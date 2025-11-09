EN VIVO Franco Colapinto sube a la 15° posición en el GP de Brasil

15:01 hs

Vuelta 41

A 30 vueltas del final, manda Norris seguido por los Mercedes de Antonelli y Russell. Verstappen, que está haciendo una carrera impresionante tras largar de boxes, pelea el cuarto lugar con Bearman. Piastri escolta al neerlandés, después de cumplir una sanción de 10 segundos en su detención en boxes. Colapinto marcha 12°, tres puestos delante de Gasly, que ya hizo una segunda parada.