Las simples cosas

El primero, a principios de los años 90, lo tiene como protagonista. Aquella madrugada de invierno viajaba en un autobús de larga distancia. Por entonces vivía en Argentina, en una de esas cíclicas etapas en que el país se entrega al llanto después de otra decepción. Un ruido mecánico, un metal que se rompe y luego un chirrido lo sacudieron de un sueño superficial. El autobús se detuvo y luego hubo un breve murmullo. “Hay que bajar”, dijo una voz, y todos bajaron. Afuera, el campo estaba helado y húmedo. Las luces del autobús, estacionado a la orilla de la ruta, se hundían en la oscuridad y dejaban ver una cinta de asfalto recta sobre la llanura. De tanto en tanto, algún camión pasaba con indiferencia. Encendió un cigarrillo y al soltar el humo elevó la mirada al cielo. Era negro y profundo. Las estrellas estaban colgadas como grandes farolas centelleantes. Alrededor, el silencio dejaba oír el ruido lejano de agua, un arroyo o un río quizás, y el aleteo de algunos pájaros semidormidos entre las ramas de unos árboles frondosos. Nunca antes había sido consciente de ese abrumador desorden, de lo que se denomina “universo” sin demasiado rigor. De pronto, dedujo que nada era casual, que estaba allí para percibir algo o recibir alguna noticia. Pensó también que sería difícil conservar fielmente los detalles. Algo le decía que cada vez que recordara esos instantes, las imágenes se irían difuminando hasta quedar, un día cualquiera, veladas por la bruma de la memoria.