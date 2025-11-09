Secciones
EN VIVO: Atlético Tucumán vence a Godoy Cruz por 1 a 0

EN VIVO: Atlético Tucumán vence a Godoy Cruz por 1 a 0 Foto de Osvaldo Ripoll/LA GACETA.

Juan Morán, en propia puerta, abrió el marcador para el "Decano".

Hace 5 Min
22:22 hs

Final del primer tiempo

El "Decano" vence a Godoy Cruz 1-0.

22:05 hs

Tarjeta amarilla en Godoy Cruz

31': Vicente Poggi cometió una infracción sobre Leandro Díaz y vio la cartulina. 

22:04 hs

Godoy Cruz pide penal por una mano en el área

El plantel del "Tomba" le reclamó al árbitro, pero el contacto fue leve.

22:03 hs

Gol de Atlético Tucumán

Juan Morán, en contra, marcó para el "Decano".

21:48 hs

Amarilla para el "Loco" Díaz

El delantero del "Decano" se ganó la tarjeta.

21:43 hs

Tiro libre para Godoy Cruz

10': Ortíz dejó la pierna sobre Ausmendi y hay tiro libre.

21:41 hs

Falta en ataque y tiro libre para Atlético

21:41 hs

Remate de Fernández y córner para Godoy Cruz

El volante probó al arco y la pelota rebotó en Marcelo Ortíz.

21:38 hs

El "Tomba" se acerca

5': Godoy Cruz tuvo un córner a favor, pero Martínez despejó la pelota.

21:36 hs

Comenzó el partido

Se disputan los primeros minutos del duelo en el "José Fierro".

21:18 hs

"11" titular de Godoy Cruz

21:07 hs

"11" confirmado para Atlético

20:46 hs

El plantel ya se encuentra en el "José Fierro"

20:45 hs

El "Decano" va con la alternativa

20:44 hs

Todo listo en el "Tomba"

20:06 hs

Los elegidos por Omar Asad para el duelo de esta noche

20:06 hs

Los convocados del "Decano"

Lo que tenés que saber

El “Decano” necesita ganar esta noche para asegurarse matemáticamente la permanencia en la máxima categoría. Si empata, deberá esperar otros resultados.

Temas Club Deportivo Godoy CruzGuillermo AcostaLeandro DíazJosé FierroClub Atlético TucumánAtlético TucumánDecanoHugo Colace
