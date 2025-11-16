EN VIVO Tucumán Central y Concepción FC definen el Anual de la Liga Tucumana

Lo que tenés que saber

El duelo entre Tucumán Central y Concepción FC tendrá una modificación por equipo: en el “Cuervo del Sur” ingresará Emanuel Cuevas en reemplazo del expulsado Facundo Espinoza, mientras que en los de Villa Alem Lautaro Herrera ocupará el lateral derecho por el lesionado Damián Ovejero. En caso de empate habrá definición por penales.

Tucumán Central, que ascendió a la Primera A a fines de 2023, irá en busca de su primera estrella; Concepción FC, que regresó a la categoría en 2024, buscará su cuarto título tras los logrados en 1988, 1992 y 1994.

Las formaciones serán: Concepción FC con Pedro Villarreal; Pablo Sánchez, Sergio González, Víctor Rodríguez y Yonathan González; Emanuel Cuevas, Mauro Galván, Matías Barboza y Hernán Lastra; Axel Epifanio y Gonzalo Molina, bajo la conducción de Adrián Uslenghi.

Tucumán Central alineará a Daniel Moyano; Lautaro Herrera, Franco Barrera, Patricio Krupoviesa y Franco Flores; Matías Perdigón, César Abregú y Matías Smith; Bruno Medina, Diego Velárdez y Nelson Martínez Llanos, dirigidos por Walter Arrieta.

El encuentro se disputará a las 17 en la cancha de San Martín, con arbitraje de Axel Santillán y la asistencia de Víctor Escobar y Brian Ramírez, mientras que Pablo Pereyra será el cuarto árbitro.

Organización

Las entradas en ambos clubes finalizó a las 14. Las mismas tenían un precio de 12 mil las populares y 15 mil las plateas. Los menores de 10 años ingresan gratis a las generales y hasta 12 años, compran una general y pueden ingresar a plateas.

Ubicación

Los hinchas de Concepción FC ocuparán tres sectores del estadio de La Ciudadela. La tribuna de calle Rondeau y parte de la Pellegrini, en referencia a las generales. Mientras que las plateas del costado que da a la Rondeau.

Por el lado de Tucumán Central, ocuparán la cabecera de la calle Bolivar y las plateas que están al costado de la misma.