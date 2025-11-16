EN VIVO Los Pumas pierden frente a Escocia en Edimburgo

11:56 hs

Un historial apretado

Argentina y Escocia se midieron 25 veces en la historia, con un balance parejo: 12 victorias para Los Pumas y 13 para el Cardo. El equipo nacional arrastra, además, una larga racha sin festejos en Edimburgo: no gana allí desde 2009, cuando se impuso 9-6 gracias a dos penales y un drop de Martín Rodríguez Gurruchaga. Ahora, el conjunto de Felipe Contepomi buscará sumar su segundo triunfo en esta ventana de noviembre, algo que no logra desde 2014, cuando venció 20-18 a Italia en Génova y 18-13 a Francia en París.