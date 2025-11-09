El mercado palpita un riesgo país por debajo de 500 puntos: qué impacto tendrá en empresas y ahorristas

El descenso del riesgo país, impulsado por la recuperación de los bonos soberanos, refleja una mejora en la percepción de los inversores sobre la gobernabilidad y el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei. En los principales foros internacionales —como el American Business Forum, la CPAC de Miami y el Council of the Americas en Nueva York—, el Presidente atribuyó la volatilidad previa a los comicios al "riesgo kuka", es decir, al temor del regreso del kirchnerismo, y celebró lo que definió como una "victoria histórica" en las legislativas.