Lucy Patané llega a La Taberna de Saturno con su segundo disco

Abogó por la lucha por la igualdad de género en el arte, enfatizando que muchas cosas siguen igual. Observó que la vara que se exige a las mujeres sigue siendo “re alta”. Recordó: “produje mi disco y puse como co-productores a mis colegas Juanito el Cantor y Tommy Campione y me pasa muchas veces que si tienes el nombre de un varón al lado automáticamente se te invisibiliza; me ha pasado muchas veces que me dicen que el disco está producido por los chicos, pero no es así”. Por ello, insistió en la necesidad de generar espacios propios, al tiempo que identificó a su música como un acto de rebeldía, destacando que es “inútil” y efímera en un mundo material, y que esa cualidad es lo que la salva.