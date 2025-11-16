Lucy Patané llega a La Taberna de Saturno con su segundo disco

Lucy Patané es una de las artistas más originales y versátiles de la musical argentinaescena musical argentina. Desde hace más de dos décadas, su camino LA llevó a ser una figura prolífica y consecuente en el under porteño. Mantiene una impronta poderosa e íntima en su obra discurre entre el rock, el folclore, el noise y lo experimental, rehusándose a encajar en moldes preestablecidos. Antes del boom de su carrera solista, ya había transitado proyectos fundamentales como Panda Tweak (punk melódico), La Cosa Mostra, El Tronador y Las Taradas.
En Bernal aprendió a tocar la batería a los cuatro años, sin clases y sólo observando a otros, algo que sucede en una casa con padres músicos y muchos discos. Su carrera solista se inició con la publicación de un álbum con su nombre, lanzado en 2019. Condensó todo aquello que no encontró lugar en sus proyectos de banda previos, creó un “monstruo” sonoro con guitarras western, percusiones autóctonas y riffs agudos. Con ese lanzamiento ganó el Gardel a Mejor Álbum de Rock Alternativo.
Patané es una compositora, multiinstrumentista y productora demandada que dejó su huella en discos de artistas como Los Rusos Hijos de Puta y Jazmín Esquivel. Además, para los fanáticos de la música, es considerada un referente generacional por su singular manera de tocar la guitarra.
La artista actuará hoy gratis en La Taberna de Saturno (Pringles y Chacho Peñaloza, Yerba Buena), para cerrar la presentación de su disco, “Hija de ruta”, su segundo disco en el que resume la complejidad de una carrera que influenció y rompió el sonido de una generación. Las puertas abrirán a las 18.
El camino solista, aunque necesario para su expresión artística, no resultó sencillo. Patané confesó a LA GACETA que le costó mucho tocar en vivo sola y, sobre todo, cantar -creyó que su lugar era el estudio-. La composición, dice, es un proceso caótico y no lineal; necesita tocar los instrumentos, ya que para la música es “muchísimo más animal” que mental.
Tras el éxito de su debut, en su nuevo álbum canalizó una respuesta más violenta a su propia neurosis y dudas. Es más directo, punk y visceral. Si en el primer disco recurrió a la metáfora, el segundo es “mucho más desde las entrañas, de las vísceras, mucho más crudo”. El título, que surgió de un error de tipeo de su manager, se convirtió en el concepto perfecto: los kilómetros recorridos y la certeza de que no saldrá de ese camino musical, “que no para, que parece infinita”.
La rockera de peinado icónico -pelo recogido con una cola de caballo y un copete estilo Elvis arriba de la frente- identifica al capitalismo como la respuesta a los males de ser artista, creando la mentalidad de que la música debe rendir económicamente, algo que quita libertad. Sugiere que el viaje es más horizontal que vertical, y que la libertad se encuentra en la independencia de las ideas, sosteniéndose contra lo que el mercado marca. Criticó que hoy “mucha gente quiere salirse rápido del under”, viéndolo como un nivel a pasar, lo cual se alinea con la velocidad de la vida moderna.
Geografía porteña
El proyecto Área Afectada, que desarrolló junto a Sebastián Verea, se concibió como un disco, proyecto y excursión que mapea el microcentro porteño. Así buscó generar “otra alternativa de escucha de la ciudad”, aprovechando la mística y la historia de ese espacio geográfico con canciones, diálogos y sonidos específicos marcados mediante GPS en ciertas cuadras, lo que resultó ser “bastante analógico” y “antinegocio”.
Para poder escucharlo, el público debía trasladarse físicamente “yendo a esas cuadras del microcentro”. “Fue como si yo hubiese sido una antena misma para contar situaciones”, señaló.
La artista pensó sobre el avance del cupo femenino en la música, que se impulsó para fomentar la organización a nivel federal, no sólo en el escenario: “no sé si se va a normalizar, menos con el escenario que tenemos hoy en el mundo y en la Argentina con la ola de antifeminismo… Sí veo que en un montón de lugares hay cada vez más trabajadoras como músicas, técnicas, en el stage, sonidistas, pero es lento y todavía siguen sucediendo problemas de igualdad”.
Abogó por la lucha por la igualdad de género en el arte, enfatizando que muchas cosas siguen igual. Observó que la vara que se exige a las mujeres sigue siendo “re alta”. Recordó: “produje mi disco y puse como co-productores a mis colegas Juanito el Cantor y Tommy Campione y me pasa muchas veces que si tienes el nombre de un varón al lado automáticamente se te invisibiliza; me ha pasado muchas veces que me dicen que el disco está producido por los chicos, pero no es así”. Por ello, insistió en la necesidad de generar espacios propios, al tiempo que identificó a su música como un acto de rebeldía, destacando que es “inútil” y efímera en un mundo material, y que esa cualidad es lo que la salva.
Patané conoció Tucumán en 2023, cuando realizó una tocada que, si bien fue “muy muy linda,“ la encontró en un momento de introspección tras la pandemia, lo que dificultó su conexión inicial. Regresa con “otra actitud y con otra seguridad”, consciente de que la posibilidad de viajar por este país es cada vez más difícil. Este esfuerzo de llevar su arte a todas las provincias es valorado por el público, a pesar de la complejidad de los costos.