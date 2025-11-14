EN VIVO: la Selección empata sin goles frente a Angola

18' PT: Atajadón de Hugo Marqués
Lionel Messi quedó mano a mano frente al arquero de Angola, y si bien intentó ajustar el remate al segundo palo, Marqués logró tapar el remate.
11' PT: Rulli salvó a Argentina
Banza remató al arco, y el ex Estudiantes reaccionó de manera correcta. Argentina no logra imponer condiciones.
Comenzó el partido
Formación confirmada
El once titular de la #Scaloneta para enfrentar a Angola
Desde las 13, en el estadio 11 de noviembre de Luanda,
Sorpresa táctica en la Selección
Nicolás González jugaría como lateral por izquierda y Nicolás Tagliafico pasaría a ser el segundo central. Scaloni prueba variantes poco habituales en el último amistoso del año. Si se confirma, sería una de las sorpresas del once.