EN VIVO: Con goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi, la Selección le gana a Angola en el último amistoso del año

Lo que tenés que saber

La Selección Argentina cierra hoy su año futbolístico con un amistoso internacional que despierta expectativa en África y que también sirve como última prueba rumbo al Mundial 2026. Desde las 13, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Angola en el estadio 11 de Novembro, en Luanda, en un partido que combina celebración local —por los 50 años de independencia del país africano— con la presencia estelar de Lionel Messi, capitán y figura del campeón del mundo.

Para la Scaloneta, el duelo representa algo más que un compromiso calendario: es la oportunidad de ajustar detalles, observar variantes y evaluar a quienes buscan su lugar definitivo en la lista de cara a la Copa del Mundo. Entre ellos aparece Joaquín Panichelli, la gran sorpresa de la convocatoria, que llega a esta concentración tras un gran presente en el fútbol francés.

El clima en Luanda es de fiesta. Miles de fanáticos recibieron a la delegación argentina con una pasión desbordada y la expectativa por ver a Messi generó una revolución en la capital angoleña. En paralelo, el cuerpo técnico sigue afinando la formación, con Thiago Almada y Lautaro Martínez acompañando al capitán en el frente de ataque.