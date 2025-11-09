EN VIVO Colapinto largará 16° en el GP de Brasil por los cambios de Verstappen y Ocon

Verstappen y Ocon largarán desde el fondo
Los equipos Red Bull y Hass decidieron cambiar la unidad de potencia y otros elementos de sus monoplazas por lo que Max Verstappen y Esteban Ocon saldrán desde el pitlane en el GP de Brasil. Esta decisión benefició a Franco Colapinto, que subirá hasta el puesto 16°, después de haber clasificado 18°.
Fórmula 1: ¿a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Brasil?
