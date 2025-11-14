Atlético Tucumán perdió 3-1 en su visita a Lanús

Finalizó el partido.
Lanús derrotó 3-1 a Atlético Tucumán. El "Decano" quedó sin chances de avanzar a los playoffs del Torneo Clausura.
Gol de Lanús
A los 32'. Marcelino Moreno estampa el 3-1 a favor del local, con un buen disparo al ángulo superior izquierdo de Mansilla.
Cambios en Atlético Tucumán
Se retiran Nicolás Laméndola y Miguel Brizuela, ingresan Renzo Tesuri y Fausto Grillo.
Gol de Lanús
A los 27', Salvio definió por el segundo palo luego de una buena jugada colectiva del local.
Gol anulado de Lanús
Salvio recibió a espaldas de Brizuela y, tras una serie de rebotes, definió con el arco vacío. Sin embargo, luego de una revisión del VAR, se definió que la pelota impactó en la mano del delantero "granate".
Amarilla para Godoy
El recién ingresado recibió la amonestación apenas pasados sus primeros segundos en cancha.
Cambios en el "Decano"
Se retiran Sánchez y Ruiz Rodríguez, ingresan Carlos Auzqui y Lautaro Godoy.
Laméndola quiere su gol
El extremo, picante, recibió un pase de Díaz en contrataque, encaró hacia adentro y remató al arco de Losada, quien respondió con un buen despeje.
Se juega en el campo del local
Recargado de energías desde el vestuario, Atlético presiona y fuerza errores en el "Granate". Leandro Díaz recibió un pase entre líneas y, con posibilidades de realizar un buen remate al arco, disparó desviado.
Comienza el segundo tiempo
La pelota vuelve a rodar en "La Fortaleza".
Finaliza el primer tiempo
Cuando parecía que la noche se complicaba, Atlético consiguió el empate, puso la pelota al piso y empezó a jugar. Se acercó en reiteradas ocasiones al arco custodiado por Losada y pudo haber marcado el segundo.
El "Decano" reingresa al vestuario con buenas sensaciones.
Gran jugada del "Decano"
Muy buena combinación por el lado izquierdo de la visita. Brizuela, Sánchez y Laméndola juntaron pases y construyeron una jugada que finalizó con un remate desviado por la defensa y un tiro de esquina.
Laméndola disparó desviado
El extremo ejecutó un disparo a media distancia, que se fue algo lejos del arco de Nahuel Losada.
El empate llegó en el momento justo
El 1-1 de Ruiz Rodríguez no fue casualidad: apareció cuando el "Decano" fue más incisivo. La igualdad antes de que finalice el primer tiempo puede ser clave para las esperanzas tucumanas.
La tercera es la vencida
Tras una gran jugada individual de Laméndola, el ex Aldosivi ejecutó un gran centro al punto penal y, desde atrás, Ruiz Rodríguez conectó de cabeza y perforó la red del arquero visitante. Los extremos vuelven a conectar en una jugada muy similar a la del 1-0 frente a Godoy Cruz.
Conexión tucumana
Nicolás Laméndola puso un centro pasado para Ramiro Ruiz Rodriguez, quien, de cabeza, volvió a rematar desviado. Atlético busca el empate.
Buen movimiento de Ruiz Rodríguez
El delantero tucumano se sacó un jugador de encima cerca de la medialuna del área rival, apuntó y su disparo se fue desviado. Buena aproximación de la visita.
Gol de Lanús
En una jugada muy similar a la de minutos previos, el local volvió a enviar un centro frontal al segundo palo, el delantero "granate" la bajó y la pelota encontró destino en la cabeza del paraguayo José María Canale, quien definió ante la salida de Matias Mansilla.
El "Granate" vuelve a avisar
Una pelota parada al segundo palo generó peligro en el área tucumana. Leandro Díaz despejó en el área chica.
Lanús tuvo el primero
Marcelino Moreno filtró un gran pase para Eduardo Salvio, quien recibió al espacio y definió desviado. Atlético deja espacios a la espalda de sus volantes y la línea defensiva lo sufre.
Atlético presiona al local
Colace disupuso un bloque alto para defender a Lanús. Volantes y delanteros "decanos" presionan la salida del "Granate" y fuerzan errores.
Arranca el partido
Atlético busca un triunfo que le permita soñar con los playoffs.
Todo listo
Los jugadores realizan los últimos movimientos precompetitivos antes de ingresar al vestuario.
Lanús no se guarda nada
A ocho días de la final de la Copa Sudamericana -enfrentará a Atlético Mineiro por el título- Mauricio Pellegrino puso lo mejor que tenía a disposición para recibir al "Decano". Lanús debe ganar si pretende garantizar su participación en competencias internacionales de cara a 2026.
Así juega el "Decano"
Hugo Colace realiza una sola modificación respecto a la victoria frente a Godoy Cruz: ingresa Kevin Ortiz (tras cumplir una fecha de suspensión) en lugar del recién recuperado Renzo Tesuri.
¡El 11 del Deca para esta noche!
Lanús
En vivo por ESPN Premium
La formación del "Granate"
#JuegaLanús ASÍ FORMA EL GRANATE ESTA NOCHE
Antecedentes negativos para el "Decano"
Por su parte, Atlético Tucumán fue dirigido en diez ocasiones por Pablo Dóvalo, con un saldo negativo de cinco derrotas, tres igualdades y sólo dos victorias. El último encuentro fue en la caída por la mínima en su visita a Gimnasia, por la jornada siete del actual torneo. Los dirigidos por Colace perdieron los últimos tres partidos bajo su arbitraje y hace cinco que no consigue la victoria.
Dóvalo arbitró una única vez un Lanús – Atlético Tucumán: fue por la Copa de la Liga 2021. Ese día, el "Granate" venció a Atlético 2 a 1, en La Fortaleza, con goles de José Sand y Matías Esquivel. Guillermo Acosta descontó para el "Decano".
Saldo positivo para el "Granate"
Lanús tiene antecedentes positivos con Pablo Dóvalo como árbitro del encuentro: once victorias, cinco empates y tan sólo dos derrotas, en 18 partidos. El "Granate" ganó los últimos siete partidos. Estará acompañado por Diego Ceballos, como cuarto, y Gastón Monzón Brisuela en el VAR.
Los elegidos por Mauricio Pellegrino para recibir al "Decano"
Convocatoria Atlético Tucumán
LPF - Clausura 2025
16ª fecha
La lista de convocados de Atlético Tucumán
Kevin Ortiz y Clever Ferreira vuelven a formar parte de la convocatoria.