EN VIVO: Boca y River se enfrentan en una nueva edición del Superclásico en la Bombonera

Primeros minutos en La Bombonera
El inicio del Superclásico muestra a dos equipos cautelosos. Boca se planta con solidez en el mediocampo y maneja los tiempos, mientras que River intenta acomodarse pero todavía no logra encontrar claridad en el juego.
Salas despejó de cabeza
Tiro de esquina para Boca
¡Comenzó el partido!
El "11" de Boca
¡Así formará #Boca para recibir a River en la Bombonera!#DaleBoca pic.twitter.com/c3IEFsIxJI
El "11" de River
Las posibles formaciones
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel.
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Maximiliano Meza; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.