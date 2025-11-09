EN VIVO Test match en Cardiff: Los Pumas vencen 38-14 a Gales en el cierre del primer tiempo

43' ST: Try de Los Pumas
Bautista Delguy anotó el quinto try de Los Pumas. Santiago Carreras puso el 38-14.
Comenzó el segundo tiempo
Finalizó el primer tiempo
40' PT: Carreras acierta la conversión.
Los Pumas ganan 31-14 contra Gales.
39' PT: Try de Los Pumas
Tras una gran pelota de Matera, Carreras capturó la pelota a metros del in-goal y anotó el cuarto try de Los Pumas.
¡¡QUÉ LOCURA HICISTE, PABLO!! Matera rompió las líneas defensivas de Gales y luego asistió a Mateo Carreras con un gran kick. ¡IMPRESIONANTE LO DEL TERCERA LÍNEA DE LOS PUMAS!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 9, 2025
37' PT: Try de Los Pumas
Simón Benítez Cruz anotó una nueva conquista para Argentina. Carreras acertó la conversión. Los Pumas ganan 24-14.
30' PT: Penal de Carreras
El cordobés anotó el penal y devolvió la ventaja a Los Pumas. El partido está 17-14.
27' PT: Amarilla para Gales
Ben Thomas le lanzó una patada a la cabeza a Pablo Matera. Luego de la revisión en el TMO, el árbitro amonestó al jugador gales.
21': Try de Gales
Dewi Lake anotó el 12-14 a partir del juego físico en los últimos metros. Edwards anotó la conversión. El partido está 14-14.
16' PT: Descuenta Gales
Tomos Williams marcó el primer try para los "Dragones Rojos". Dan Edwards anotó la conversión. El partido está 14-7.
9' PT: Asistencia de Carreras y try de Prisciantelli
El tucumano lanzó un gran pase con el pie y Prisciantelli capturó la pelota a metros del in-goal para poner el 12-0. Carreras marcó la conversión para el 14-0.
7' PT: Pedro Delgado anotó el primer try para Los Pumas
Después de varios intentos a partir del pick and go, Pedro Delgado logró anotar el primer try del partido. Santiago Carreras marcó la conversión. Así Los Pumas ganan 7-0.
4' PT: Gran intento de Prisciantelli
El apertura puso un pase con el pie que terminó cerca del in-goal de Gales.
Empezó el partido
Santiago Carreras dio la patada inicial y comenzó el duelo en Cardiff.
El XV de Gales
Gales: Blair Murray; Tom Rogers, Max Llewellyn, Ben Thomas y Josh Adams; Dan Edwards t Tomos Williams; Aaron Wainwright, Jac Morgan y Alex Mann; Adam Beard y Dafydd Jenkins; Keiron Assiratti, Dewi Lake y Rhys Carre.
Entrenador: Steve Tandy.
El XV de Los Pumas
Argentina: Santiago Carreras; Bautista Delguy, Justo Piccardo, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Gerónimo Prisciantelli y Simón Benítez Cruz; Juan Martín González, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Marcos Kremer y Guido Petti Pagadizábal; Pedro Delgado, Julián Montoya (c) y Mayco Vivas.
Entrenador: Felipe Contepomi.
Suplentes: Ignacio Ruiz, Thomas Gallo, Tomás Rapetti, Matías Alemanno, Santiago Grondona, Agustín Moyano, Juan Cruz Mallía y Rodrigo Isgró.