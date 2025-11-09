Secciones
EN VIVO Test match en Cardiff: Los Pumas vencen 38-14 a Gales en el cierre del primer tiempo

Mateo Carreras, en el reconocimiento de campo de Los Pumas. Mateo Carreras, en el reconocimiento de campo de Los Pumas. PRENSA UAR.

Delgado, Prisciantelli, Benítez Cruz, Mateo Carreras y Delguy anotaron los tries de Argentina.

Hace 1 Min
13:18 hs

43' ST: Try de Los Pumas

Bautista Delguy anotó el quinto try de Los Pumas. Santiago Carreras puso el 38-14.

13:15 hs

Comenzó el segundo tiempo

13:03 hs

Finalizó el primer tiempo

12:59 hs

40' PT: Carreras acierta la conversión.

Los Pumas ganan 31-14 contra Gales.

12:58 hs

39' PT: Try de Los Pumas

Tras una gran pelota de Matera, Carreras capturó la pelota a metros del in-goal y anotó el cuarto try de Los Pumas.

12:57 hs

37' PT: Try de Los Pumas

Simón Benítez Cruz anotó una nueva conquista para Argentina. Carreras acertó la conversión. Los Pumas ganan 24-14.

12:48 hs

30' PT: Penal de Carreras

El cordobés anotó el penal y devolvió la ventaja a Los Pumas. El partido está 17-14.

12:43 hs

27' PT: Amarilla para Gales

Ben Thomas le lanzó una patada a la cabeza a Pablo Matera. Luego de la revisión en el TMO, el árbitro amonestó al jugador gales. 

12:35 hs

21': Try de Gales

Dewi Lake anotó el 12-14 a partir del juego físico en los últimos metros. Edwards anotó la conversión. El partido está 14-14.

12:27 hs

16' PT: Descuenta Gales

Tomos Williams marcó el primer try para los "Dragones Rojos". Dan Edwards anotó la conversión. El partido está 14-7.

12:23 hs

9' PT: Asistencia de Carreras y try de Prisciantelli

El tucumano lanzó un gran pase con el pie y Prisciantelli capturó la pelota a metros del in-goal para poner el 12-0. Carreras marcó la conversión para el 14-0.

12:20 hs

7' PT: Pedro Delgado anotó el primer try para Los Pumas

Después de varios intentos a partir del pick and go, Pedro Delgado logró anotar el primer try del partido. Santiago Carreras marcó la conversión. Así Los Pumas ganan 7-0.

12:18 hs

4' PT: Gran intento de Prisciantelli

El apertura puso un pase con el pie que terminó cerca del in-goal de Gales. 

12:12 hs

Empezó el partido

Santiago Carreras dio la patada inicial y comenzó el duelo en Cardiff.

12:09 hs

El XV de Gales

Gales: Blair Murray; Tom Rogers, Max Llewellyn, Ben Thomas y Josh Adams; Dan Edwards t Tomos Williams; Aaron Wainwright, Jac Morgan y Alex Mann; Adam Beard y Dafydd Jenkins; Keiron Assiratti, Dewi Lake y Rhys Carre.

Entrenador: Steve Tandy.

12:07 hs

El XV de Los Pumas

Argentina: Santiago Carreras; Bautista Delguy, Justo Piccardo, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Gerónimo Prisciantelli y Simón Benítez Cruz; Juan Martín González, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Marcos Kremer y Guido Petti Pagadizábal; Pedro Delgado, Julián Montoya (c) y Mayco Vivas.

Entrenador: Felipe Contepomi.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Thomas Gallo, Tomás Rapetti, Matías Alemanno, Santiago Grondona, Agustín Moyano, Juan Cruz Mallía y Rodrigo Isgró.

Lo que tenés que saber

El partido en el estadio Principality de la capital galesa comienza a las 12:10 (hora argentina), con televisación de ESPN 2 y la plataforma Disney+.

Atlético Tucumán busca un triunfo para asegurar su permanencia en Primera

“La Inimitable” y un banderazo en apoyo al plantel de Atlético Tucumán, antes de un duelo crucial

Agenda de TV: ¿a qué hora juegan Boca Juniors y River Plate el Superclásico?

Fórmula 1: ¿a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Brasil?

Mirá en vivo el partido entre Argentina-Fiyi por el Mundial Sub-17

La agenda del último día del WTA 125 de Tucumán

La rebelión de los bikers: una reafirmación de la conducta adolescente

Recuerdos fotográficos: claroscuros de la noche de boliches en 1995

