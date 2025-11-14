Secciones
En Vivo Deportes

EN VIVO Argentina vs Angola: el último partido del año de la Selección con Messi como figura

EN VIVO Argentina vs Angola: el último partido del año de la Selección con Messi como figura

La "Scaloneta" cierra su 2025 con un amistoso histórico en Luanda ante Angola. Lionel Messi será titular en el estadio “11 de Novembro”. Transmite TyC Sports.

Hace 13 Min
12:30 hs

Sorpresa táctica en la Selección

Nicolás González jugaría como lateral por izquierda y Nicolás Tagliafico pasaría a ser el segundo central. Scaloni prueba variantes poco habituales en el último amistoso del año. Si se confirma, sería una de las sorpresas del once.

Lo que tenés que saber

La Selección Argentina cierra hoy su año futbolístico con un amistoso internacional que despierta expectativa en África y que también sirve como última prueba rumbo al Mundial 2026. Desde las 13, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Angola en el estadio 11 de Novembro, en Luanda, en un partido que combina celebración local —por los 50 años de independencia del país africano— con la presencia estelar de Lionel Messi, capitán y figura del campeón del mundo.

Para la Scaloneta, el duelo representa algo más que un compromiso calendario: es la oportunidad de ajustar detalles, observar variantes y evaluar a quienes buscan su lugar definitivo en la lista de cara a la Copa del Mundo. Entre ellos aparece Joaquín Panichelli, la gran sorpresa de la convocatoria, que llega a esta concentración tras un gran presente en el fútbol francés.

El clima en Luanda es de fiesta. Miles de fanáticos recibieron a la delegación argentina con una pasión desbordada y la expectativa por ver a Messi generó una revolución en la capital angoleña. En paralelo, el cuerpo técnico sigue afinando la formación, con Thiago Almada y Lautaro Martínez acompañando al capitán en el frente de ataque.

Temas Lionel MessiSelección Argentina de fútbolLautaro MartínezLionel ScaloniThiago Almada
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Copa Potrero 2025: fechas, horarios, resultados y todo lo que hay que saber del torneo creado por el Kun Agüero

Copa Potrero 2025: fechas, horarios, resultados y todo lo que hay que saber del torneo creado por el Kun Agüero

Mirá en vivo el partido entre Argentina y México por el Mundial Sub-17

Mirá en vivo el partido entre Argentina y México por el Mundial Sub-17

Argentina Sub 17 busca los octavos: a qué hora juega con México, cómo llegan y las posibles formaciones

Argentina Sub 17 busca los octavos: a qué hora juega con México, cómo llegan y las posibles formaciones

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Lanús y Atlético Tucumán?

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Lanús y Atlético Tucumán?

Agenda de TV: ¿a qué hora y dónde ver en vivo el amistoso entre Argentina y Angola?

Agenda de TV: ¿a qué hora y dónde ver en vivo el amistoso entre Argentina y Angola?

La reaparición de las viejas mañas

La reaparición de las viejas mañas

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas

Comentarios