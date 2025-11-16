EN VIVO Tucumán Central vence 1 a 0 a Concepción FC, en una final del Anual de la Liga Tucumana marcada por la polémica

Empató Concepción FC, pero el juez lo anuló
22' A instancias de su asistente Víctor Escobar, el juez Axel Santillán, anuló el tanto por un off side inexistente. Malestar en el estadio.
Se salvó Tucumán Central
13' Tras un córner y una serie de rebotes, Diego Velárdez sacó la pelota de la línea. Casi empata Concepción FC
Problemas en la final
Desde la parcialidad de Concepción FC voló un botellazo que impactó en el jugador de Tucumán Central, Patricio Krupoviesa. Partido detenido
Gol de Tucumán Central
6' Gran jugada de Bruno Medina por derecha, tocó al medio y Nelson Martínez Llanos definió fuerte y arriba. Gana el "Rojo" 1 a 0
Comenzó la final en La Ciudadela
Movió Concepción FC y ya se juega el duelo que definirá el campeón del Anual de la Liga Tucumana.
Todo listo para el inicio del duelo
Los planteles del "Rojo" y del "Cuervo" ya están en el campo de juego. Clima de fiesta en La Ciudadela.
Se viene la gran final de la Liga
Los planteles de Tucumán Central y Concepción FC realizan los trabajos precompetitivos en La Ciudadela.