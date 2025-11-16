Secciones
La foto de la semana en Tucumán

Esta vez, la imagen elegida por la redacción de LA GACETA tiene que ver con lo deportivo. En efecto, en una semana cargada de emociones, la “Foto de la Semana” resultó la registrada por Osvaldo Ripoll y publicada en la edición del lunes 10, en la que se ve la corrida triunfal de Ramiro Ruiz Rodríguez festejando el gol con el que Atlético derrotó a Godoy Cruz en partido clave por la permanencia en el torneo de la máxima categoría del fútbol nacional. Todo, bajo el título “Con amor propio, Atlético ganó y seguirá en Primera”.

