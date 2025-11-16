Histórica remontada en Edimburgo: Los Pumas vencieron 33-24 a Escocia

12:05 hs

El pálpito de Contepomi para el duelo frente a Escocia

"Es un estadio mítico y me trae muy lindos recuerdos. Para esta camada de jugadores fue más duro, pero tratamos de que eso no influya o lo haga positivamente. Es una linda oportunidad para esta generación: vamos a tratar de imponer nuestro juego ante un equipo que nos va a hacer muchas preguntas en cuanto a nuestra intensidad", dijo el head coach de Los Pumas.