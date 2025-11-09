Tras un gran arranque, Franco Colapinto perdió ritmo y cerró 15° en el GP de Brasil

Lo que tenés que saber

El argentino Franco Colapinto correrá hoy en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, con la tranquilidad de tener asegurada su butaca para la temporada 2026. El piloto de Alpine largará desde el puesto 16, en una carrera que será televisada por Fox Sports y Disney+. Después de una frustrante carrera Sprint, que redujo sus chances en la clasificación, el 43 subió dos puestos en la grilla.