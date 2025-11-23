Declaración de resistencia: por qué nuestras lágrimas son lo único que la máquina no puede hackear

La IA puede simular una carta de amor, pero no tiene el nudo en la garganta cuando la escribís. Puede generar una imagen de un padre llorando, pero no conoce la sal de esa lágrima por la muerte de un hijo. Puede escribir un chiste, pero no sabe lo que es la risa incontrolable que te hace doler la panza en un asado con amigos por un chiste carente de sentido pero impulsado de un buen tinto.