EN VIVO: Franco Colapinto quedó ultimo en la primera práctica libre del GP de Las Vegas de Fórmula 1

Final de la sesión
Leclerc se quedó con lo mejor de la FP1 con un tiempo de 1:34.802, seguido por Albon y Tsunoda. Colapinto terminó 20°, mientras que su compañero Gasly cerró en el 12° lugar.
Dificultades para Colapinto
No logra acomodarse con los neumáticos blandos, la opción que utiliza todo el lote, y cae al último lugar en la clasificación provisoria.
Leclerc marca el ritmo
El piloto de Ferrari encabeza la tanda, con Albon como inmediato perseguidor y Tsunoda completando los tres primeros lugares.
Susto para Norris
El británico tuvo un pequeño roce con el muro, pero sin daños relevantes y continúa en pista con normalidad.
Colapinto pierde posiciones
El argentino cayó al puesto 19 en la tabla provisional mientras los tiempos siguen bajando en la FP1 de Las Vegas.
Ritmo extremo en Las Vegas
La velocidad en las rectas está provocando varios despistes, pero por ahora no hubo incidentes de importancia y la sesión sigue con normalidad.
Colapinto avanza en la FP1
Con todos los autos girando en el circuito de Las Vegas y el argentino se ubica 13º en los tiempos provisionales de la primera práctica libre.