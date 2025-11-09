Secciones
EN VIVO Colapinto largará 16° en el GP de Brasil por los cambios de Verstappen y Ocon

Franco Colapinto. Franco Colapinto. FOTO TOMADA DE X.COM/ALPINEF1TEAM

El piloto argentino se verá beneficiado por las modificaciones que hicieron en los autos de Red Bull y Hass. Desde las 14. Televisa Fox Sports y Disney+.

Hace 1 Hs
11:20 hs

Verstappen y Ocon largarán desde el fondo

Los equipos Red Bull y Hass decidieron cambiar la unidad de potencia y otros elementos de sus monoplazas por lo que Max Verstappen y Esteban Ocon saldrán desde el pitlane en el GP de Brasil. Esta decisión benefició a Franco Colapinto, que subirá hasta el puesto 16°, después de haber clasificado 18°.

09:27 hs

Fórmula 1: ¿a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Brasil?

Fórmula 1: ¿a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Brasil?

La carrera de Interlagos presentará nuevos desafíos para el piloto argentino. Televisan Fox Sports y Disney+.

Lo que tenés que saber

El argentino Franco Colapinto correrá hoy en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, con la tranquilidad de tener asegurada su butaca para la temporada 2026. El piloto de Alpine largará desde el puesto 16, en una carrera que será televisada por Fox Sports y Disney+. Después de una frustrante carrera Sprint, que redujo sus chances en la clasificación, el 43 subió dos puestos en la grilla. 

Franco Colapinto San PabloFórmula 1Max VerstappenRed BullArgentinaEsteban OconAlpine F1 Team
