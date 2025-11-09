EN VIVO: Boca y River se enfrentan en una nueva edición del Superclásico en la Bombonera

Secciones
EXPECTATIVA EN LA BOMBONERA. Boca y River se preparan para escribir un nuevo capítulo del clásico más intenso del fútbol argentino. EXPECTATIVA EN LA BOMBONERA. Boca y River se preparan para escribir un nuevo capítulo del clásico más intenso del fútbol argentino.

Los dirigidos por Claudio Úbeda buscarán hacerse fuerte en casa ante el equipo de Marcelo Gallardo. El encuentro comienza a las 16.30 y podrá verse por ESPN Premium y TNT Sports.

Hace 6 Min
16:42 hs

Primeros minutos en La Bombonera

El inicio del Superclásico muestra a dos equipos cautelosos. Boca se planta con solidez en el mediocampo y maneja los tiempos, mientras que River intenta acomodarse pero todavía no logra encontrar claridad en el juego.

16:40 hs

Salas despejó de cabeza

16:39 hs

Tiro de esquina para Boca

16:35 hs

¡Comenzó el partido!

16:19 hs

El "11" de Boca

16:18 hs

El "11" de River

15:50 hs

Las posibles formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel. 

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Maximiliano Meza; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Lo que tenés que saber

Boca y River se reencuentran en un contexto tenso, con la obligación de cerrar el año de la mejor manera. El conjunto de Claudio Úbeda llega más tranquilo, al tope de su zona con 23 puntos y con Leandro Paredes como líder futbolístico, aunque mantiene la incógnita sobre Edinson Cavani, que arrastra una molestia muscular. En la vereda opuesta, el equipo de Marcelo Gallardo atraviesa un momento de dudas: apenas ganó uno de sus últimos seis partidos y necesita una reacción inmediata para asegurarse un lugar entre los ocho mejores del Clausura.

El Superclásico también tiene un valor extra: puede marcar el rumbo en la pelea por un cupo directo a la Copa Libertadores 2026. Boca parte con ventaja en la tabla anual (segundo con 56 puntos), mientras que River, tercero con 52, busca evitar el repechaje. Con el historial aún inclinado a favor de los "xeneizes" y un Monumental que todavía resuena por los reclamos de sus hinchas, el duelo en la Bombonera promete la posibilidad de renacer en el momento justo.

