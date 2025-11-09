EN VIVO: Con goles de Zeballos y Merentiel, Boca le gana a River en el Superclásico en la Bombonera

Lo que tenés que saber

Boca y River se reencuentran en un contexto tenso, con la obligación de cerrar el año de la mejor manera. El conjunto de Claudio Úbeda llega más tranquilo, al tope de su zona con 23 puntos y con Leandro Paredes como líder futbolístico, aunque mantiene la incógnita sobre Edinson Cavani, que arrastra una molestia muscular. En la vereda opuesta, el equipo de Marcelo Gallardo atraviesa un momento de dudas: apenas ganó uno de sus últimos seis partidos y necesita una reacción inmediata para asegurarse un lugar entre los ocho mejores del Clausura.

El Superclásico también tiene un valor extra: puede marcar el rumbo en la pelea por un cupo directo a la Copa Libertadores 2026. Boca parte con ventaja en la tabla anual (segundo con 56 puntos), mientras que River, tercero con 52, busca evitar el repechaje. Con el historial aún inclinado a favor de los "xeneizes" y un Monumental que todavía resuena por los reclamos de sus hinchas, el duelo en la Bombonera promete la posibilidad de renacer en el momento justo.