a dos décimas de Esteban Ocon en la lucha por el 11°. Inicio demoledor del inglés con la Ferrari.
Stroll afuera en el inicio con VSC en Las Vegas
La final en Las Vegas tuvo un arranque accidentado: apenas se apagaron los semáforos, Lance Stroll quedó fuera de carrera, lo que obligó a la dirección de la prueba a activar un Virtual Safety Car para despejar la pista y permitir que el resto del pelotón continuara sin incidentes. Franco Colapinto esquivó la zona comprometida y siguió adelante sin consecuencias en un inicio que rápidamente se volvió caótico.
Inició la carrera en Las Vegas
Norris puede dejar a Verstappen sin chances
La definición del campeonato de Fórmula 1 podría tener un giro inesperado este fin de semana. Si Lando Norris consigue sumar nueve puntos más que Max Verstappen, el tricampeón de Red Bull quedará automáticamente fuera de la pelea por el título cuando aún restan dos carreras: Qatar y Abu Dhabi. El británico llega en alza y con la posibilidad concreta de dejar sin opciones al gran dominador de los últimos años.
Largan la vuelta previa a la carrera
Vueltas, kilómetros y exigencia máxima en Las Vegas
El circuito urbano de Las Vegas propone una carrera de 50 vueltas sobre un trazado veloz de 6,201 kilómetros por giro. En total, los pilotos —entre ellos el argentino Franco Colapinto— deberán completar 310,05 kilómetros en uno de los circuitos más exigentes y espectaculares del calendario.
Norris, firme en la cima
La pelea por el título de la Fórmula 1 llega a Las Vegas con un nuevo orden: Lando Norris es el hombre a batir. Después de sus triunfos en México y Brasil, el británico desbancó a Oscar Piastri del liderazgo y ahora manda con autoridad: suma 390 puntos y partirá desde la pole, decidido a seguir ampliando la ventaja.
Piastri, su compañero en McLaren, quedó a 24 unidades (366) y largará quinto, obligado a recuperar terreno si quiere mantenerse en la conversación. Del otro lado, Max Verstappen —hoy tercero con 341 puntos— arrancará segundo y buscará presionar desde el inicio para no alejarse definitivamente de la pelea.
Tres pilotos, una temporada vibrante y una definición que promete tensión hasta el final.
Clima cálido para la carrera
Las Vegas ofrecerá hoy condiciones más cálidas que en el resto del fin de semana: se esperan 15 °C de temperatura ambiente y alrededor de 20 °C sobre el asfalto, un factor que podría influir en el rendimiento de los neumáticos y en la estrategia de los equipos.