Secciones
Deportes

EN VIVO: Franco Colapinto larga 15° en una carrera marcada por la pelea Norris-Verstappen

EN VIVO: Franco Colapinto larga 15° en una carrera marcada por la pelea Norris-Verstappen

El piloto argentino avanzó a la Q2 en medio de una clasificación complicada por la lluvia, mientras Lando Norris se quedó con la pole

22 Noviembre 2025
01:14 hs

Hamilton vuela en Las Vegas

Increíble remontada de Lewis Hamilton: largó 19° y ya se colocó 12°, apenas a dos décimas de Esteban Ocon en la lucha por el 11°. Inicio demoledor del inglés con la Ferrari. 

01:11 hs

Stroll afuera en el inicio con VSC en Las Vegas

La final en Las Vegas tuvo un arranque accidentado: apenas se apagaron los semáforos, Lance Stroll quedó fuera de carrera, lo que obligó a la dirección de la prueba a activar un Virtual Safety Car para despejar la pista y permitir que el resto del pelotón continuara sin incidentes. Franco Colapinto esquivó la zona comprometida y siguió adelante sin consecuencias en un inicio que rápidamente se volvió caótico.

01:05 hs

Inició la carrera en Las Vegas

01:05 hs

Norris puede dejar a Verstappen sin chances

La definición del campeonato de Fórmula 1 podría tener un giro inesperado este fin de semana. Si Lando Norris consigue sumar nueve puntos más que Max Verstappen, el tricampeón de Red Bull quedará automáticamente fuera de la pelea por el título cuando aún restan dos carreras: Qatar y Abu Dhabi. El británico llega en alza y con la posibilidad concreta de dejar sin opciones al gran dominador de los últimos años.

01:03 hs

Largan la vuelta previa a la carrera

00:50 hs

Vueltas, kilómetros y exigencia máxima en Las Vegas

El circuito urbano de Las Vegas propone una carrera de 50 vueltas sobre un trazado veloz de 6,201 kilómetros por giro. En total, los pilotos —entre ellos el argentino Franco Colapinto— deberán completar 310,05 kilómetros en uno de los circuitos más exigentes y espectaculares del calendario. 

00:48 hs

Norris, firme en la cima

La pelea por el título de la Fórmula 1 llega a Las Vegas con un nuevo orden: Lando Norris es el hombre a batir. Después de sus triunfos en México y Brasil, el británico desbancó a Oscar Piastri del liderazgo y ahora manda con autoridad: suma 390 puntos y partirá desde la pole, decidido a seguir ampliando la ventaja.

Piastri, su compañero en McLaren, quedó a 24 unidades (366) y largará quinto, obligado a recuperar terreno si quiere mantenerse en la conversación. Del otro lado, Max Verstappen —hoy tercero con 341 puntos— arrancará segundo y buscará presionar desde el inicio para no alejarse definitivamente de la pelea.

Tres pilotos, una temporada vibrante y una definición que promete tensión hasta el final.

00:46 hs

Clima cálido para la carrera

Las Vegas ofrecerá hoy condiciones más cálidas que en el resto del fin de semana: se esperan 15 °C de temperatura ambiente y alrededor de 20 °C sobre el asfalto, un factor que podría influir en el rendimiento de los neumáticos y en la estrategia de los equipos. 

Lo que tenés que saber

En una clasificación caótica, disputada bajo la lluvia en un circuito callejero que volvió a mostrar sus limitaciones, Franco Colapinto logró un resultado valioso. El argentino superó la Q1, se instaló en el 15° puesto y largará desde ese cajón esta noche en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1.

El piloto de Pilar supo dominar a un Alpine inestable en condiciones extremas y se metió en una posición que le permite soñar con los puntos. Su compañero Pierre Gasly terminó 10° y también buscará sumar para la escudería francesa.

La pole quedó en manos de Lando Norris, autor de una vuelta extraordinaria que lo ubicó al frente de la grilla. El británico de McLaren partirá escoltado por Max Verstappen, decidido a mantener viva la pelea por el campeonato, aunque la matemática ya no lo favorezca.

Temas Lewis HamiltonFerrariLas VegasFórmula 1Carlos SainzMax VerstappenRed BullPierre Gasly
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Una herencia que late desde 1988: dos padres campeones del Veco y sus hijos que sueñan con repetir la historia

Una herencia que late desde 1988: dos padres campeones del "Veco" y sus hijos que sueñan con repetir la historia

Atlético Tucumán confirmó a Hugo Colace como técnico para la temporada 2026

Atlético Tucumán confirmó a Hugo Colace como técnico para la temporada 2026

Lawn Tennis renovó sus autoridades: Lucas Ferro es el nuevo presidente del club

Lawn Tennis renovó sus autoridades: Lucas Ferro es el nuevo presidente del club

Final de la Copa Sudamericana 2025: horario, TV y previa de Atlético Mineiro vs Lanús

Final de la Copa Sudamericana 2025: horario, TV y previa de Atlético Mineiro vs Lanús

Qué carreras tendrán más salida laboral en Argentina en 2026, según la Inteligencia Artificial

Qué carreras tendrán más salida laboral en Argentina en 2026, según la Inteligencia Artificial

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

A qué hora exacta corre Colapinto el Gran Premio de Las Vegas esta noche

A qué hora exacta corre Colapinto el Gran Premio de Las Vegas esta noche

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera

Comentarios