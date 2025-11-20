Secciones
EN VIVO: Franco Colapinto quedó ultimo en la primera práctica libre del GP de Las Vegas de Fórmula 1

TODO LISTO. Franco Colapinto ajusta el casco y se prepara para iniciar la actividad del Gran Premio de Las Vegas. TODO LISTO. Franco Colapinto ajusta el casco y se prepara para iniciar la actividad del Gran Premio de Las Vegas. ./X @AlpineF1Team

Leclerc dominó la tanda inaugural, con Albon y Tsunoda detrás. Colapinto no logró acomodarse con los blandos y terminó 20°, mientras que la segunda práctica será a la 1 de la mañana por Fox Sports y Disney+ Premium.

Hace 15 Min
22:32 hs

Final de la sesión

Leclerc se quedó con lo mejor de la FP1 con un tiempo de 1:34.802, seguido por Albon y Tsunoda. Colapinto terminó 20°, mientras que su compañero Gasly cerró en el 12° lugar.

22:30 hs

Dificultades para Colapinto

No logra acomodarse con los neumáticos blandos, la opción que utiliza todo el lote, y cae al último lugar en la clasificación provisoria.

22:28 hs

Leclerc marca el ritmo

El piloto de Ferrari encabeza la tanda, con Albon como inmediato perseguidor y Tsunoda completando los tres primeros lugares.

22:04 hs

Susto para Norris

El británico tuvo un pequeño roce con el muro, pero sin daños relevantes y continúa en pista con normalidad.

21:52 hs

Colapinto pierde posiciones

El argentino cayó al puesto 19 en la tabla provisional mientras los tiempos siguen bajando en la FP1 de Las Vegas.

21:46 hs

Ritmo extremo en Las Vegas

La velocidad en las rectas está provocando varios despistes, pero por ahora no hubo incidentes de importancia y la sesión sigue con normalidad.

21:40 hs

Colapinto avanza en la FP1

Con todos los autos girando en el circuito de Las Vegas y el argentino se ubica 13º en los tiempos provisionales de la primera práctica libre.

21:31 hs

¡Salen los autos a la pista!

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto llega a Las Vegas con un panorama más claro porque tiene asegurado su asiento en Alpine para 2026, pero necesita cerrar el año con mejores sensaciones después de un Brasil complicado, marcado por dos incidentes que le cortaron el envión. El desafío ahora es un circuito que todavía le trae recuerdos incómodos. En 2024, cuando parecía encaminado tras avanzar a la Q2, buscó forzar un poco más y terminó contra el muro, largando desde boxes y cruzando la meta en el 15° puesto.

El trazado urbano de Las Vegas, rápido, nocturno y con dos rectas larguísimas, exige precisión y lectura fina desde la primera práctica. Son 6.201 metros que mezclan velocidad, técnica y la imprevisibilidad de un circuito nuevo en el calendario. Para Franco, esta FP1 será clave ya que necesita reencontrarse con el auto, dejar atrás los errores de San Pablo y empezar a construir un cierre de temporada que lo acerque, por fin, a sus primeros puntos en Fórmula 1.

