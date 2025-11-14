Aguinaldo: qué dice la ley y qué hacer si no te lo depositan a tiempo

El Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, es un derecho establecido por ley para todos los trabajadores registrados del país. Se trata del 50% del mejor salario mensual percibido durante cada semestre, y debe pagarse en dos cuotas: la primera, en junio; la segunda, en diciembre.
Según la normativa vigente, el primer pago vence el 30 de junio y el segundo el 18 de diciembre. Además, la ley prevé un margen extra de cuatro días hábiles para que los empleadores puedan realizar el depósito. Por eso, este año el plazo máximo para abonar la segunda cuota se extiende hasta el 24 de diciembre.
Qué dice la ley sobre los plazos
El artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo (modificada por la ley Nº 27.073) es claro: el aguinaldo debe abonarse en dos cuotas con vencimiento el 30 de junio y el 18 de diciembre de cada año. Cualquier pago fuera de ese rango —incluida la prórroga de cuatro días hábiles— constituye un incumplimiento.
Qué hacer si el aguinaldo no se acredita
Si el trabajador no recibe el pago dentro de los plazos legales, puede iniciar distintos pasos de reclamo:
Intimar al empleador: se solicita por escrito la regularización inmediata del pago.
Presentar una denuncia: ante la Secretaría de Trabajo, de forma individual o colectiva.
Considerarse despedido: en casos extremos, el artículo 242 de la LCT permite al trabajador tomar esta medida cuando exista una injuria grave. Será la Justicia la que determine si la falta de pago del aguinaldo justifica esta decisión y, de ser así, la empresa deberá afrontar indemnizaciones importantes.
Quiénes deben cobrar el aguinaldo
El aguinaldo corresponde a todos los trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector público como del privado, sin importar el tipo de contrato ni la carga horaria. Entre ellos:
Empleados del sector privado.
Trabajadores estatales.
Contratos por tiempo indeterminado, plazo fijo, eventuales o de temporada.
Jornada completa o parcial.
Personal del Régimen de Casas Particulares.
Trabajadores agrarios.
En todos los casos, el aguinaldo es un derecho irrenunciable.
Cómo se calcula
El cálculo del SAC es directo: equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada en el semestre. Se considera la suma total del salario, incluyendo sueldo básico, horas extras, comisiones y cualquier otro concepto remunerativo.
En otras palabras, para determinar el monto se debe identificar cuál fue el sueldo más alto entre enero y junio (para la primera cuota) y entre julio y diciembre (para la segunda). Sobre ese valor se aplica el porcentaje del 50%.