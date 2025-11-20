Secciones
Franco Colapinto no encontró ritmo en las primeras prácticas libres del GP de Las Vegas de Fórmula 1

JORNADA EXIGENTE. Colapinto completó su trabajo en Las Vegas tras dos tandas complicadas. JORNADA EXIGENTE. Colapinto completó su trabajo en Las Vegas tras dos tandas complicadas. ./X @AlpineF1Team

El argentino quedó último en la tanda inicial y luego 16° en la segunda, en una jornada atravesada por interrupciones y dificultades en el asfalto del trazado urbano.

20 Noviembre 2025
02:01 hs

Motivo de la bandera roja

La interrupción final también se debió a otra alcantarilla comprometida, y por eso, con apenas un par de minutos por disputar, dirección de carrera decidió no relanzar la tanda para garantizar la seguridad.

02:00 hs

Final confirmado

La FP2 terminó con Norris en lo más alto, Antonelli segundo y Leclerc tercero pese a haber quedado detenido en pista. Gasly cerró en el 12° puesto y Colapinto en el 16°.

01:59 hs

Bandera roja definitiva

A dos minutos del final, la práctica volvió a detenerse y la dirección de carrera decidió darla por concluida. Aún no hay detalles claros sobre el nuevo incidente, pero la FP2 quedó cerrada.

01:57 hs

Problemas para Leclerc

A falta de tres minutos para el cierre de la FP2, el monegasco sufrió la detención de su auto y quedó fuera de acción.

01:53 hs

Se reanuda la actividad

Finalmente, tras la inspección rápida, todo indica que la pista está en condiciones y algunos autos vuelven a salir para completar los minutos restantes de la FP2.

01:46 hs

Situación bajo bandera roja

Con todos los autos detenidos en boxes, el cronómetro se congela con Norris al frente, Antonelli segundo y Leclerc tercero. Gasly aparece 12° y Colapinto se ubica 16°.

01:43 hs

Primeras versiones del incidente

Todo apunta a un problema con una alcantarilla suelta que pudo haber sido succionada por el efecto suelo de algún auto y los restos habrían quedado en la pista, obligando a frenar la actividad por precaución.

01:40 hs

Bandera roja

A 20 minutos del cierre, la sesión queda detenida y todavía no hay información oficial sobre el motivo de la interrupción.

01:38 hs

Racing Bulls en alza

Con los neumáticos blandos lograron un salto notable: Hadjar se ubica 4° y Lawson, 5°. En la cima se mantiene Norris.

01:29 hs

Sensaciones complicadas

El trazado sigue sin dar tregua. Nadie termina de encontrarse cómodo y los errores aparecen en cada sector. Ahora Leclerc pasa al frente, con Norris y Russell detrás. Colapinto cae al 13°.

01:24 hs

Batalla británica

Norris, Hamilton y Russell se disputan la punta en tiempos casi calcados en esta segunda práctica libre.

01:21 hs

Mercedes, a gusto en Las Vegas

Russell vuelve al frente y confirma el buen rendimiento del equipo, mientras Antonelli se mantiene 7° y mejora sus registros en cada giro.

01:20 hs

Movidita la tanda

Ahora la referencia la marca Norris, con Piastri detrás y Hamilton en tercer lugar. Gasly se sostiene 6° y Colapinto permanece 11°.

01:17 hs

Posiciones parciales

Tras 15 minutos de actividad, Hamilton marca el ritmo, seguido por Antonelli y Verstappen. Alpine se mete en la pelea: Gasly aparece 5° y Colapinto se coloca 6°.

01:16 hs

Pista complicada

Varios pilotos, incluido Bearman, reportan que el asfalto está muy resbaladizo después de la ligera lluvia del inicio, lo que obliga a extremar precauciones en las primeras vueltas.

01:01 hs

¡Comenzó la segunda práctica!

23:53 hs

Así quedó la FP1

22:32 hs

Final de la sesión

Leclerc se quedó con lo mejor de la FP1 con un tiempo de 1:34.802, seguido por Albon y Tsunoda. Colapinto terminó 20°, mientras que su compañero Gasly cerró en el 12° lugar.

22:30 hs

Dificultades para Colapinto

No logra acomodarse con los neumáticos blandos, la opción que utiliza todo el lote, y cae al último lugar en la clasificación provisoria.

22:28 hs

Leclerc marca el ritmo

El piloto de Ferrari encabeza la tanda, con Albon como inmediato perseguidor y Tsunoda completando los tres primeros lugares.

22:04 hs

Susto para Norris

El británico tuvo un pequeño roce con el muro, pero sin daños relevantes y continúa en pista con normalidad.

21:52 hs

Colapinto pierde posiciones

El argentino cayó al puesto 19 en la tabla provisional mientras los tiempos siguen bajando en la FP1 de Las Vegas.

21:46 hs

Ritmo extremo en Las Vegas

La velocidad en las rectas está provocando varios despistes, pero por ahora no hubo incidentes de importancia y la sesión sigue con normalidad.

21:40 hs

Colapinto avanza en la FP1

Con todos los autos girando en el circuito de Las Vegas y el argentino se ubica 13º en los tiempos provisionales de la primera práctica libre.

21:31 hs

¡Salen los autos a la pista!

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto llega a Las Vegas con un panorama más claro porque tiene asegurado su asiento en Alpine para 2026, pero necesita cerrar el año con mejores sensaciones después de un Brasil complicado, marcado por dos incidentes que le cortaron el envión. El desafío ahora es un circuito que todavía le trae recuerdos incómodos. En 2024, cuando parecía encaminado tras avanzar a la Q2, buscó forzar un poco más y terminó contra el muro, largando desde boxes y cruzando la meta en el 15° puesto.

El trazado urbano de Las Vegas, rápido, nocturno y con dos rectas larguísimas, exige precisión y lectura fina desde la primera práctica. Son 6.201 metros que mezclan velocidad, técnica y la imprevisibilidad de un circuito nuevo en el calendario. Para Franco, esta FP1 será clave ya que necesita reencontrarse con el auto, dejar atrás los errores de San Pablo y empezar a construir un cierre de temporada que lo acerque, por fin, a sus primeros puntos en Fórmula 1.

Temas Lewis HamiltonFerrariMercedes BenzMcLarenLas VegasFórmula 1Max VerstappenRed Bull
