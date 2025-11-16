Qué es el cottage core y por qué está en todas partes

El corazón del cottage core está en la combinación armoniosa de piezas de distintos tiempos. No se trata de recrear una casa antigua ni de llenarla de objetos modernos, sino de encontrar un punto medio cálido y auténtico. Un mueble heredado puede convivir perfectamente con una lámpara contemporánea; una mesa rústica puede equilibrarse con textiles de líneas actuales; un espejo antiguo puede resaltarse con arte moderno alrededor. Esa mezcla evita que los espacios parezcan temáticos o estáticos. Les da vida, historia y personalidad. Es la unión de elementos que parecen haber evolucionado con la casa a lo largo del tiempo.