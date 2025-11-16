EN VIVO Los Pumas pierden frente a Escocia en Edimburgo

22' PT: Argentina falló un penal
Juan Cruz Mallía erró el disparo a la H escocesa. Argentina sigue abajo en el marcador por siete puntos.
21' PT: Gran secuencia de pases de Los Pumas
Luego de varios minutos, Argentina logró mantener la posesión y realizó un buenos movimientos para encontrar un espacio en la defensa escocesa. El avance se cortó cuando Rory Hutchinson interceptó un pase, pero el árbitro retrotrajo la jugada a un penal.
19' PT: Nueva pérdida desde el suelo
Isgró había realizado una buena acción de juego, pero Escocia logró pescar la pelota. Una nueva pérdida de Los Pumas.
16' PT: Argentina perdió una chance manifiesta de try
Chocobares rompió la primera línea defensiva de Escocia, pero luego fue tackleado por Sione Tuipulotu, y durante la caída se le escurrió la pelota de las manos. El partido continúa 7-0, aunque ambos equipos ya tienen 15 jugadores.
12' PT: Try de Escocia
Jack Dempsey rompió las líneas de la defensas argentina y superó la marca del tucumano Mateo Carreras. Finn Russell anotó la conversión. El "Cardo" gana 7-0 a Los Pumas.
4' PT: Amarilla para Los Pumas
Juan Cruz Mallía fue amonestado por el árbitro Andrew Brace debido a que interpretó que realizó un knock on intencional para frenar un avance escocés.
2' PT: Isgró está siendo atendido por el cuerpo médico
El wing tuvo que ser asistido luego de un choque aéreo frente al fullback Blair Kinghorn. Minutos más tarde, el Puma se recuperó y volvió al juego. El juego continúa con un scrum para Escocia.
Comenzó el partido
Gerónimo Prisciantelli realizó el kick off en Murrayfield.
El pálpito de Contepomi para el duelo frente a Escocia
"Es un estadio mítico y me trae muy lindos recuerdos. Para esta camada de jugadores fue más duro, pero tratamos de que eso no influya o lo haga positivamente. Es una linda oportunidad para esta generación: vamos a tratar de imponer nuestro juego ante un equipo que nos va a hacer muchas preguntas en cuanto a nuestra intensidad", dijo el head coach de Los Pumas.
La calculadora de Los Pumas
El ranking también juega su propio partido. En caso de que Escocia se imponga por 15 puntos o más, superará a Argentina y tomará el sexto lugar, el último que garantiza ser cabeza de serie para el sorteo del Mundial del 3 de diciembre. No sería un golpe definitivo, pero sí un impulso clave para el "Cardo", que viene de quedarse afuera en fases tempranas en Japón 2019 y Francia 2023.
Homenaje
Al cumplirse ocho años del naufragio del ARA San Juan, Los Pumas aprovecharán el partido del domingo para recordar a sus 44 tripulantes. Antes del encuentro frente a Escocia, la Unión Argentina de Rugby difundió una fotografía en la que se ve al plantel de Felipe Contepomi, junto al cuerpo técnico, exhibiendo una camiseta argentina con el número 44 como gesto de homenaje.
Mañana Los Pumas salen a la cancha a representar nuestra bandera, esa que tan bien representaron los 44 tripulantes del ARA San Juan.— Unión Argentina de Rugby (@unionargentina) November 15, 2025
A 8 años del hundimiento, los tenemos más presente que nunca.
Siempre en nuestra memoria. pic.twitter.com/v2pklpFPEp
Así está Murrayfield
Murrayfield. pic.twitter.com/PicdZeUb7e— Los Pumas (@lospumas) November 16, 2025
Un historial apretado
Argentina y Escocia se midieron 25 veces en la historia, con un balance parejo: 12 victorias para Los Pumas y 13 para el Cardo. El equipo nacional arrastra, además, una larga racha sin festejos en Edimburgo: no gana allí desde 2009, cuando se impuso 9-6 gracias a dos penales y un drop de Martín Rodríguez Gurruchaga. Ahora, el conjunto de Felipe Contepomi buscará sumar su segundo triunfo en esta ventana de noviembre, algo que no logra desde 2014, cuando venció 20-18 a Italia en Génova y 18-13 a Francia en París.
La formación de Los Pumas para enfrentar a Escocia
Así, la alineación argentina estará integrada por 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Pedro Delgado, 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Santiago Grondona, 7. Juan Martín González, 8. Joaquín Oviedo, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Gerónimo Prisciantelli, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Matías Moroni, 14. Rodrigo Isgró, 15. Juan Cruz Mallía.
Y los suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Thomas Gallo, 18. Francisco Coria Marchetti, 19. Efraín Elías, 20. Pablo Matera, 21. Agustín Moyano, 22. Santiago Carreras, 23. Justo Piccardo
El XV de Escocia para enfrentar a Los Pumas
1. Pierre Schoeman, 2. Ewan Ashman, 3. D’arcy Rae, 4. Scott Cummings, 5. Grant Gilchrist, 6. Gregor Brown, 7. Rory Darge, 8. Jack Dempsey, 9. Ben White, 10. Finn Russell, 11. Kyle Steyn, 12. Sione Tuipulotu, 13. Rory Hutchinson, 14. Darcy Graham, 15. Blair Kinghorn.
Suplentes: 16. George Turner, 17. Nathan McBeth, 18. Elliot Millar Mills, 19. Josh Bayliss, 20. Matt Fagerson, 21. Jamie Dobie, 22. Tom Jordan, 23. Duhan van der Merwe.