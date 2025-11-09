Lucas Adur: “Si te gusta la literatura, tarde o temprano vas a enamorarte de Borges”

-En Borges, la Biblia aparece tanto en títulos como en temas :“Tres versiones de Judas”, “El evangelio según Marcos”, “Cristo en la cruz”, “Juan 1,14” o sus conferencias sobre El libro de Job—. Estas referencias forman parte de la “enciclopedia borgeana”, donde lo bíblico se mezcla con lo gnóstico en registros de ironía y reflexión. Cristo, Caín, Abel o Adán no son adornos: son símbolos centrales en su obra. Este repertorio no es anecdótico, sino que forma parte de esa vasta “enciclopedia borgeana”, donde los materiales bíblicos se combinan tanto en tonos de ironía como en reflexiones profundas. Así, personajes como Cristo, Caín, Abel o Adán emergen como figuras simbólicas esenciales, no meramente decorativas. Borges sostiene que existen “metáforas esenciales” y “fábulas esenciales” recurrentes a lo largo del tiempo. La Biblia recoge buena parte de estos relatos esenciales, entre los cuales, uno de las más potentes es el del sacrificio divino: la crucifixión de Cristo es la máxima expresión de tal fábula. La Biblia provee así un modelo mítico universal cuya resonancia atraviesa épocas, y Borges utiliza estos mitos para dialogar con lo eterno en el lenguaje literario. Como “texto absoluto”, en el que cada palabra, coma o nombre estarían cargados de sentido, modelo de una escritura rigurosa y sin azar. Para los cabalistas cada detalle de la Escritura —hasta los puntos, las comas, los nombres— está predefinido y cargado de significado. Este modelo (inalcanzable) postula un tipo de escritor que procura un dominio total sobre la forma y el contenido, con rigor intelectual. En su modelo no hay lugar para el azar: cada nombre, cada escenario, cada detalle invita a lecturas eruditas. Borges idolatraba esa precisión divina y la adopta como ideal para su propia escritura. Y en buena medida logró que lo leyéramos así, casi como los cabalistas leen la Biblia. Logró que pensemos que si el Aleph está en el escalón 19 o si cada anaquel de la biblioteca de Babel tiene 32 libros, esos números responden a una motivación oculta pero precisa. Pero la Biblia es también modelo en otro sentido. Así como las distintas religiones proponen un canon oficial y textos excluidos o apócrifos, Borges también configuró un sistema propio, con libros canónicos y apócrifos. El canon borgeano, que es su versión definitiva, está constituido por las “Obras completas”. Pero también están los apócrifos: textos perdidos, recobrados, secretos, obras excluidas del canon, escritos firmados con seudónimos, falsas atribuciones… En esta inestabilidad, esta imposibilidad de fijar un canon, Borges encuentra una potencia: un modo de armar una obra que sigue viva, creciendo, mutando, que nunca termina de establecerse. Es cierto, por otra parte, que la obra de Borges dialoga con muchas tradiciones: no solo el cristianismo, sino también el budismo, el sintoísmo, los mitos grecolatinos. Pero creo hay una especificidad con lo bíblico. El minotauro o la quimera son meramente símbolos literarios, mitos, tanto para él como para sus lectores. En cambio, cuando habla de Cristo o Adán, Borges es consciente de que está hablando de figuras que para muchas personas son parte de su fe. Esto no los exime de un tratamiento subversivo o irónico, a veces, pero Borges siempre es consciente de este telón de fondo, de esa recepción, y lo aprovecha para crear singulares efectos de sentido. Los usa con doble filo —humor y profundidad— para explorar esas fronteras entre lo literal y lo simbólico. Estos elementos —la presencia bíblica literal, el modelo estructural absoluto, la tensión canon/apócrifo, la mezcla de lo religioso y lo literario— se combinan en Borges para ofrecer algo más que temas bíblicos: la Biblia se vuelve para él un paradigma estructural, simbólico, intertextual, una forma de la literatura misma, que no puede faltar para pensar la suya.