Un boxeador sin guantes

Algunos dicen que murió en marzo del 45 y otros, más exactos, el 22 de enero del mismo año. Donde hay más coincidencia es en las circunstancias: en una de las marchas de la muerte, cuando el régimen nazi estaba en retirada y a los sobrevivientes se los sacaba amontados en trenes. Hay quienes dicen que no resistió el traslado, otros cuentan que lo mataron cuando quiso huir. Pero las muertes de los campeones siempre deben tener algo épico. Young Perez no es la excepción: en KO Auschwitz se lee que fue uno de los últimos asesinados por el régimen cuando robó un pedazo de pan no para él sino para un preso tanto o más débil que él. Lo vieron y le dispararon.