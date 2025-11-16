Secciones
En Vivo Deportes

EN VIVO Tucumán Central vence 1 a 0 a Concepción FC, en una final del Anual de la Liga Tucumana marcada por la polémica

PARTIDO CALIENTE. Tucumán Central y Concepción FC juegan la final con el cuchillo entre los dientes. PARTIDO CALIENTE. Tucumán Central y Concepción FC juegan la final con el cuchillo entre los dientes. LA GACETA / Osvaldo Ripoll

Desde las 17, en La Ciudadela, el "Rojo" de Villa Alem buscará su primer titulo, mientras que el "Cuervo" quiere sumar su cuarta corona.

Hace 8 Min
17:47 hs

Empató Concepción FC, pero el juez lo anuló

22' A instancias de su asistente Víctor Escobar, el juez Axel Santillán, anuló el tanto por un off side inexistente. Malestar en el estadio.

17:38 hs

Se salvó Tucumán Central

13' Tras un córner y una serie de rebotes, Diego Velárdez sacó la pelota de la línea. Casi empata Concepción FC

17:37 hs

Problemas en la final

Desde la parcialidad de Concepción FC voló un botellazo que impactó en el jugador de Tucumán Central, Patricio Krupoviesa. Partido detenido

17:31 hs

Gol de Tucumán Central

6' Gran jugada de Bruno Medina por derecha, tocó al medio y Nelson Martínez Llanos definió fuerte y arriba. Gana el "Rojo" 1 a 0

17:21 hs

Comenzó la final en La Ciudadela

Movió Concepción FC y ya se juega el duelo que definirá el campeón del Anual de la Liga Tucumana.

17:15 hs

Todo listo para el inicio del duelo

Los planteles del "Rojo" y del "Cuervo" ya están en el campo de juego. Clima de fiesta en La Ciudadela.

16:48 hs

Se viene la gran final de la Liga

Los planteles de Tucumán Central y Concepción FC realizan los trabajos precompetitivos en La Ciudadela.

Se viene la gran final de la Liga

Lo que tenés que saber

El duelo entre Tucumán Central y Concepción FC tendrá una modificación por equipo: en el “Cuervo del Sur” ingresará Emanuel Cuevas en reemplazo del expulsado Facundo Espinoza, mientras que en los de Villa Alem Lautaro Herrera ocupará el lateral derecho por el lesionado Damián Ovejero. En caso de empate habrá definición por penales. 

Tucumán Central, que ascendió a la Primera A a fines de 2023, irá en busca de su primera estrella; Concepción FC, que regresó a la categoría en 2024, buscará su cuarto título tras los logrados en 1988, 1992 y 1994. 

Las formaciones serán: Concepción FC con Pedro Villarreal; Pablo Sánchez, Sergio González, Víctor Rodríguez y Yonathan González; Emanuel Cuevas, Mauro Galván, Matías Barboza y Hernán Lastra; Axel Epifanio y Gonzalo Molina, bajo la conducción de Adrián Uslenghi. 

Tucumán Central alineará a Daniel Moyano; Lautaro Herrera, Franco Barrera, Patricio Krupoviesa y Franco Flores; Matías Perdigón, César Abregú y Matías Smith; Bruno Medina, Diego Velárdez y Nelson Martínez Llanos, dirigidos por Walter Arrieta. 

El encuentro se disputará a las 17 en la cancha de San Martín, con arbitraje de Axel Santillán y la asistencia de Víctor Escobar y Brian Ramírez, mientras que Pablo Pereyra será el cuarto árbitro.

Organización

Las entradas en ambos clubes finalizó a las 14. Las mismas tenían un precio de 12 mil las populares y 15 mil las plateas. Los menores de 10 años ingresan gratis a las generales y hasta 12 años, compran una general y pueden ingresar a plateas.

Ubicación

Los hinchas de Concepción FC ocuparán tres sectores del estadio de La Ciudadela. La tribuna de calle Rondeau y parte de la Pellegrini, en referencia a las generales. Mientras que las plateas del costado que da a la Rondeau.

Por el lado de Tucumán Central, ocuparán la cabecera de la calle Bolivar y las plateas que están al costado de la misma.

Temas Club Tucumán CentralConcepción Fútbol ClubVíctor "Vitín" RodríguezDiego Velárdez César AbregúSergio GonzálezEmanuel CuevasMatías Barboza
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Mirtha Legrand incomodó a Fabiola Yañez con una pregunta: ¿ qué pasó?

Mirtha Legrand incomodó a Fabiola Yañez con una pregunta: ¿ qué pasó?

No más wide leg: la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en el GP de Las Vegas?

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en el GP de Las Vegas?

Agenda de TV: juegan Vélez-River, Boca-Tigre, Escocia-Los Pumas y las Eliminatorias Europeas

Agenda de TV: juegan Vélez-River, Boca-Tigre, Escocia-Los Pumas y las Eliminatorias Europeas

Serenidad y defensa: Estudiantes manejó los tiempos y celebró en el Coco Ascárate

Serenidad y defensa: Estudiantes manejó los tiempos y celebró en el Coco Ascárate

Tiempo de obsesiones

Tiempo de obsesiones

¿Cómo reconocer los billetes apócrifos?

¿Cómo reconocer los billetes apócrifos?

Comentarios