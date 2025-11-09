EN VIVO: Atlético Tucumán vence a Godoy Cruz por 1 a 0

Final del primer tiempo
El "Decano" vence a Godoy Cruz 1-0.
Tarjeta amarilla en Godoy Cruz
31': Vicente Poggi cometió una infracción sobre Leandro Díaz y vio la cartulina.
Godoy Cruz pide penal por una mano en el área
El plantel del "Tomba" le reclamó al árbitro, pero el contacto fue leve.
Gol de Atlético Tucumán
Juan Morán, en contra, marcó para el "Decano".
¡GOL DEL DECANO! Así llegó el 1-0 de Atlético Tucumán ante Godoy Cruz. ¿Entró toda la pelota?— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 10, 2025

Amarilla para el "Loco" Díaz
El delantero del "Decano" se ganó la tarjeta.
Tiro libre para Godoy Cruz
10': Ortíz dejó la pierna sobre Ausmendi y hay tiro libre.
Falta en ataque y tiro libre para Atlético
Remate de Fernández y córner para Godoy Cruz
El volante probó al arco y la pelota rebotó en Marcelo Ortíz.
El "Tomba" se acerca
5': Godoy Cruz tuvo un córner a favor, pero Martínez despejó la pelota.
Comenzó el partido
Se disputan los primeros minutos del duelo en el "José Fierro".
"11" titular de Godoy Cruz
p lang="es" dir="ltr">¡El equipo titular de Godoy Cruz! #JUEGAGODOYCRUZ #VamosTomba pic.twitter.com/tfcnSvppLW— Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) November 10, 2025
"11" confirmado para Atlético
¡Así forma el Deca esta noche!— Atlético Tucumán (@ATOficial) November 10, 2025
Godoy Cruz
Godoy Cruz



El plantel ya se encuentra en el "José Fierro"
¡Estamos en casa!pic.twitter.com/P6PpYqoSXT— Atlético Tucumán (@ATOficial) November 9, 2025
El "Decano" va con la alternativa
Vestuario listo#JuegaElGiganteDelNorte pic.twitter.com/1Qtd09yBhD— Atlético Tucumán (@ATOficial) November 9, 2025
Todo listo en el "Tomba"
¡Vestuario bodeguero!#JUEGAGODOYCRUZ#VamosTomba pic.twitter.com/Tn2dcUQdZ1— Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) November 9, 2025
Los elegidos por Omar Asad para el duelo de esta noche
— Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) November 8, 2025
Los jugadores elegidos por Omar Asad, para la fecha 15 de Liga Profesional pic.twitter.com/J5tSx03RcJ
Los convocados del "Decano"
#TorneoBetano Clausura 2025— Atlético Tucumán (@ATOficial) November 8, 2025
| Los convocados por Hugo Colace para recibir a Godoy Cruz.
Fecha 15
9/11
21:30 horas
Estadio José Fierro


