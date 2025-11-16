Emmanuel Guerra: “Argentina es un país que construye puentes”

En su relato aparece una idea que repite con orgullo: la credibilidad argentina. “Somos un actor muy importante en estos temas. Argentina tiene un programa nuclear de más de 70 años y eso nos dio un gran prestigio”, lo que se traduce en algo clave: “somos invitados a la mesa chica donde se discuten estas cuestiones”. Ese espacio lo integran las potencias con armas nucleares -Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido- y aquellas naciones con programas pacíficos de alto nivel técnico. “Los países que eligen no acudir al arma nuclear, sino usarlo para investigación o para exportar reactores, como Argentina, tienen legitimidad para hablar”, precisa.