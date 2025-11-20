EN VIVO: Franco Colapinto quedó ultimo en la primera práctica libre del GP de Las Vegas de Fórmula 1

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto llega a Las Vegas con un panorama más claro porque tiene asegurado su asiento en Alpine para 2026, pero necesita cerrar el año con mejores sensaciones después de un Brasil complicado, marcado por dos incidentes que le cortaron el envión. El desafío ahora es un circuito que todavía le trae recuerdos incómodos. En 2024, cuando parecía encaminado tras avanzar a la Q2, buscó forzar un poco más y terminó contra el muro, largando desde boxes y cruzando la meta en el 15° puesto.

El trazado urbano de Las Vegas, rápido, nocturno y con dos rectas larguísimas, exige precisión y lectura fina desde la primera práctica. Son 6.201 metros que mezclan velocidad, técnica y la imprevisibilidad de un circuito nuevo en el calendario. Para Franco, esta FP1 será clave ya que necesita reencontrarse con el auto, dejar atrás los errores de San Pablo y empezar a construir un cierre de temporada que lo acerque, por fin, a sus primeros puntos en Fórmula 1.